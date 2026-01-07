尖沙咀美食2026｜尖沙咀作為香港的聚餐熱點，但每次約人吃飯總要絞盡腦汁？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了尖沙咀美食35間必吃推介，包括頂級米芝蓮必比登推介雞白湯拉麵銀座篝、話題十足的日本過江龍冬甩店、爆膏醬油蟹、泰國人坐鎮的泰國餐廳、吃印度菜的Spice bazaar等。想知還有什麼美食？即看下文啦！



尖沙咀美食35大美食推介！星空西餐/露營燒肉/日式料亭

尖沙咀美食【1】三岔路口Samkeol——全新韓國餐廳！$78石鍋韓式烤牛肉

全新韓國餐廳Samkeoli在2025年11月底正式開幕！提供海鮮、牛肉與豬肉3款韓國料理。平日午餐中，提供海鮮石鍋（$148），鍋中滿載鮑魚、蜆、蝦子與青口，所有食材於濃郁湯底中翻滾慢煮，暖胃酣暢！至於蠔仔湯飯（$128）則較清澈淡雅，乳白湯底常被譽為「海中牛奶」。

麵食愛好者同樣也能在餐廳找到心頭好，蜆雞湯麵（$98）、海鮮炒烏冬（$78）也是必點！重頭戲當然有石鍋韓式烤牛肉（$78）、辣炒豬肉（$98）、牛仔骨湯（$138）等。

三岔路口Samkeol

地址：尖沙咀寶勒巷3-7號萬事昌廣場1樓101號舖



尖沙咀美食【2】Siaw——酥炸鯰魚鬆配青芒果沙律

泰國餐廳「Siaw」在泰文中意指「朋友」，有友情和美食密不可分的意思。餐廳有大廚Art和經理Pae坐鎮，把正宗泰國菜的精髓帶來香港！招牌菜式包括酥炸鯰魚鬆配青芒果沙律（$98），是泰國中部當地人最喜愛的經典美食。大廚先將鯰魚鬆炸至鬆脆，讓脆皮內滿是空氣，再搭配清爽的泰國青芒果和風味鮮明的醬汁，甜、酸、鹹、辣四種味道相互交織，令人回味無窮！

此外，餐廳還提供和牛船麵（$118）和黑豚肉船麵（$108），均配有泰國牛肉丸、豬肉、香濃的豬油，以及濃厚的香料，好惹味！

Siaw

地址：尖沙咀赫德道8號地舖



尖沙咀美食【3】Longbridge Café——3層8500呎／世界級咖啡師

Longbridge Café 位於香港尖沙咀，是一家結合了精品咖啡、創意酒吧與金融科技元素的3層樓旗艦店，佔地約8,500平方呎，由金融科技公司長橋集團旗下的品牌打造，打破傳統券商辦公室的形象，以投資和生活的全新概念，目標打造年輕投資族群和文青喜愛的高品質聚腳點。該Cafe由香港冠軍咖啡師Timmy Lam（藍永發）團隊主理，價錢跟一般咖啡店的差不多，一杯Latte價錢為$42。

Longbridge Café

地址：尖沙咀彌敦道 26號



尖沙咀美食【4】hoo韓國包車——韓風大排檔！必食招牌炒章魚+烤五花肉

hoo韓國包車是以韓國街頭大排檔為題、採用不同的霓虹燈作裝飾的打卡餐廳，深受年輕一族歡迎！除了裝潢出色，餐廳提供的一系列韓國料亦同樣出色！人氣推介包括黑松露Mayo炸雞、招牌炒章魚、阿珠媽炒年糕及懷舊烤五花肉，值得一試！

hoo韓國包車

地址：尖沙咀厚福街12-12A藍馬商業大廈22樓



尖沙咀美食【5】Lost Stars Livehouse Bar & Eatery——邊聽Live Band邊歎西餐！

Lost Stars Livehouse Bar & Eatery以五、六十年代北歐家居作為設計概念，餐廳十分有居家感，令人放鬆。餐廳主打精緻西式餐點，人氣推介包括黑松露牛肝菌意大利飯、烤新西蘭肉眼、法式熱融蜂蜜芝士等。此外，逢星期五、六、日的晚上，餐廳更會有不同Live Band 演出，小肥、藍奕邦、甚至本地樂隊及歌手都曾在這裡表演！

Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓222A號舖



尖沙咀美食【6】古今二——日式創意壽司卷／首推金龍卷＋青龍卷！

古今二供應多款日式料理，不過最受歡迎的就一定是充滿創意的壽司卷！人氣壽司卷包括：青龍卷、煙花卷、東京爆卷、蜘蛛卷、金龍卷等，連壽司卷的名字也非常有特色！此外，古今二也有黑豚豬頸肉串燒、鹽燒白鰻、柚想蝦你沙律、三文魚頭湯鍋、櫻花蝦原條茄子燒、日本溫室南瓜沙律等精緻日式美食及串燒！

古今二

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 5樓L502號舖



尖沙咀美食【7】天澗壽喜屋——正宗關西風壽喜燒！A4和牛+藍鰭吞拿魚一次滿足！

天澗壽喜屋是尖沙咀全新開幕的壽喜燒店，主打正宗關西風壽喜燒，提供鹿兒島及北海道A4黑毛和牛、北海道豚五花等不同部位、份量的頂級肉類選擇，最平只需$168！除了壽喜燒外，餐廳亦提供每日直送的新鮮長崎藍鰭吞拿魚、北海道根室海膽以及多款火炙壽司及刺身可選，刺身和牛一次滿足！

天澗壽喜屋

地址：尖沙咀堪富利士道6-6A號爵寓1樓



尖沙咀美食【8】一気——主打即燒本地海鮮

主打本地燒海鮮的一気日本料理餐廳，店舖走簡約路線，柔光燈光配上舒適的音樂，讓人感到放鬆。喜歡吃海鮮的，定要試試他們的招牌菜：燒斑馬瀨尿蝦、燒白鱔和燒雞蠔，以日式燒烤的風味搭配本地海鮮食材，味道非常鮮甜，帶有焦香味。另外也有試試蕃茄蒜頭榮螺漬，味道酸酸甜甜帶一點辣味，榮螺也沒有異味，非常開胃，在夏天食剛剛好。

一気

地址：尖沙咀金巴利街8號地下2號舖

電話：2858 8466



尖沙咀美食【9】深仔記茶餐廳——澳牛前廚師坐鎮

於1982年創立的深仔記茶餐廳，以地道的港式風味和親民價格吸引了不少食客。店家還有前澳牛廚師坐鎮，還帶來澳牛名物「嫩滑炒蛋」系列！深仔記的簡單裝修風格，充滿了傳統港式茶餐廳的氛圍，有卡位也有圓桌和方桌。菜色方面，餐廳設有早餐、午餐、下午茶和晚餐系列，午餐和下午茶的價錢為$30至$50；而晚餐價錢則為$80至$90。

深仔記茶餐廳

地址：尖沙咀亞士厘道29-39號九龍中心大廈地下A號舖



尖沙咀美食【10】豬腳小姐미쓰족발 Myth Jokbal——香港第2間店

豬腳小姐於近日在社交平台上公布香港第2間店將在尖沙咀插旗！九龍新界友不用過海都可以品嚐到招牌爆蒜豬手，以獨特的秘製蒜蓉醬料製造，口感非常彈牙！除了招牌豬手，還有蟹籽紫菜飯、涼拌豬手、煎餅、辣炒腳腸、醬油蟹等，全部菜色的水準都跟韓國店的差不同。

豬腳小姐미쓰족발 Myth Jokbal

地址：尖沙咀金巴利道77號地鋪



尖沙咀美食【10】火桶——傳統火桶燒烤／必試大邱炭烤豬肉

以後去尖沙咀「韓國街」又多一個選擇！韓食餐廳「火桶」於去年11月開業，餐廳主打60年代傳統韓式燒烤風味，以傳統火桶燒烤滾筒機烤肉，保證地道！餐廳招牌菜包括大邱炭烤豬肉、炭烤豬小排、大邱炭烤豬肉泡菜炒飯等等，食物充滿炭香味，而且價錢親民兼份量十足！

火桶

地址：尖沙咀金巴利街3B號地舖



尖沙咀美食【11】Spice bazaar —— $98素食套餐／午市自選套餐

最近，尖沙咀寶勒巷新開了一間主打正宗印度料理的餐廳「Spice Bazaar」！餐廳創辦人兼總廚 Balram Yadav於18年前移居香港，擁有超過30年的國際烹飪經驗，更曾擔任杜拜皇室的御廚長達4年。餐廳逢星期一至五推出超值午市套餐，由中午12點至下午3點供應，素食套餐每位$98；而非素食套餐每位則是$108。

至於印度炭烤午市菜單包括一份自選炭烤主菜，附無限量供應印度香飯、蒜蓉烤餅或薯條，價錢每位$108至$118。大家可以以親民價格、高級的用餐環境享受印度地道美食！

Spice bazaar

地址：尖沙咀寶勒巷10號4樓



尖沙咀美食【12】MOROPAIN——福岡人龍店 必食限量提拉米蘇蜜瓜包

福岡人氣麵包店Moropain於尖沙咀開設首間海外分店，創辦人及總廚諸永裕士曾獲多個烘培大賽大獎，其中蜜瓜包是必食招牌，屬日本人氣第一的產品，這次總廚更特別為香港推出限定提拉米蘇蜜瓜包，限量供應，外脆內軟的蜜瓜包夾上濃郁軟滑的提拉米蘇忌廉芝士，邪惡但讓人想追吃一口。

店舖另外亦有約40款烘培品及咖啡，包括同為香港限定的法式蝴蝶酥、得獎麵包葡萄園蜂蜜軟麵包、千層酥皮蛋撻等，價格約$28至$48不等。

Moropain

地址：尖沙咀加連威老道 29 號信基商業中心地下A及B舖



尖沙咀美食【13】銀座篝——米芝蓮必比登馳名雞白湯拉麵

東京銀座超人氣拉麵店「銀座篝」近日於尖沙咀K11購物藝術館（K11 ART MALL）圍板，並於5月9日正式開業。「銀座篝」曾兩度獲得東京米芝蓮指南必比登推介，以招牌雞白湯拉麵馳名，湯底以整隻雞與雞骨長時間熬煮，呈現濃郁奶白色，口感絲滑，搭配特製幼麵與慢煮雞肉叉燒，深受食客追捧。拉麵共7款，價錢為$98至$133。

銀座篝香港首店

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B2



尖沙咀美食【14】挽肉と米——人氣日本漢堡扒

人氣日本漢堡扒專門店挽肉と米2號店設於尖沙咀，整體與IFC 1號店分別不大，同樣提供明火炭烤牛肉漢堡扒套餐，3塊漢堡扒肉汁飽滿，配合白飯及多樣配菜食法，獲網民大讚。2號店不設網上訂位，每天11:00起將可現場取票，另外預留少量KABU PASS預約名額供APP內預約，想食的朋友就要留意！

挽肉と米（尖沙咀分店）

地址：尖沙咀海港城港威商場3樓3203-4及3204A號舖



尖沙咀美食【15】十和田總本店——20多年經驗日籍壽司師傅打理 高CP值壽司店

十和田總本店由擁有20多年經驗的日籍壽司師傅打理，食材每日由外國空運到港，新鮮且正宗，CP值超高。餐廳裝修走日式簡約風格，價錢大眾化，主打有刺身、壽司、燒物等日本必食名物。推介必試超上壽司拼盤，有牡丹蝦，三文魚子，海膽，蟹籽，赤身，深海池魚，玉子，吞拿魚蓉卷等等，一個人食相當滿足！

十和田總本店

地址：尖沙咀金馬倫道42號華懋金馬倫中心地下

電話：2668 8791



尖沙咀美食【16】燒烤堂——多達100款以上的串燒

掛住日本居酒屋的串燒？位於尖沙咀的燒烤堂定能幫你解解口癮。餐廳主打即叫即燒的日式串燒及居酒屋料理，而且種類多達100款以上，除了口式風味外，還加入了港、川、泰、台、西式口味，選擇困難症的人要特別小心。另外，餐廳的食材新鮮健康，簡單的雞串也是採用無激素的走地雞製作，推介必試焦糖青蘋果鵝肝多士及雞皮墨魚滑，味道創新有驚喜。

燒烤堂

地址：尖沙咀諾士佛台1號1樓

電話：9886 5052



【尖沙咀美食推介】珀薈酒店Uptop Bistro & Bar「天際花園精選晚餐」🡺 獨家69折人均$224



尖沙咀美食【17】海 三碗麵——隱世一人拉麵店 濃味湯底/炙燒牛肉湯麵

這間尖沙咀美食為隱世一人麵店，每日僅供應3款麵，主打真材實料，每款湯底熬製逾10小時，配上煙燻灸燒牛肉等配料。這間「神店」由於面積有限，每次可以容納到6人。店內由老闆一人主理，沒有其他員工，全店由烹調、下單、收銀等都僅靠老闆一人去打理，至今傳聞要排上2小時才吃到！

海 三碗麵

地址：尖沙咀金巴利街1D-1L號地舖



尖沙咀美食【18】ASOK THAI GARDEN——猛男餐廳

泰菜餐廳Asok Thai Garden最近因為猛男Show而大受歡迎！在指定時間會有大隻猛男岀場做侍應，向食客展現爆肌！尖沙咀店逢星期一、三、五；荃灣店則是逢星期二、四、六，晚上時段就會有猛男侍應駐場，更會有不同活動環節，例如表演榨檸檬汁、賀壽、在肌肉上畫上餐牌等，為現場增添熱鬧氣氛！連夏蕙BB都幫襯，還給90分這群猛男，看來非常滿意猛男們的服務。至於食物方面，不少網民大推香茅燒豬鞍、和牛金不換炒飯、生蝦刺身等。

Asok Thai Garden

地址：尖沙咀亞士厘道37號地舖



尖沙咀美食【19】La Vache!——平民價食10安士牛扒

「La Vache」在法語中有牛及驚雅的意思，而餐廳也將這個理念貫徹始終，主打只賣10安士USDA Prime肉眼扒餐，每位只需$398。餐館的裝修亦別具風格，設計參考了法國巴黎小餐館，牆上有油晝風的掛畫、柔和的吊燈，充滿法國風情，仿如置身於法國小鎮之中，非常適合打卡。

La Vache!

地址：尖沙咀赫德道12號地舖

電話：2666 6818



尖沙咀美食【20】夜首爾—— 韓國廚師親自打理 必試醬油蟹

夜首爾由韓國廚師親自打理，餐廳主打正索韓國菜，石鍋拌飯、年糕料理、醬油蟹和調味牛肋骨等，廚師採用肉質肥美的藍花蟹製作醬油蟹，味道鮮甜，將蟹膏配搭白飯和紫菜，味道一絕，喜歡吃牛肉的，可試試生拌牛肉，將香油、蒜泥及生雞蛋攪拌後配上清甜爽口的雪梨，口感更加豐富還可以解膩，加上店舖環境十分具有「韓味」，頗具《梨泰院CLASS》的氛圍感。

夜首爾

地址：尖沙咀寶勒巷13-15號寶力大廈地舖

電話：2386 8838 / 2386 8938



尖沙咀美食【21】婆婆珈琲屋——昭和風輕食復古喫茶店

婆婆珈琲屋主打日式輕食，店舖裝修以啡色和白色為主，走昭和風路線，讓人有一瞬間穿越到昭和時代的錯覺。餐廳有熱食和冷盤，夏天揀冷盤消消暑也不錯。推介必試油封牛舌燒、燒汁燜豬軟骨及滑蛋吉列，想與食物一同打卡的，必點三文魚富士山飯糰，造型酷似富士山，十分可愛。其他主食擺盤也很精緻，大家還可在店內買到一樣的日本直送杯碟和日系衣服，簡直是文青的尋寶餐廳。

婆婆珈琲屋

地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate 1樓

電話：9675 1438



尖沙咀美食【22】Starò——星空主題餐廳 極光天幕拍拖好去處

Starò星空主題餐廳，慶祝生日或約會的好地方。以夢幻星空為主題的西餐廳，星空燈飾和北極光效果營造出浪漫的夜空。餐廳由前5星級酒店的主廚主理，提供生蠔、牛扒、手工意大利麵、Pizza等美食，主食連飲品人均約$300，性價比極高！

Starò

地址：尖沙咀諾士佛臺1號9樓

電話：2152 2210



尖沙咀美食【23】梔子——木系文青Cafe 清新風打卡/開心果蛋糕

這間Cafe門口是大塊玻璃，因此窗邊長枱最適合打卡！裝潢方面主要以木質、白色為主，配上乾花做裝飾，風格既簡約又清新文藝！Cafe招牌菜是燻牛肉bagel、開心果蛋糕、芝士蘑菇雞翼等，開心果蛋糕最有人氣！

梔子

地址：尖沙咀山林道8號地舖

電話：7073 7865



尖沙咀美食【24】火土燒肉——露營風燒肉店 帳幕+露營桌椅歎特色燒肉

全店以露營作為裝修主題，環境佈置精緻，用上露營桌椅及餐具為座位設計，非常有特色！餐廳主打日本或美國等地特色燒肉，更有各款小食及啤酒，有興趣不妨前往體驗！

火土燒肉 Hearth yakiniku by ATUM

地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall3樓314號舖

電話：3954 5644



尖沙咀美食【25】MiLuna Cafe & Ale House——復古打卡Cafe 必試牛角酥窩夫漢堡

這間尖沙咀美食是一間新開的樓上Cafe，採用典雅復古設計，而且地方夠闊落，空間感十足！店內設有大梳化及吧枱位置，而最搶眼的就是巨型月亮裝飾！Cafe主打近年大受歡迎的牛角酥窩夫Croffle，可以搭配炒蛋及牛油果、煙三文魚水煮蛋等，更有特色牛角包窩夫漢堡及甜品系列可以選擇！

MiLuna Cafe & Ale House

地址：尖沙咀漆咸道南115號達成商業大廈3樓

電話：3591 9064



尖沙咀美食【26】shh Cafe——按摩食Tea打卡店

shh樓上SPA按摩連cafe店最近人氣急升，由九龍城人氣SPA店「shh」日前遷至尖沙咀，共有兩層，地下為cafe，而一樓就是按摩店。店舖保留原本的文青大地色系風格，門口闊落並設有木椅及乾花牆，打卡一流，去按摩仲可以順便食下午茶！

shh massage and cafe

地址：尖沙咀柯士甸道144號祥景樓地下及1樓

電話：3795 3065



尖沙咀美食【27】Bluhouse——星級酒店新餐廳 米芝蓮大廚主理

Bluhouse位於瑰麗酒店Rosewood內，為新開的意大利餐廳，餐廳一邊裝修充滿意式休閒風情，設有半露天、室內及吧枱座位，可在用餐時同時飽覽維港景色，充滿異國風情，如置身意大利！另一邊提供高級餐飲，裝修採用高級意式餐廳風格，設計時尚。

【尖沙咀美食推介】珀薈酒店Uptop Bistro & Bar「天際花園精選晚餐」🡺獨家69折人均$224

餐廳由米芝蓮大廚主理，供應正宗意大利菜，如意大利麵、意式燴飯、傳統意大利冷盤、Pizza、糕點、現煮咖啡等等，當中招牌菜式包括正宗卡邦尼意粉，另外亦設有專用酒窖，提出多款意大利葡萄酒。

Blu House Food Hall

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號

電話：3891 8732



尖沙咀美食【28】臺北棧——2,000呎新派台灣菜 鳳梨酥麻糬蛋撻/抹茶奶奶麻糬

位於中環的人氣新派台式餐廳在尖沙咀開設第2間分店！新店佔地2,000多呎，設計以黃昏色調為主題，較中環店更闊落、更多座位。主打菜式包括招牌甜品奶奶麻糬、創新口味蛋餅如原條鰻魚起司玉米、鹹蛋黃芋泥蛋餅等。其中麻糬採用台灣淡水獨有配方，口感煙韌彈牙，帶有淡淡奶香味。尖沙咀新店更推出全新抹茶口味，抹茶控必試！

臺北棧 Check In Taipei（尖沙咀店）

地址：尖沙咀海港城港威商場2204-6

電話：3595 0995



尖沙咀美食【29】嘉寶漢堡——人氣小店必吃炸燒賣/烤菇芝士牛堡

嘉寶漢堡可說是近年超人氣漢堡小店！芝士牛堡、烤菇芝士牛堡和蜜糖芥末菠蘿牛堡，以及炸燒賣等小食都非常有名，價錢亦較為平價，吸引不少粉絲！麵包烘過口感香脆，牛肉扒非常厚和多汁，配上生菜、千島醬和熱熔芝士，非常邪惡！另外，加$18就可轉為套餐，包一款小食和飲品！

嘉寶漢堡

地址：尖沙咀寶勒巷9-11號和益中心地舖

電話：9521 4405



尖沙咀美食【30】Open Oyster——超人氣蠔吧 法國/愛爾蘭/澳洲蠔都歎到

生蠔向來都是香港人的至愛之一，Open Oyster主打由多地直送的生蠔，蠔迷不容錯過！店內供應多款來自法國、愛爾蘭、美國、澳洲的生蠔，選擇頗多，想在餐廳堂食或者買回家慢慢歎都無問題！

Open Oyster

地址：尖沙咀麼地道75號南洋中心地下56號舖

電話：2366 3808 / 6499 3808



尖沙咀美食【31】「胡同」老北京風格川菜廳——四合院元素／必試火焰胡椒片皮鴨

老北京風格川菜廳「胡同」走復古裝修，以現代風格融入四合院元素，非常適合打卡！就在入口處的中式手工刺繡紅燈籠牆，可拍出非常唯美的復古照片。餐廳內部更採用落地大玻璃窗，可飽覽維港景色。當中必試根據清代宮廷秘方打造的「火焰胡椒片皮鴨」，以多種香料醃漬鴨身後風乾，再以高溫烤製，鴨皮配脆，還帶有胡椒香氣，師傅還會即席片鴨皮，有美食、美景和表演睇，非常適合在這裡慶祝特別日子。

「胡同」老北京風格川菜廳

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre18樓

電話：3428 8342



尖沙咀美食【32】Mister Donut——日本過江龍冬甩／香港首間／新口味登場

日本人氣冬甩Mister Donut在香港有3間分店，首間店座落於尖沙咀。在日本擁有62萬粉絲，大人細路都啱食，有不同口味的冬甩，包括朱古力、蜜糖、奶油、士多啤梨等等。除了冬甩，連標誌性系列Pon de Ring波堤也有售！有原味、朱古力等口味，冬甩或是波堤的價錢都19港元至20港元內。

Mister Donut

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B103A號舖



尖沙咀美食【33】THE BAKERISM——必試靜岡蜜瓜/貓山王忌廉蛋糕

尖沙咀美食是人氣蛋糕網店"THE BAKERISM"，主打忌廉蛋糕的網店近日在尖沙咀開設第一間實體店，所有蛋糕均採用北海道忌廉，充滿奶香而且口感軟滑，仲有多款水果口味如芒果、香蕉朱古力、貓山王榴蓮等！

THE BAKERISM

地址：尖沙咀金巴利道68號地下

電話：6284 5997



尖沙咀美食【34】研香——開心果豆腐花／榴連冰

研香是Top Blade Steak Lab西餐廳的副線，主打港式甜品店，有港人大愛的開心果豆腐花（$58）、楊枝甘露（$46）、榴連冰（$58）等，價錢中規中矩，份量適合1-2人。

研香

地址：尖沙咀厚福街7號地舖

電話：2386 8806



