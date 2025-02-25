尖沙咀美食37大｜杜拜皇室廚師開印度菜＋福岡人龍麪包店MOROPAIN

尖沙咀美食2025｜尖沙咀美食37大必試美食推介！《香港01》「好食玩飛」記者精選37大尖沙咀美食，包括日式餐廳、手工漢堡嘉寶漢堡、懷舊冰室、打卡Cafe等！其中更有多間新店，如福岡人氣麪包店、韓式兩餸飯等。即儲存心水店，約朋友一齊去！



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）

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尖沙咀美食2024！（圖片來源：左/啤啤Bear韓國包車官方IG、右上/雪村官方IG、右下/IG@daydaycheckin攝）

尖沙咀美食37大美食推介！星空西餐/露營燒肉/日式料亭

尖沙咀美食【印度菜1】Spice bazaar —— $98素食套餐／午市自選套餐

最近，尖沙咀寶勒巷新開了一間主打正宗印度料理的餐廳「Spice Bazaar」！餐廳創辦人兼總廚 Balram Yadav於18年前移居香港，擁有超過30年的國際烹飪經驗，更曾擔任杜拜皇室的御廚長達4年。餐廳逢星期一至五推出超值午市套餐，由中午12點至下午3點供應，素食套餐每位$98；而非素食套餐每位則是$108。

午市套餐包括1款自選前菜（選擇有是日湯品／自家製咖喱角／酥脆炸蔬菜或炭烤雞肉串）、1道自選主菜（如牛油咖喱雞／雞肉瑪莎拉紅咖喱／鐵路咖喱羊肉／馬鈴薯花椰菜乾咖喱／青豆芝士咖哩／鷹嘴豆咖哩）、自選烤餅或印度香米飯、燉煮黑扁豆蓉、甜品及1杯飲品，大家可以以親民價格、高級的用餐環境享受印度地道美食！

Spice bazaar

地址：尖沙咀寶勒巷10號4樓

營業時間：12:00 - 15:30／17:30 - 23:30



尖沙咀美食【麵包店2】MOROPAIN——福岡人龍店 必食限量提拉米蘇蜜瓜包

福岡人氣麵包店Moropain於尖沙咀開設首間海外分店，創辦人及總廚諸永裕士曾獲多個烘培大賽大獎，其中蜜瓜包是必食招牌，屬日本人氣第一的產品，這次總廚更特別為香港推出限定提拉米蘇蜜瓜包，限量供應，外脆內軟的蜜瓜包夾上濃郁軟滑的提拉米蘇忌廉芝士，邪惡但讓人想追吃一口。

店舖另外亦有約40款烘培品及咖啡，包括同為香港限定的法式蝴蝶酥、得獎麵包葡萄園蜂蜜軟麵包、千層酥皮蛋撻等，價格約$24至$46不等。

Moropain 香港尖沙咀店

地址：尖沙咀加連威老道 29 號信基商業中心地下A及B舖

營業時間：星期一至日 09:00 - 17:00

備註：每位客人限購麵包6個，而提拉米蘇蜜瓜包系列每人限購一個。



尖沙咀美食【韓國菜3】韓式兩餸飯JOA—68元食韓式炸雞炒豬肉

韓式兩餸飯JOA於尖沙咀再開店，新店更有堂食座位。品牌由韓國人經營，兩餸飯價格親民且款式多樣，68元就可自選1款主菜加2款餸菜，主食不但有常見的飯麵，也有菜底可選；餸菜則有十多款，如韓式炸雞、韓式烤牛肉、泡菜炒豬肉、炆豬肋條等。

JOA

地址：尖沙咀亞士厘道24-28號天星大樓地下A1號舖

營業時間：星期一至日11:00 - 21:30



尖沙咀美食【韓國菜4】新村食堂燒肉店——白種元旗下燒肉店

Netflix人氣韓國廚藝比賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》自開播以來掀起熱烈討論，而其中一位評審白種元更有韓國「國民廚神」之稱，是「The Born Korea」餐飲集團創始人，旗下擁有超過140個品牌，超過2,700間香港及海外分店。

近日「The Born Korea」旗下的「新村食堂」燒肉店已進駐香港，主打平價炭火燒肉，選址尖沙咀寶勒巷，餐廳共佔兩層。當中必食帶皮五花肉150克129元、辣味炭火燒肉150克119元、冷麵69元，亦有韓式炒粉絲、石鍋拌飯、年糕拉麵等常見韓食。

新村食堂燒肉店

地址：尖沙咀寶勒巷3-7A號萬事昌廣場1樓1A號舖

營業時間：12:00 - 23:00



尖沙咀美食【韓國菜5】自家製韓國刀削麵——必試牛骨湯刀削麵

人氣韓式炸雞品牌「李家」旗下的自家製韓國刀削麵，主打韓式刀削麵和巨型韓式蒸餃，開業不久已經常大排長龍！餐廳的刀削麵均是自家製，當中必食牛骨湯刀削麵及花蛤刀削麵，同售$78。牛骨湯刀削麵湯底非常濃郁，但不會膩；花蛤刀削麵湯底鮮甜，花蛤份量也相當多，而且爽口無沙。自家製的韓式刀削麵彈刀、入口順滑。對韓食有興趣的，也可試試由朝鮮王朝流傳至今的豆汁冷麵，冷豆漿湯散發淡淡豆香和芝麻香氣，再配上番茄、黃瓜和黑芝麻即製成的豆汁麵，非常有特色！

自家製韓國刀削麵

地址：尖沙咀山林道46-48號運通商業大廈地下20-27號舖

營業時間︰星期一至日12:00 - 16:00 & 17:00 - 22:00

電話：3427 9582



尖沙咀美食【韓國菜6】Terrace in seaside——韓國過江龍 水果三文治/濟州柑橘炸雞

這間韓國過江龍Cafe在香港有多間分店，提供一系列人氣打卡甜品，主打多款韓風美食、甜品、特飲和韓國料理，當中以招牌「水果忌廉三文治」最為受歡迎。水果忌廉三文治使用時令韓國水果，包括士多啤梨、奇異果、柑橘等，以忌廉包裹水果，配上鬆軟白麵包，賣相精緻，最啱打卡！

更多Terrace in seaside介紹：

Terrace in seaside

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈2樓OT233號舖

營業時間：11:30 - 21:30

電話：2463 3100



尖沙咀美食【日本菜7】挽肉と米——人氣日本漢堡扒

人氣日本漢堡扒專門店挽肉と米2號店設於尖沙咀，整體與IFC 1號店分別不大，同樣提供明火炭烤牛肉漢堡扒套餐，3塊漢堡扒肉汁飽滿，配合白飯及多樣配菜食法，獲網民大讚。2號店不設網上訂位，每天11:00起將可現場取票，另外預留少量KABU PASS預約名額供APP內預約，想食的朋友就要留意！

挽肉と米（尖沙咀分店）

地址：尖沙咀海港城港威商場3樓3203-4及3204A號舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 22:00（最後點餐時間為21:00）

入座安排：採取全現場排隊取票方式入座，少量名額供KABU PASS金會員限定預約，金會員憑KABU PASS APP内預約連結即可預約



尖沙咀美食【日本菜8】米炊——嚴選高級食材的日式旋風蛋包飯

主打和風家庭料理的「米炊」，推介必試他們的旋風蛋包飯，可選手工純鹿兒島牛肉漢堡扒、肉眼扒或西冷扒等昂貴配料。餐廳除了選用蛋味濃郁的蘭王蛋製作炒蛋外，還選用了北海道頂級七星米及夢美人米，米香且有彈性，再配搭自家製，以印度香料，配搭蘋果、雪梨、洋蔥、蕃茄、甘筍和薯仔等蔬果熬煮的日式咖喱，充分展現日式洋食獨特的風味。不愛吃咖哩的，還可選擇蕃茄燒汁或奶油蘑菇汁。

米炊

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓101B號舖

營業時間︰星期一至日12:00 - 22:00

電話：3619 1281



尖沙咀美食【日本菜9】一気——主打即燒本地海鮮

主打本地燒海鮮的一気日本料理餐廳，店舖走簡約路線，柔光燈光配上舒適的音樂，讓人感到放鬆。喜歡吃海鮮的，定要試試他們的招牌菜：燒斑馬瀨尿蝦、燒白鱔和燒雞蠔，以日式燒烤的風味搭配本地海鮮食材，味道非常鮮甜，帶有焦香味。另外也有試試蕃茄蒜頭榮螺漬，味道酸酸甜甜帶一點辣味，榮螺也沒有異味，非常開胃，在夏天食剛剛好。

一気

地址：尖沙咀金巴利街8號地下2號舖

開放時間：17:30 - 00:00（星期一至四）／17:30 - 01:00（星期五至六）

電話：2858 8466



尖沙咀美食【日本菜10】燒肉801——平民化日式燒肉 午市套餐$68起

主打平民化價錢的日式燒肉的燒肉801，提供不同的燒肉拼盤套餐，午市套餐最平$68就吃到，牛板腱肉套餐包1碗白飯和味噌湯，非常抵食！餐廳雖然價錢便宜，但肉類款式仍然很多，且肉質有水準，包括牛舌、黑毛和牛牛肩胛、厚切牛胸腹柳等，牛味都十分濃郁，還可額外搭配清爽的檸檬冷麵解膩。餐廳環境採用搶眼的紅色，很容易找到，而且空間寬敞，與朋友聚餐一流。

燒肉801

地址：尖沙咀加連威老道14號地舖

營業時間：12:00 - 22:30

電話：2367 3838



尖沙咀美食【日本菜11】十和田總本店——20多年經驗日籍壽司師傅打理 高CP值壽司店

十和田總本店由擁有20多年經驗的日籍壽司師傅打理，食材每日由外國空運到港，新鮮且正宗，CP值超高。餐廳裝修走日式簡約風格，價錢大眾化，主打有刺身、壽司、燒物等日本必食名物。推介必試超上壽司拼盤，有牡丹蝦，三文魚子，海膽，蟹籽，赤身，深海池魚，玉子，吞拿魚蓉卷等等，一個人食相當滿足！

十和田總本店

地址：尖沙咀金馬倫道42號華懋金馬倫中心地下

營業時間：11:30 - 16:00 & 17:30 - 23:00

電話：2668 8791



尖沙咀美食【日本菜12】燒烤堂——多達100款以上的串燒

掛住日本居酒屋的串燒？位於尖沙咀的燒烤堂定能幫你解解口癮。餐廳主打即叫即燒的日式串燒及居酒屋料理，而且種類多達100款以上，除了口式風味外，還加入了港、川、泰、台、西式口味，選擇困難症的人要特別小心。另外，餐廳的食材新鮮健康，簡單的雞串也是採用無激素的走地雞製作，推介必試焦糖青蘋果鵝肝多士及雞皮墨魚滑，味道創新有驚喜。

燒烤堂

地址：尖沙咀諾士佛台1號1樓

營業時間：18:00 - 02:30

電話：9886 5052



尖沙咀美食【日本菜13】雪村——矜貴魚鮮料理

雪村Yukimura在今年於K11 Art Mall開業，主打中高價日式料理，由爐端燒、刺身、壽司、串燒、和食等均有，逾100款食物選擇多多。雪村在食材方面有一定要求，如用上矜貴的本鮪藍鰭吞拿魚、北海道喜之次及秋田小町米為壽司米等，令人不用遠飛都食到日本級風味。

【尖沙咀美食推介】珀薈酒店Uptop Bistro & Bar「天際花園精選晚餐」🡺獨家69折人均$224

雪村

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓106號舖

電話：2295 0838

營業時間：星期一至五：11:30-21:30



尖沙咀美食【日本菜14】海 三碗麵——隱世一人拉麵店 濃味湯底/炙燒牛肉湯麵

這間尖沙咀美食為隱世一人麵店，每日僅供應3款麵，主打真材實料，每款湯底熬製逾10小時，配上煙燻灸燒牛肉等配料。這間「神店」由於面積有限，每次可以容納到6人。店內由老闆一人主理，沒有其他員工，全店由烹調、下單、收銀等都僅靠老闆一人去打理，至今傳聞要排上2小時才吃到！

更多海 三碗麵介紹：

海 三碗麵

地址：尖沙咀金巴利街1D-1L號地舖

營業時間：17:30 - 22:00（逢星期日休息）



尖沙咀美食【打卡餐廳15】La Vache!——平民價食10安士牛扒

「La Vache」在法語中有牛及驚雅的意思，而餐廳也將這個理念貫徹始終，主打只賣10安士USDA Prime肉眼扒餐，每位只需$398。餐館的裝修亦別具風格，設計參考了法國巴黎小餐館，牆上有油晝風的掛畫、柔和的吊燈，充滿法國風情，仿如置身於法國小鎮之中，非常適合打卡。

La Vache!

地址：尖沙咀赫德道12號地舖

電話：2666 6818

營業時間：12:00 - 15:00 & 18:00 - 23:00（星期一至四及日）/ 12:00 - 15:00 & 18:00 - 00:00（星期五至六）



尖沙咀美食【打卡餐廳16】夜首爾—— 韓國廚師親自打理 必試醬油蟹

夜首爾由韓國廚師親自打理，餐廳主打正索韓國菜，石鍋拌飯、年糕料理、醬油蟹和調味牛肋骨等，廚師採用肉質肥美的藍花蟹製作醬油蟹，味道鮮甜，將蟹膏配搭白飯和紫菜，味道一絕，喜歡吃牛肉的，可試試生拌牛肉，將香油、蒜泥及生雞蛋攪拌後配上清甜爽口的雪梨，口感更加豐富還可以解膩，加上店舖環境十分具有「韓味」，頗具《梨泰院CLASS》的氛圍感。

夜首爾

地址：尖沙咀寶勒巷13-15號寶力大廈地舖

營業時間：12:00 - 22:30

電話：2386 8828 / 2386 8938



尖沙咀美食【打卡餐廳17】婆婆珈琲屋——昭和風輕食復古喫茶店

婆婆珈琲屋主打日式輕食，店舖裝修以啡色和白色為主，走昭和風路線，讓人有一瞬間穿越到昭和時代的錯覺。餐廳有熱食和冷盤，夏天揀冷盤消消暑也不錯。推介必試油封牛舌燒、燒汁燜豬軟骨及滑蛋吉列，想與食物一同打卡的，必點三文魚富士山飯糰，造型酷似富士山，十分可愛。其他主食擺盤也很精緻，大家還可在店內買到一樣的日本直送杯碟和日系衣服，簡直是文青的尋寶餐廳。

婆婆珈琲屋

地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate 1樓

營業時間：12:00 - 21:30（星期一至四及日）/ 12:00 - 23:30（星期五至六）

電話：9675 1438



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尖沙咀美食【打卡餐廳18】Starò——星空主題餐廳 極光天幕拍拖好去處

Starò星空主題餐廳，慶祝生日或約會的好地方。以夢幻星空為主題的西餐廳，星空燈飾和北極光效果營造出浪漫的夜空。餐廳由前5星級酒店的主廚主理，提供生蠔、牛扒、手工意大利麵、Pizza等美食，主食連飲品人均約$300，性價比極高！

更多Starò星空主題餐廳介紹：

Starò

地址：尖沙咀諾士佛臺1號9樓

營業時間：15:00 - 00:00（星期一至日）/ 15:00 - 23:45（公眾假期）/ 15:00 - 02:00（公眾假期前夕）

電話：2152 2210



尖沙咀美食【打卡餐廳19】梔子——木系文青Cafe 清新風打卡/開心果蛋糕

這間Cafe門口是大塊玻璃，因此窗邊長枱最適合打卡！裝潢方面主要以木質、白色為主，配上乾花做裝飾，風格既簡約又清新文藝！Cafe招牌菜是燻牛肉bagel、開心果蛋糕、芝士蘑菇雞翼等，開心果蛋糕最有人氣！

更多梔子Zi介紹：

梔子

地址：尖沙咀山林道8號地舖

營業時間：12:00 - 21:00（星期二至六）/ 12:00 - 19:00（星期日）【逢星期一休息】

電話：2778 1628



尖沙咀美食【打卡餐廳20】Cafe NINETYs——型格摩登風歎得奬咖啡

裝修以墨綠色與棕色作主調，主打型格摩登風，設有咖啡吧、開放式廚房及用餐區3大區域，空間感十足，分店亦設有咖啡櫃供大家選購咖啡豆。主打精品咖啡，一共供應4種不同的咖啡豆，有2款是來自世界各地咖啡烘焙商的自家烘焙咖啡，包括曾經得獎的「Choco Blend」及自家烘焙的「Fruity Blend」。

更多Cafe NINETYs介紹：

NINETYs 尖沙咀K11分店

地址：尖沙咀河內道18號, K11購物藝術館, G17A & B 鋪

營業時間：09:00-21:00

電話：2368 9123



尖沙咀美食【打卡餐廳21】火土燒肉——露營風燒肉店 帳幕+露營桌椅歎特色燒肉

全店以露營作為裝修主題，環境佈置精緻，用上露營桌椅及餐具為座位設計，非常有特色！餐廳主打日本或美國等地特色燒肉，更有各款小食及啤酒，有興趣不妨前往體驗！

更多火土燒肉介紹：

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火土燒肉 Hearth yakiniku by ATUM

地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall3樓314號舖

營業時間：12:00 - 16:00 & 17:00 - 02:00

電話：3954 5644



尖沙咀美食【打卡餐廳22】MiLuna Cafe & Ale House——復古打卡Cafe 必試牛角酥窩夫漢堡

這間尖沙咀美食是一間新開的樓上Cafe，採用典雅復古設計，而且地方夠闊落，空間感十足！店內設有大梳化及吧枱位置，而最搶眼的就是巨型月亮裝飾！Cafe主打近年大受歡迎的牛角酥窩夫Croffle，可以搭配炒蛋及牛油果、煙三文魚水煮蛋等，更有特色牛角包窩夫漢堡及甜品系列可以選擇！

更多MiLuna Cafe & Ale House介紹：

MiLuna Cafe & Ale House

地址：尖沙咀漆咸道南115號達成商業大廈3樓

營業時間：18:00 - 23:45（逢星期一休息）

電話：3591 9064



尖沙咀美食【打卡餐廳23】shh Cafe——按摩食Tea打卡店

shh樓上SPA按摩連cafe店最近人氣急升，由九龍城人氣SPA店「shh」日前遷至尖沙咀，共有兩層，地下為cafe，而一樓就是按摩店。店舖保留原本的文青大地色系風格，門口闊落並設有木椅及乾花牆，打卡一流，去按摩仲可以順便食下午茶！

更多shh介紹：

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shh massage and cafe

地址：尖沙咀柯士甸道144號祥景樓地下及1樓

電話：6233 3210

營業時間：11:30 - 21:00（星期一至四）/ 11:30 - 21:30（星期五）/ 11:00 - 21:30（星期六） / 11:00 - 21:00（星期日）



尖沙咀美食【西餐廳24】Bluhouse——星級酒店新餐廳 米芝蓮大廚主理

Bluhouse位於瑰麗酒店Rosewood內，為新開的意大利餐廳，餐廳一邊裝修充滿意式休閒風情，設有半露天、室內及吧枱座位，可在用餐時同時飽覽維港景色，充滿異國風情，如置身意大利！另一邊提供高級餐飲，裝修採用高級意式餐廳風格，設計時尚。

【尖沙咀美食推介】珀薈酒店Uptop Bistro & Bar「天際花園精選晚餐」🡺獨家69折人均$224

餐廳由米芝蓮大廚主理，供應正宗意大利菜，如意大利麵、意式燴飯、傳統意大利冷盤、Pizza、糕點、現煮咖啡等等，當中招牌菜式包括正宗卡邦尼意粉，另外亦設有專用酒窖，提出多款意大利葡萄酒。

更多Bluhouse介紹：

Blu House Food Hall

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號

營業時間：11:30 - 22:30

電話：3891 8732



尖沙咀美食【台灣菜25】臺北棧——2,000呎新派台灣菜 鳳梨酥麻糬蛋撻/抹茶奶奶麻糬

位於中環的人氣新派台式餐廳在尖沙咀開設第2間分店！新店佔地2,000多呎，設計以黃昏色調為主題，較中環店更闊落、更多座位。主打菜式包括招牌甜品奶奶麻糬、創新口味蛋餅如原條鰻魚起司玉米、鹹蛋黃芋泥蛋餅等。其中麻糬採用台灣淡水獨有配方，口感煙韌彈牙，帶有淡淡奶香味。尖沙咀新店更推出全新抹茶口味，抹茶控必試！

更多Check In Taipei介紹：

臺北棧 Check In Taipei（尖沙咀店）

地址：尖沙咀海港城港威商場2204-6

營業時間：12:00 - 22:00

電話：3595 0995



尖沙咀美食【漢堡店26】嘉寶漢堡——人氣小店必吃炸燒賣/烤菇芝士牛堡

嘉寶漢堡可說是近年超人氣漢堡小店！芝士牛堡、烤菇芝士牛堡和蜜糖芥末菠蘿牛堡，以及炸燒賣等小食都非常有名，價錢亦較為平價，吸引不少粉絲！麵包烘過口感香脆，牛肉扒非常厚和多汁，配上生菜、千島醬和熱熔芝士，非常邪惡！另外，只需加$15就可轉為套餐，包一款小食和飲品！

嘉寶漢堡

地址：尖沙咀寶勒巷9-11號和益中心地舖

營業時間：08:00 - 22:00

電話：9521 4405



尖沙咀美食【蠔吧27】Open Oyster——超人氣蠔吧 法國/愛爾蘭/澳洲蠔都歎到

生蠔向來都是香港人的至愛之一，Open Oyster主打由多地直送的生蠔，蠔迷不容錯過！店內供應多款來自法國、愛爾蘭、美國、澳洲的生蠔，選擇頗多，想在餐廳堂食或者買回家慢慢歎都無問題！

Open Oyster

地址：尖沙咀麼地道75號南洋中心地下56號舖

營業時間：14:30:-00:00（星期一至四）/ 14:30 - 01:00（星期五至六）；12:00 - 23:00（星期日）

電話：2366 3808 / 6499 3808



尖沙咀美食【中菜館28】太二酸菜魚——深圳人氣過江龍老壇酸菜魚

「太二酸菜魚」在內地一直人氣高企，現在不用北上也可在尖沙咀吃到。餐廳堅持「酸菜魚就一種味道，就用一種魚、一種辣度，不加辣也不減辣」，採用肉質鮮嫩的鱸魚，切片去骨後加進香濃酸菜湯熬煮，再撒上惹味的辣椒油，集酸、香、辣、麻於一身，非常具層次感。而在配菜方面也很有心思，連酸菜也是自家製，於醃製後30天才出壇。另有還有多款風味川菜，如麻辣小酥肉 · 亂刀雙椒炒牛肉、勁旺⽑⾎旺、脆椒⼩⽪蛋和蛋酥糍粑等。香港分店還有限定菜色藤椒撈汁海鮮雞。

太二酸菜魚

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓209-211號舖

營業時間：12:00 - 21:00

電話：3622 2239



尖沙咀美食【中菜館29】「胡同」老北京風格川菜廳——四合院元素／必試火焰胡椒片皮鴨

老北京風格川菜廳「胡同」走復古裝修，以現代風格融入四合院元素，非常適合打卡！就在入口處的中式手工刺繡紅燈籠牆，可拍出非常唯美的復古照片。餐廳內部更採用落地大玻璃窗，可飽覽維港景色。當中必試根據清代宮廷秘方打造的「火焰胡椒片皮鴨」，以多種香料醃漬鴨身後風乾，再以高溫烤製，鴨皮配脆，還帶有胡椒香氣，師傅還會即席片鴨皮，有美食、美景和表演睇，非常適合在這裡慶祝特別日子。

「胡同」老北京風格川菜廳

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre18樓

營業時間：12:00 - 15:00 & 17:30 - 00:00（星期一至五）；11:30 - 16:00 & 17:30 - 00:00（星期六至日）

電話：3428 8342



尖沙咀美食【中菜館30】姚姚酸菜魚——超大分量酸菜魚 香港限定口味

內地著名酸菜魚品牌在年初進軍香港，於尖沙咀設店，大家終於可以在香港食到最招牌的大份量酸菜魚喇！店內裝修統一採用小清新風格，加上「酸、辣、麻、酸」兼備、令人垂延三尺的菜式，讓其在內地掀起一陣「酸菜魚風潮」。除此之外，姚姚酸菜魚更推出「雙拼酸菜魚」、「辣子豬腸雞軟骨」等4款香港限定菜式，相當貼近港人口味，嗜辣的朋友絕對不能錯過！

更多姚姚酸菜魚介紹：

姚姚酸菜魚

地址：九龍尖沙咀海港城港威商場二樓2307號舖

營業時間：11:30-21:30

電話：3105 0555



尖沙咀美食【港式冰室31】星座冰室——老香港情懷 番茄牛肉麵原個番茄湯底濃郁

星座冰室開業50多年，是尖沙咀區內數一數二歷史悠久的餐廳，裝潢亦非常舊式，但充滿舊香港的懷舊風味！當中最有名的是芝士番茄蛋麵和番茄牛肉麵，廣受食客歡迎！芝士番茄蛋麵的賣相普通，不過勝在番茄湯使用原個番茄煮成，湯底濃郁，口感清爽！

星座冰室 詳情

地址：尖沙咀加連威老道58號地舖

營業時間：08:00 - 21:30（星期一至六） / 10:00 - 20:00（星期日）



尖沙咀美食【甜品店32】Mister Donut——日本過江龍冬甩 / 香港首間

在今年10月尾，日本人氣冬甩Mister Donut進駐尖沙咀啦！在日本擁有近60萬粉絲，大人細路都啱食，有不同口味的冬甩，包括朱古力、蜜糖、奶油、士多啤梨等等。連標誌性系列Pon de Ring波堤也有售！有原味、朱古力等口味，冬甩或是波堤的價錢都19港元至20港元內。

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B103A號舖

營業時間：11:00 - 21:00



尖沙咀美食【甜品店33】THE BAKERISM——必試靜岡蜜瓜/貓山王忌廉蛋糕

尖沙咀美食是人氣蛋糕網店"THE BAKERISM"，主打忌廉蛋糕的網店近日在尖沙咀開設第一間實體店，所有蛋糕均採用北海道忌廉，充滿奶香而且口感軟滑，仲有多款水果口味如芒果、香蕉朱古力、貓山王榴蓮等！

更多THE BAKERISM介紹：

THE BAKERISM

地址：尖沙咀金巴利道68號地下

營業時間：11:00 - 20:00（逢星期一休息）

電話：6284 5997



尖沙咀美食【甜品店34】雲石小姐——限定蛋糕 / 客制蛋糕 / 白切雞鮑魚神還原

以日本人氣罐裝蛋糕而聞名的雲石小姐，除了有售輕食及甜品，如拉絲麻糬曲奇、焦糖布丁吐司、芋泥肉鬆麻糬吐司之外，還會不定期推出限定款蛋糕！有興趣的大家要密切留意啦！除了限定款式，雲石小姐還有客製服務，同樣地可以神還原大家心目中的蛋糕款式，例如一碗米線、一輛車、近期大熱公仔LABUBU等等。

更多雲石小姐介紹：

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雲石小姐 Miss Marble

地址：尖沙咀柯士甸路15B號嘉華大廈A座地下A1號舖

營業時間：12:00 - 20:00（星期一至六）／12:00 - 19:00（星期日及公眾假期）

電話：5542 9880



尖沙咀美食【甜品店35】多美意餅屋——人氣街坊餅店 6層開心果蛋糕

這間尖沙咀人氣餅店，主打多達10款不同口味切餅，價錢平而且高質，吸引不少網民專程來試食。10款切餅口味包括最受歡迎的開心果蛋糕、Oreo芝士蛋糕、紐約芝士蛋糕、藍莓乳酪蛋糕、芒果慕絲蛋糕、松露朱古力蛋糕、檸檬芝士蛋糕、熱情果蛋糕及Tiramisu等，甜品控不容錯過！

更多多美意餅屋介紹：

多美意餅屋 Domie Cake Shop

地址：尖沙咀柯士甸道107號地舖

營業時間：08:30-19:30（星期一至六）/ 09:00-19:00（星期日）

電話：23140606



尖沙咀美食【甜品店36】Owl's Choux & Gelato——米芝蓮手工甜品店 必食爆餡泡芙

這間連續5年獲米芝蓮推介的手作雪糕泡芙店，主打每日人手新鮮製造，外脆內滑的爆餡雪糕泡芙和忌廉奶油泡芙！必試招牌法式焦糖燉蛋泡芙，還有意大利手工雪糕Gelato及咖啡等，愛吃甜品的你不容錯過！

更多Owl's Choux & Gelato介紹：

Owl's Choux & Gelato

地址：尖沙咀麼地道32號地下

營業時間：15:30-21:00（逢星期一休息）

電話：6199 5176



尖沙咀美食【甜品店37】研香——開心果豆腐花／榴連冰

研香是Top Blade Steak Lab西餐廳的副線，主打港式甜品店，有港人大愛的開心果豆腐花（$58）、楊枝甘露（$46）、榴連冰（$58）等，價錢中規中矩，份量適合1-2人。

研香

地址：尖沙咀厚福街7號地舖

營業時間：13:30 - 00:00（星期一至四）/ 14:00 - 00:30（星期五至日）

電話：2386 8806



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