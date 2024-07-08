深水埗美食19大推介　車仔麵／石燒牛扒／日系Cafe／手工餃子

深水埗美食｜深水埗出名美食多，尤其地道美食選擇相當豐富，《香港01》「好食玩飛」記者整合19間深水埗美食，包括特色養顏冬瓜盅火鍋、手工餃子、人氣車仔麵、抵食石燒牛扒、老字號餅家、邪惡芝士拉絲Burger、純素雪糕、Cafe等，下次去深水埗就可以參考一下這些深水埗美食！



M.Y Majesty最出名的就是巨型「意粉山」。（ig@wilsonark）

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深水埗美食【1】文記車仔麵——米芝蓮推薦韭菜餃+雞中翼

連續多年獲得米芝蓮街頭小食的文記車仔麵，向來大排長龍，更吸引眾多遊客慕名而至。文記車仔麵的老闆黃先生早於1995年便開始在石硤尾白田邨擺檔賣車仔麵，而文記之所以受歡迎，是因車仔麵的配料夠多。米芝蓮推介自家製韭菜餃及瑞士雞中翼，另有蘿蔔、牛肚、豬手等配料任君選擇，佐以秘製辣汁同吃更添滋味。

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文記車仔麵

地址：深水埗福榮街109、111-117E、 121及123號

電話：9059 5104

營業時間：11:00 - 翌日01:00



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深水埗美食【2】雪山冰廳——60年老字號冰室 必食波士頓龍蝦叻沙摻摻

這間冰廳比一般港式茶餐廳提供更多特式食物及飲品，而且賣相吸引又足料，吸引不少人特意前來。最受歡迎的包括極邪惡甜品榛子醬西多士、有足足半隻龍蝦的波士頓龍蝦叻沙摻摻、爆餡蛋牛治、芝蛋牛肉漢堡包、乾炒牛河、焗豬排飯、雪山朱古力等，可說是深水埗美食的必試之一！

雪山冰廳

地址：深水埗青山道62D號地舖

電話：5533 7487

營業時間：06:30 - 22:00



深水埗美食【3】Triple Steak 三ステーキ——高CP值石燒牛扒

這家日式牛排店採用日本流行的自助購票形式，可以透過機器揀選牛肉類別及重量。有牛里脊肉、沙朗牛排和招牌三拍子牛排三種選擇，厚切牛扒用熱石板奉上，熟成度自己話事！開餐前聽着油滋和肉汁滋滋作響，聽覺和嗅覺雙重享受！店內更設自助吧，湯品、白飯和沙拉任食管飽！

Triple Steak 三ステーキ

地址：深水埗欽州街52-54號平安大廈地舖

電話：2811 8606

營業時間：12:00 - 21:00



深水埗美食【4】家後——長龍水餃店 必食手工餃子、招牌芝士蛋糕

深水埗有不少地道美食，不少更主打手工製作、真材實料！這間人氣水餃店經常大排長龍，主打皮薄餡靚的手工餃子及特色飯團，包括洋蔥豬肉餃、芫荽豬肉餃、香菇粟米雞肉餃等；同時，小店的巴士克芝士蛋糕更紅得街知巷聞，皆因日籍老闆娘定時定候自家炮製，蛋糕入口軟綿，更設有不同口味，非常驚喜，讓不少街坊食過返尋味！

家後

地址：深水埗基隆街211號地舖

電話：2397 8131

營業時間：11:00 - 21:00（星期三休息）



家後2.0

地址：深水埗汝州街131號地舖

電話：6700 7754

營業時間：11:00 - 21:00（星期二休息）



深水埗美食【5】M.Y Majesty——平民西餐超巨型意粉山

每逢糧尾想「食平啲」，或是打工仔想「儲多兩個錢」又沒有時間自煮，不妨試試這間平民價西餐廳！餐廳最出名的就是巨型「意粉山」，每碟意粉上桌時都堆得像一座山，份量多而且款式選擇豐富，價錢親民，絕對稱得上是「糧尾救星」！即使是三五朋友去深水埗玩都可分享，平歎高質意粉！

M.Y Majesty

地址：深水埗福華街15號地舖

電話：9457 9068

營業時間：11:30 - 22:30



深水埗美食【6】黃金美食——抵食中式糖水小店 豆腐花、核桃露、椰汁西米露$5碗

深水埗有間中式糖水小店，專售各式傳統中式甜品，包括豆腐花、核桃露、椰汁西米露、桃膠等，最平更只需$5起就可以食到一碗，而且還要是大大碗！店內位置不多，想試的朋友可以叫外賣或早點去！

黃金美食

地址：深水埗元州街77-81號置安閣地下D號舖

電話：6123 9392

營業時間：12:00 - 翌日01:30



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深水埗美食【7】舅父仔火鍋專門店——特色養顏冬瓜盅火鍋

火鍋不一定就等於肥膩或濃味！深水埗「舅父仔火鍋專門店」主打養顏及滋補火鍋的特色火鍋，店內必試招牌特色海皇冬瓜盅湯、日本酒粕昆布湯鍋及花膠雞湯鍋等，無味精，清潤、骨膠原豐富，好適合女生食用！此外，店家一系列手切鮮牛、手打丸、自家製餃子也值得一試！

舅父仔火鍋專門店

地址：深水埗福華街39號地舖

電話：2688 7388／9389 3998（WhatsApp）

營業時間：18:00-23:30



深水埗美食【8】Lady Gourmand——美式復古Burger

深水埗除了多Cafe和街坊餐廳，亦有復古打卡必朝聖的美式Burger店！這間Burger店以懷舊的美式小鎮小店和貓貓為主題裝修，藏有不少打卡位！食物以地道美式快餐為主打，必試招牌邋遢漢堡、焗芝士三文治、脆炸小食及奶昔等！

Lady Gourmand

地址：深水埗南昌街86號地舖

營業時間：12:00 - 20:00



深水埗美食【9】Poke Go——度假風魚生飯專門店

Poke Bowl魚生飯專門店在眾多深水埗美食中人氣仍然強勁，自由選套餐可配壽司飯、糙米飯或沙律菜，提供多達20款不同材料，主要肉類有三文魚、呑拿魚、八爪魚以及雜菌香菇，即使是素者食也可以安心用餐。有選擇困難症的朋友亦可選5款餐廳配搭好的款式及其他小食，款款份量十足。

Poke Go

地址：深水埗大南街211號地舖

電話：3563 8137

營業時間：12:00 - 22:00



深水埗美食【10】宗像壽司——人氣海鮮丼轉型Omakase

深水埗一間人氣海鮮丼餐廳，早前宣布轉型做Omakase，選用日本直送食材，如拖羅、香箱蟹等，並以全預約制營業，確保食物質素和客人用餐體驗！餐廳現時每日只服務20位客人，最早的時段為早上8點，訂座預購一推出就火速售罄，網站會定時更新訂購時段，亦會突擊「放位」，有興趣的朋友可以Mark實老闆的Facebook！

宗像壽司

地址：九龍深水埗青山道60號地下B舖

電話：2178 3322



深水埗美食【11】沛——韓國人主理 地道韓式小食

不少韓國餐廳都集中在尖沙咀，但其實深水埗都可以吃到地道韓式料理！這間韓食小店由韓國人太太及香港人先生合力開設，供應多款韓國美食，包括例如無骨炸雞、韓式拌飯、厚切五花肉芝士泡菜拉麵、紫菜飯捲、炒年糕、牛肉大醬湯、煎雞蛋卷等家常菜！

沛 분식 MW KOREA HOUSE

地址：深水埗福華街178A號地舖

電話：5714 6478

營業時間：12:00 - 22:00



深水埗美食【12】八仙餅家——手工皮蛋酥 老字號唐餅

位於深水埗的八仙餅家已有半世紀歷史，前身是位於長沙灣道「八仙大茶樓」的唐餅部，後來為了保留中式唐餅，老闆以「八仙」名義於深水埗開店，多年以來堅持人手製作，其中以皮蛋酥為必食招牌，外層酥脆，內餡有大大個皮蛋，此外更有馳名合桃酥、雞仔餅、老婆餅及蛋捲等$5起，款款都甚具誠意。

八仙餅家

地址：深水埗南昌街197號地下

電話：2729 9440

營業時間：08:00 - 19:30（星期一休息）



深水埗美食【13】均香餅家——老字號餅家 懷舊唐餅麵包

深水埗有不少創業多年的老字號，間間老香港味十足且出品極具情懷！這間自1979年創立，去年8月不敵業主加租無奈結業的老字號傳統餅店，老闆早前伙同原班人馬於深水埗北河街重新出發，繼續新鮮供應南乳雞仔餅、雞蛋餅、光酥餅、合桃酥、角仔等多款傳統唐餅麵包，想再試到回憶中的味道不可錯過！

均香餅家

地址﹕深水埗北河街203號地舖

電話﹕2777 0719



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深水埗美食【14】迆雪糕專門店——創新純素雪糕店

這間雪糕專門店，主打創新口味的純素食雪糕，將大家熟悉的港式食物和飲品加入雪糕，包括鹹檸七、檸檬茶、話梅、薑等，更可以配搭紅豆、椰子等口味雪條，令到整體味道更有層次！店內全部雪糕不含奶製品，店主希望透過經典與創新兼備的雪糕口味，幫大家叉叉電，帶來一個可以悠閒hea下的地方！

迆雪糕專門店 HEA Ice Cream

地址：深水埗界限街10F號南楓樓地下5號舖

電話：5345 5954

營業時間：12:30 - 20:00（星期一休息）



深水埗美食【15】Loop Kulture——被植物包圍的露營風Cafe

近幾年深水埗開了不少頗具新意的cafe，成為新一代的「文青聚集地」。而這一間主打環保理念的Loop Kulture連裝修都是充滿綠植的森系園林風，令人有置身大自然的感覺，店內同時販售有機的護膚品同谷物。

餐廳佔地兩層，上層是露營元素，下層是文青風，空間感十足，用餐環境愜意。值得一提的是餐廳的麵包，無論是樹頭面包、彼得包還是吐司都是即叫即焗，暖笠笠的麵包口感外層香脆、內層鬆軟，配上酸酸甜甜的牛油果無花果，或是焦香濃郁的焦糖香蕉，令不少食客大讚。店內套餐價錢基本在88-138元，如果想要一個可以放鬆身心、同朋友談心，或是放假悠閒打卡的cafe，Loop Kulture是不錯的選擇。

Loop Kulture

地址：深水埗鴨寮街90號地舖

電話：2702 1713

營業時間：10:00 - 18:00



深水埗美食【16】Milk Bar——韓系奶油風打卡Cafe

韓國人生四格自拍館在香港掀起熱潮，而這一間簡約的韓風Milk Bar Cafe都非常適合打卡影相。餐廳有兩層，下層裝潢以奶白色色調為主，走韓系簡約路線，而上層是工業風，以水泥灰色為主調。店內播放著韓文歌，彷彿令人真的去了一趟韓國，十分應景。室內室外都有提供不少打卡位，如金屬牆、全身鏡以及日落燈等打卡位置。

除了精緻的咖啡，亦有不同口味、外脆內軟的牛角包窩夫，價格在50-60元左右，收穫靚靚照片之餘亦都能夠滿足肚仔。但需留意的是如要去二樓用餐，要在點餐時告知店員， 因為樓上用餐要用外帶包裝，樓下用的玻璃碟等餐具不能拿上樓。

Milk Bar Cafe

地址：深水埗鴨寮街79號地舖

營業時間：12:00 - 19:00



深水埗美食【17】Café Sausalito——元祖級Cafe 專業手沖咖啡

在深水埗隱藏著一間元祖級的咖啡店——Cafe Sausalito，是咖啡愛好者的天堂，也逐漸成為文青打卡地。餐廳走工業文青風，主打咖啡，包括手沖咖啡、咖啡cocktail等，製作的咖啡豆均使用自家炒豆，而且會定期變換口味，咖啡豆以淺烘或淺中烘焙為主。對咖啡不太了解的客人也不用擔心，因為餐牌上詳細介紹了每一種咖啡豆的產地、風味以及烘焙程度，十分專業。

除主打的咖啡外，餐廳內食物選擇也不少，有濃郁的龍蝦汁帶子蟹肉意粉、酸酸甜甜的燕麥雜莓乳酪多士、鹹香的爆芝牛肉貝果等等。餐廳cp值爆表，食物價錢基本在80-120元，而咖啡的價錢則豐儉由人，30-90元都有，十分適合對咖啡品質有一定要求又想醫肚仔的人士。

Café Sausalito

地址：深水埗大南街201號地舖

電話：3689 3292

營業時間：09:00 - 18:00



深水埗美食【18】迷你毛Minimal——創新料理Cafe 人氣排隊王

迷你毛是一間小清新風格的木系澳式Cafe，常年人氣爆滿，客人絡繹不絕。店內環境乾淨舒適、空間闊落，設有原木風打卡位，食物也是異常高水準。店內食物選擇豐富，除了常見的意粉、燴飯，還有墨西哥夾餅、自家製窩夫等。比較新穎的是炸雞煎蛋窩夫（106元 附送沙律），窩夫外脆內軟，無骨炸雞大大塊、分量十足，方便入口之餘也十分入味，受到不少食客好評。

流心蘭王蛋配上大塊炸雞和鬆軟窩夫（小紅書@missssspp）

餐廳的另一個特別之處在於將經典甜品加入新元素，從而創作自家製的甜品。最受歡迎的是非傳統提拉米蘇（80元），圓碌碌的造型，外層是軟滑的芝士奶油，內裏包裹浸過咖啡液的手指餅及焦糖脆塊，更帶有榛子的風味，名副其實「非傳統」。喜歡創意料理的大家不妨一試！

迷你毛Minimal

地址：深水埗鴨寮街121-123號地舖

電話：55890967

營業時間：11:00 - 21:00



深水埗美食【19】十常八九——日式甜品天堂級Cafe 寵物友好

十常八九是一間日式Cafe，裝修風格十分日系，座位是榻榻米。餐廳的手繪餐牌十分有心思，由本地插畫師Aimai設計，可愛又特別。餐廳主打不同的日式甜品，出品非常有日式美感。每桌必點的要數草莓忌廉奶油蛋糕（62元）和焦糖布丁（38元）。草莓慕絲綿密香甜，配上酸甜的草莓清爽解膩。焦糖布丁的賣相滿分，蛋香濃郁，口感軟滑有彈性。

另外的一款熱門甜品是和栗蒙布朗（88元），栗子蓉像意粉一般鋪滿蛋糕，內餡是冰涼的雪糕，底部配上蛋白脆餅，栗子風味濃郁，口感偏甜，是在香港也能吃到的京都味道。不過這份甜品分量較大，建議二人分享。

店舖另一大特色是寵物友善Cafe，店內歡迎毛孩入店，有不少主人帶自己狗狗一齊歎啡。在這間Cafe歎啡食甜品，令人仿佛可以忘卻生活中十常八九不如意的事。

十常八九

地址：深水埗黃竹街2號地舖

電話：55890967

營業時間：星期三至日 12:00 - 19:00（逢星期一至二休息）



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