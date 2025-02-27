深水埗美食22推介｜$20飯盒驚現！松屋牛丼＋手工餃子+車仔麵必吃

深水埗美食｜深水埗出名美食多，尤其地道美食選擇相當豐富。《香港01》「好食玩飛」記者整合了21間深水埗美食，包括特色養顏冬瓜盅火鍋、手工餃子、人氣車仔麵、抵食石燒牛扒、老字號餅家、邪惡芝士拉絲Burger、純素雪糕、Cafe等，即看下文啦！



M.Y Majesty最出名的就是巨型「意粉山」。（ig@wilsonark）

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深水埗美食【1】匯發茶餐廳—推6款$20飯盒

近日有網民在社交平台上分享，位於元州街麥當勞斜對面的匯發茶餐廳，推出僅售$20的特價外賣飯盒，更有6款口味選擇！有咖喱吉列豬扒飯、薯仔雞翼飯、香茅雞扒飯、魚香茄子飯、榨菜蒸肉餠飯及肉鬆蒸水蛋飯，全都是經典茶記美食。翻查資料，發現茶餐廳曾於2020年推出過$20飯盒，確實是時光倒流價！

匯發茶餐廳

地址：長沙灣元州街162-188號天悅廣場地舖

營業時間：11:00 - 04:00



深水埗美食【2】松屋牛肉飯—日本過江龍牛丼第二分店

松屋牛肉飯第二分店選址長沙灣青山道。松屋主打平價牛丼、日式定食、咖喱飯等。必食招牌牛肉飯分5個份量，可以按照個人喜好選擇，十分貼心。牛肉採用100%以穀物餵飼的優質北美產肥牛，再配上獨家醬汁，於第一間佐敦店開幕後已俘虜不少食客。另外，有網民亦推薦其早晨定食，彷彿在港也食到遊日的味道。

松屋2號店 深水埗店

地址：深水埗青山道217至235號映築地下5號舗

營業時間：有待公佈（1月27日開幕）



松屋1號店 佐敦店

地址 : 佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下6至9號舖

營業時間 : 早上8時至晚上10時30分（L.O.晚上10時）

交通 : 港鐵佐敦站D出口徒步約2分鐘



深水埗美食【3】民豐粉麵行—南昌增開期間限定店

創立於1953年荃灣老字號民豐粉麵行憑藉開心果糯米糍獲大批食客捧場，人氣急升。老店近日宣佈，從即日起至4月，將於南昌商場V Walk增設期間限定店！除了各款招牌口味糯米糍，新店會推出限定口味糯米糍，和新品碌碌擂沙湯圓，更為顧客限量送出民豐x小確幸的曲奇餅。不過，限定店價錢較元祖店稍貴，湯圓為$38/份、糯米糍$70/盒（一盒6粒）。想試的朋友就要留意！

民豐粉麵行

地址：深水埗南昌站V Walk L2-93

營業時間：即日起至4月 星期一至日 13:00 -19:00



深水埗美食【4】嘉頓麵包店——全新酸種麵包Cafe

擁有近百年歷史的嘉頓麵包在香港有數間工場，位於嘉頓山旁的嘉頓廠是最高人氣不論是香港人或遊客也經常前來打卡！嘉頓麵包店在原址重開，供應多款懷舊食品，近日更為迎接農曆新年，有售各式賀年食品，如利是糖及朱古力、家庭什餅、賀年餅食禮盒等。此外，又推出全新酸種麵包咖啡店供大家現場立食，不妨歎完啡再辦年貨。

嘉頓麵包店

地址：深水埗青山道58號地下（近停車場）

電話：2958 1105

營業時間：09:00 - 18:30



深水埗美食【5】文記車仔麵——米芝蓮推薦韭菜餃+雞中翼

連續多年獲得米芝蓮街頭小食的文記車仔麵，向來大排長龍，在深水埗福榮街已有4間分店，吸引眾多遊客慕名而來。文記車仔麵的老闆黃先生早於1995年便開始在石硤尾白田邨擺檔賣車仔麵，而文記之所以受歡迎，是因車仔麵的配料夠多。米芝蓮推介自家製韭菜餃及瑞士雞中翼，另有蘿蔔、牛肚、豬手等配料任君選擇，佐以秘製辣汁同吃更添滋味。

+ 1

文記車仔麵

地址：深水埗福榮街109、115、 121及123號

電話：9059 5104

營業時間：11:00 - 翌日01:00



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深水埗美食【6】雪山冰廳——60年老字號冰室 必食波士頓龍蝦叻沙摻摻

這間冰廳比一般港式茶餐廳提供更多特式食物及飲品，而且賣相吸引又足料。除了美食吸引，餐廳的裝修也非常特別，一大幅油畫掛在牆上，加上波希米亞風的地板，吸引不少人前來光顧。最受歡迎的包括極邪惡甜品榛子醬西多士、有足足半隻龍蝦的波士頓龍蝦叻沙摻摻、爆餡蛋牛治、芝蛋牛肉漢堡包、乾炒牛河、焗豬排飯、雪山朱古力等，可說是深水埗美食的必試之一！

雪山冰廳

地址：深水埗青山道62D號地舖

電話：5533 7487

營業時間：06:30 - 22:00



深水埗美食【7】Triple Steak 三ステーキ——高CP值石燒牛扒

這家日式牛排店採用日本流行的自助購票形式，可以透過機器揀選牛肉類別及重量。有牛里脊肉、沙朗牛排和招牌三拍子牛排三種選擇，厚切牛扒用熱石板奉上，熟成度自己話事！開餐前聽着油滋和肉汁滋滋作響，聽覺和嗅覺雙重享受！店內更設自助吧，湯品、白飯和沙拉任食管飽！

Triple Steak 三ステーキ

地址：深水埗欽州街52-54號平安大廈地舖

電話：2811 8606

營業時間：12:00 - 21:00



深水埗美食【8】家後——長龍水餃店 必食手工餃子、招牌芝士蛋糕

深水埗有不少地道美食，不少更主打手工製作、真材實料！這間人氣水餃店經常大排長龍，主打皮薄餡靚的手工餃子及特色飯團，包括洋蔥豬肉餃、芫荽豬肉餃、香菇粟米雞肉餃等；同時，小店的巴士克芝士蛋糕更紅得街知巷聞，皆因日籍老闆娘定時定候自家炮製，蛋糕入口軟綿，更設有不同口味，非常驚喜，讓不少街坊食過返尋味！

家後

地址：深水埗基隆街211號地舖

電話：2397 8131

營業時間：11:00 - 21:00（星期三休息）



家後2.0

地址：深水埗汝州街131號地舖

電話：6700 7754

營業時間：11:00 - 21:00（星期二休息）



深水埗美食【9】M.Y Majesty——平民西餐超巨型意粉山

每逢糧尾想「食平啲」，或是打工仔想「儲多兩個錢」又沒有時間自煮，不妨試試這間平民價西餐廳！餐廳最出名的就是巨型「意粉山」，每碟意粉上桌時都堆得像一座山，份量多而且款式選擇豐富，價錢親民，絕對稱得上是「糧尾救星」！即使是三五朋友去深水埗玩都可分享，平歎高質意粉！

M.Y Majesty

地址：深水埗福華街15號地舖

電話：9457 9068

營業時間：11:30 - 22:30



深水埗美食【10】黃金美食——抵食中式糖水小店 豆腐花、核桃露、椰汁西米露$5碗

深水埗有間中式糖水小店，專售各式傳統中式甜品，包括豆腐花、核桃露、椰汁西米露、桃膠等，最平更只需$5起就可以食到一碗，而且還要是大大碗！店內位置不多，想試的朋友可以叫外賣或早點去！

黃金美食

地址：深水埗元州街77-81號置安閣地下D號舖

電話：6123 9392

營業時間：12:00 - 翌日01:30



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深水埗美食【11】舅父仔火鍋專門店——特色養顏冬瓜盅火鍋

火鍋不一定就等於肥膩或濃味！深水埗「舅父仔火鍋專門店」主打養顏及滋補火鍋的特色火鍋，店內必試招牌特色海皇冬瓜盅湯、日本酒粕昆布湯鍋及花膠雞湯鍋等，無味精，清潤、骨膠原豐富，好適合女生食用！此外，店家一系列手切鮮牛、手打丸、自家製餃子也值得一試！

舅父仔火鍋專門店

地址：深水埗福華街39號地舖

電話：2688 7388／9389 3998（WhatsApp）

營業時間：18:00-23:30



深水埗美食【12】Lady Gourmand——美式復古Burger

深水埗除了多Cafe和街坊餐廳，亦有復古打卡必朝聖的美式Burger店！這間Burger店以懷舊的美式小鎮小店和貓貓為主題裝修，藏有不少打卡位！食物以地道美式快餐為主打，必試招牌邋遢漢堡、焗芝士三文治、脆炸小食及奶昔等！

Lady Gourmand

地址：深水埗南昌街86號地舖

電話：6393 3317

營業時間：12:00 - 20:00



深水埗美食【13】Poke Go——度假風魚生飯專門店

Poke Bowl魚生飯專門店在眾多深水埗美食中人氣仍然強勁，自由選套餐可配壽司飯、糙米飯或沙律菜，提供多達20款不同材料，主要肉類有三文魚、呑拿魚、八爪魚以及雜菌香菇，即使是素者食也可以安心用餐。有選擇困難症的朋友亦可選5款餐廳配搭好的款式及其他小食，款款份量十足。

Poke Go

地址：深水埗大南街211號地舖

電話：3563 8137

營業時間：12:00 - 22:00



深水埗美食【14】沛——韓國人主理 地道韓式小食

不少韓國餐廳都集中在尖沙咀，但其實深水埗都可以吃到地道韓式料理！這間韓食小店由韓國人太太及香港人先生合力開設，供應多款韓國美食，包括例如無骨炸雞、韓式拌飯、厚切五花肉芝士泡菜拉麵、紫菜飯捲、炒年糕、牛肉大醬湯、煎雞蛋卷等家常菜！

沛 분식 MW KOREA HOUSE

地址：深水埗福華街178A號地舖

電話：5714 6478

營業時間：12:00 - 22:00



深水埗美食【15】八仙餅家——手工皮蛋酥 老字號唐餅

位於深水埗的八仙餅家已有半世紀歷史，前身是位於長沙灣道「八仙大茶樓」的唐餅部，後來為了保留中式唐餅，老闆以「八仙」名義於深水埗開店，多年以來堅持人手製作，其中以皮蛋酥為必食招牌，外層酥脆，內餡有大大個皮蛋，此外更有馳名合桃酥、雞仔餅、老婆餅及蛋捲等$5起，款款都甚具誠意。

八仙餅家

地址：深水埗南昌街197號地下

電話：2729 9440

營業時間：08:00 - 19:30（星期一休息）



深水埗美食【16】均香餅家——老字號餅家 懷舊唐餅麵包

深水埗有不少創業多年的老字號，間間老香港味十足且出品極具情懷！這間自1979年創立，去年8月不敵業主加租無奈結業的老字號傳統餅店，老闆早前伙同原班人馬於深水埗北河街重新出發，繼續新鮮供應南乳雞仔餅、雞蛋餅、光酥餅、合桃酥、角仔等多款傳統唐餅麵包，想再試到回憶中的味道不可錯過！

均香餅家

地址﹕深水埗北河街203號地舖

電話﹕2777 0719



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深水埗美食【17】迆雪糕專門店——創新純素雪糕店

這間雪糕專門店，主打創新口味的純素食雪糕，將大家熟悉的港式食物和飲品加入雪糕，包括鹹檸七、檸檬茶、話梅、薑等，更可以配搭紅豆、椰子等口味雪條，令到整體味道更有層次！店內全部雪糕不含奶製品，店主希望透過經典與創新兼備的雪糕口味，幫大家叉叉電，帶來一個可以悠閒hea下的地方！

迆雪糕專門店 HEA Ice Cream

地址：深水埗界限街10F號南楓樓地下5號舖

電話：5345 5954

營業時間：12:30 - 20:00（星期一休息）



深水埗美食【18】Loop Kulture——被植物包圍的露營風Cafe

近幾年深水埗開了不少頗具新意的cafe，成為新一代的「文青聚集地」。而這一間主打環保理念的Loop Kulture連裝修都是充滿綠植的森系園林風，令人有置身大自然的感覺，店內同時販售有機的護膚品同谷物。

餐廳佔地兩層，上層是露營元素，下層是文青風，空間感十足，用餐環境愜意。值得一提的是餐廳的麵包，無論是樹頭面包、彼得包還是吐司都是即叫即焗，暖笠笠的麵包口感外層香脆、內層鬆軟，配上酸酸甜甜的牛油果無花果，或是焦香濃郁的焦糖香蕉，令不少食客大讚。店內套餐價錢基本在88-138元，如果想要一個可以放鬆身心、同朋友談心，或是放假悠閒打卡的cafe，Loop Kulture是不錯的選擇。

Loop Kulture

地址：深水埗鴨寮街90號地舖

電話：2702 1713

營業時間：10:00 - 18:00



深水埗美食【19】Milk Bar——韓系奶油風打卡Cafe

韓國人生四格自拍館在香港掀起熱潮，而這一間簡約的韓風Milk Bar Cafe都非常適合打卡影相。餐廳有兩層，下層裝潢以奶白色色調為主，走韓系簡約路線，而上層是工業風，以水泥灰色為主調。店內播放著韓文歌，彷彿令人真的去了一趟韓國，十分應景。室內室外都有提供不少打卡位，如金屬牆、全身鏡以及日落燈等打卡位置。

除了精緻的咖啡，亦有不同口味、外脆內軟的牛角包窩夫，價格在50-60元左右，收穫靚靚照片之餘亦都能夠滿足肚仔。但需留意的是如要去二樓用餐，要在點餐時告知店員， 因為樓上用餐要用外帶包裝，樓下用的玻璃碟等餐具不能拿上樓。

Milk Bar Cafe

地址：深水埗鴨寮街79號地舖

營業時間：12:00 - 19:00



深水埗美食【20】Café Sausalito——元祖級Cafe 專業手沖咖啡

在深水埗隱藏著一間元祖級的咖啡店——Cafe Sausalito，是咖啡愛好者的天堂，也逐漸成為文青打卡地。餐廳走工業文青風，主打咖啡，包括手沖咖啡、咖啡cocktail等，製作的咖啡豆均使用自家炒豆，而且會定期變換口味，咖啡豆以淺烘或淺中烘焙為主。對咖啡不太了解的客人也不用擔心，因為餐牌上詳細介紹了每一種咖啡豆的產地、風味以及烘焙程度，十分專業。

除主打的咖啡外，餐廳內食物選擇也不少，有濃郁的龍蝦汁帶子蟹肉意粉、酸酸甜甜的燕麥雜莓乳酪多士、鹹香的爆芝牛肉貝果等等。餐廳cp值爆表，食物價錢基本在80-120元，而咖啡的價錢則豐儉由人，30-90元都有，十分適合對咖啡品質有一定要求又想醫肚仔的人士。

Café Sausalito

地址：深水埗大南街201號地舖

電話：3689 3292

營業時間：09:00 - 18:00



深水埗美食【21】迷你毛Minimal——創新料理Cafe 人氣排隊王

迷你毛是一間小清新風格的木系澳式Cafe，常年人氣爆滿，客人絡繹不絕。店內環境乾淨舒適、空間闊落，設有原木風打卡位，食物也是異常高水準。店內食物選擇豐富，除了常見的意粉、燴飯，還有墨西哥夾餅、自家製窩夫等。比較新穎的是炸雞煎蛋窩夫（106元 附送沙律），窩夫外脆內軟，無骨炸雞大大塊、分量十足，方便入口之餘也十分入味，受到不少食客好評。

流心蘭王蛋配上大塊炸雞和鬆軟窩夫（小紅書@missssspp）

餐廳的另一個特別之處在於將經典甜品加入新元素，從而創作自家製的甜品。最受歡迎的是非傳統提拉米蘇（80元），圓碌碌的造型，外層是軟滑的芝士奶油，內裏包裹浸過咖啡液的手指餅及焦糖脆塊，更帶有榛子的風味，名副其實「非傳統」。喜歡創意料理的大家不妨一試！

迷你毛Minimal

地址：深水埗鴨寮街121-123號地舖

電話：55890967

營業時間：11:00 - 21:00



深水埗美食【22】十常八九——日式甜品天堂級Cafe 寵物友好

十常八九是一間日式Cafe，裝修風格十分日系，座位是榻榻米。餐廳的手繪餐牌十分有心思，由本地插畫師Aimai設計，可愛又特別。餐廳主打不同的日式甜品，出品非常有日式美感。每桌必點的要數草莓忌廉奶油蛋糕（62元）和焦糖布丁（38元）。草莓慕絲綿密香甜，配上酸甜的草莓清爽解膩。焦糖布丁的賣相滿分，蛋香濃郁，口感軟滑有彈性。

另外的一款熱門甜品是和栗蒙布朗（88元），栗子蓉像意粉一般鋪滿蛋糕，內餡是冰涼的雪糕，底部配上蛋白脆餅，栗子風味濃郁，口感偏甜，是在香港也能吃到的京都味道。不過這份甜品分量較大，建議二人分享。

店舖另一大特色是寵物友善Cafe，店內歡迎毛孩入店，有不少主人帶自己狗狗一齊歎啡。在這間Cafe歎啡食甜品，令人仿佛可以忘卻生活中十常八九不如意的事。

十常八九

地址：深水埗黃竹街2號地舖

電話：55890967

營業時間：星期三至日 12:00 - 19:00（逢星期一至二休息）



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