【7-11 Snoopy】Snoopy粉絲留意！便利店日前推出的8款實用Snoopy袋大受歡迎，即宣布再與日本人氣潮牌FDMTL聯乘，加推2款全球限量香港限定的Snoopy精品，包括帆布袋及立體摸型，繼續採用經典藍染拼接花式，粉絲必收藏！

7-11 Snoopy丨便利店再推2款Snoopy精品!全球限量帆布袋/立體摸型

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（資料圖片）

7-Eleven便利店加推Snoopy精品，再度聯乘Snoopy及日本潮牌FDMTL，推出2款全球限量版香港區限定的Snoopy精品，包括實用性高的帆布袋及精美立體模型，繼續以日系經典藍染拼接作設計，以yuu會員積分再加指定金額就可以換購！

7-11 Snoopy精品【1】日本製拼布TOTE BAG

Snoopy「日本製拼布TOTE BAG」帆布袋全球限量200件，在東京工場製作而成，材質柔軟耐用，是100%純棉製成。這個帆布袋設計以經典拼接布圖案為主調，配上Snoopy身穿FDMTL單品的身影，個性感十足！帆布袋容量大，內附小間格可放小物，不分場合都可以使用，實用性高。

7-11 Snoopy精品【2】Snoopy 3D 立體模型

「Snoopy 3D 立體模型」，全球限量250件，每個模型均以人手置入布料，打造出不一樣的拼布圖案；底部及背部分別有FDMTL及PEANUTS的標誌；每個立體模型更附有設計師Gaku簽名及獨立編號證書，收藏價值極高，粉絲一定要留意！

由7月15日中午12時起，yuu會員以80,000積分，加港幣$499即可預購「限量日本製拼布TOTE BAG」1件；以100,000 yuu積分，加港幣$799則可預購「Snoopy 3D 立體模型」1件，數量有限，換完即止。

7-11 Snoopy精品

限量日本製拼布TOTE BAG：80,000 yuu積分+港幣$499

Snoopy 3D 立體模型：100,000 yuu積分+港幣$799



預購日期：2022年7月15日中午12時-8月9日

取貨日期：（帆布袋）2022年8月16日早上7時-8月22日

（立體模型）2022年9月27日早上7時-10月3日

換購地點：全線7-11門市

