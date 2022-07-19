中環芋泥節甜品市集！逾30間店 芋泥吐司/麻糬千層卷/貝果/布丁包

【中環好去處】中環期間限定「芋泥節」美食市集將於8月開幕，集結超過30間本地人氣IG甜品店，提供逾50款高質芋泥手工甜品！當中包括近年大熱的芋泥吐司、芋泥千層蛋糕、貝果、牛奶麻糬卷蛋及芋泥麻糬月餅等，更有傳統老字號供應潮式銀杏芋泥及反沙芋，各位芋泥迷想一次過試勻多款甜品，記得Bookmark時間及地址！

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中環好去處｜期間限定芋泥節！芋泥吐司/手工貝果/潮式銀杏芋泥

位於中環的Nan Fung Place將於8月1日至8月19日，逢星期一至五舉行「芋泥節」美食市集！

繼去年大受歡迎的「麻糬節」後，今年的「芋泥節」將有超過30間本地人氣IG甜品店輪流進駐，推出超過50款手工製芋泥甜品。其中包括芋泥吐司、芋泥乳酪貝果、香芋淋醬牛奶麻糬千層卷、芋泥千層蛋糕及香芋馬卡龍，等部分小店更會特別推出芋泥麻糬月餅、「芋泥」法式下午茶等。

（圖片來源：Nan Fung Place）

今次「芋泥節」齊集多間本地人氣IG甜品店，包括人氣千層蛋糕店LAMLAMLI、以足料爆餡貝果及法式可麗露而廣受好評的Endorphins，以及由手工貝果網店起家，並於旺角開設實體店的Bforbagel by 404 LOT FINE等。

另外，位於大圍的手工貝果麵包咖啡店DEAR COFFEE & BAKERY亦會特別推出芋泥白玉紫薯貝！而Le Pâtisserie Factory獨家推出芋泥麻糬月餅、芋泥流心月餅，非常應節！

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今次「芋泥節」會分為6個時段，每次有3間人氣甜品店參加。而8月13日更會加開一日限定芋泥慶典，各位「芋泥迷」必不可錯過！

（圖片來源：Nan Fung Place）

除了新式芋泥甜品，每逢星期五更會有潮州菜老字號潮家宴售賣銀杏芋泥、反沙香芋等傳統潮式甜品；同場另有3間本地農莊駐場，以低價發售一些賣相不佳但品質優良的蔬果，期望減少剩食問題，並與場內部分甜點攤檔合作選用農產品，推動本地農業發展。

「Nan Fung Place芋泥節 – 我想學芋泥」詳情

地點：中環德輔道中173號傳統 2樓The Annex

日期：2022年8月1日至8月19日（*8月6、7及14日不開放）

*限定芋泥慶典：8月13日上午11時至下午6時

開放時間：星期一至五中午12時至下午4時

費用：免費入場

