刨冰、雪花冰7大推介｜香濃開心果／日本直送冰／芒果糯米飯味

刨冰、雪花冰推介|天氣炎熱,最適合吃一份冰涼的雪花冰!除了港式甜品店常見的綿綿冰外,香港還有很多日韓台泰式雪花冰,都非常有特色!《香港01》好食玩飛記者整合了7大特色雪花冰店,口味有香濃開心果、意啡冧酒、楊枝甘露等等,炎炎夏日解暑必看!



雪花冰無處不在,總有一間在你附近!例如是遍佈港島和九龍的甜姨姨為例,甜姨姨的開心果雪花冰成為了近期大熱,雪花冰裏面承載著開心果果粒,非常有咬口!至於性價比最高就是Sweet Craft的雪花冰,$58內就能吃到意啡冧酒味雪花冰,咖啡酒夾雜著芝士和朱古力。而每間店舖都會不時推出限定款式!大部分$130有找!最便宜的雪花冰只需$54!

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋是由北海道的老闆Shingo主理,主打日式口味的雪花冰,款款賣相精緻且份量十足,吸引區內外人士朝聖,經常大排長龍!小店最受歡迎的口味包括焙茶黃豆粉忌廉味($110起)、宇治金時味($105)、芒果椰子味($110)等,亦會不定時推出粟子焙茶味、香濃開心果士多啤梨味等期間限定口味。

記者試過小店的雪花冰質感幼細綿密,沒有碎冰,而整個雪花冰份量十足,內外都有餡料,非常豐富。而眾多口味之中,焙茶黃豆粉忌廉味最受歡迎,不少食客稱讚焙茶黃豆粉忌廉味當中的黃豆粉相當濃郁,厚實實的忌廉也不會有甜膩感,黃豆粉和忌廉與黑糖混合起來提升了雪花冰的層次感!

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋 銅鑼灣店

地址:銅鑼灣加路連山道13號地舖

電話:2529 1223

營業時間:13:00-22:30



SHARI SHARI Kakigori House 氷屋 中環店

地址:中環奧卑利街11號地舖

電話:2661 2347

營業時間:13:00-22:00(星期一至四及星期日) / 13:00-22:30(星期五至六及公眾假期)



SHARI SHARI Kakigori House 氷屋 旺角店

地址:旺角窩打老道45號賀賢居地下A1號舖

電話:9222 4959

營業時間:14:00-22:00



SHARI SHARI Kakigori House 氷屋 尖沙咀店

地址:尖沙咀漆咸道南83-85A號金德大廈地舖

營業時間:13:00-22:30(星期一至四) / 13:00-23:00(星期五至六) / 13:00-20:30(星期日)



黃埔小店Sweet Craft供應的雪花冰以杯裝呈上,雖只有焦糖海鹽($54)、果蜜白桃($54)、意啡冧酒($58)、提子乳酸($54)、可可($56)等5款口味,但每杯都有滿滿忌廉、空氣感雪花冰、大量配料及醬汁,層次感豐富;一人前雪花冰方便大家邊走邊歎,不怕弄髒桌面或衣服。

每杯都有滿滿忌廉、大量配料,層次感豐富!(奈奈探店@小紅書)

地址:紅磡黃埔天地百寶坊(第3期)地下G33號舖

電話:3543 1101

營業時間:13:00-22:00



甜姨姨是一間主打港式口味日式雪花冰的甜品店,標榜全部冰品都採用日本直送冰製作,口感更順滑輕盈。而小店的雪花冰口味加入港式元素,包括楊枝甘露味($138)、焦糖椰子味($148)、伊朗開心果味($148)等。而最受歡迎的400次髒髒味($148)以焦糖脆餅、美褖粉、比利時朱古力雪糖以及Weiss 85%朱古力醬組成,淋上朱古力醬一同食用,入口感覺極邪惡!

甜姨姨 銅鑼灣店

地址:銅鑼灣耀華街11號地舖

電話:5118 4324

營業時間:14:00-23:30



甜姨姨 天后店

地址:天后清風街13號地下

電話:9794 9452

營業時間:15:00-00:15(星期一至日) / 15:00-02:00(公眾假期)



甜姨姨 旺角店

地址:旺角煙廠街31號地下C號舖

電話:5490 5464

營業時間:15:00-00:00(星期一至四、公眾假期以及公眾假期前夕) / 14:00-02:00(星期五至日)



甜姨姨 鑽石山店

地址:鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場1樓177號舖

電話:9303 2653

營業時間:13:00-23:00



位於鰂魚涌與太古城中間的幸圓是主打西日料理,但是原來它的雪花冰才是亮點!雖然幸圓的雪花冰款式數量不多,只有4款,分別是士多啤梨味($98)、伯爵茶咖啡味($108)、芋泥麻糬味($108)和宇治金時味($108),但4款口味都相當岀色!特別是芋泥麻糬味!淋上黑糖醬,與芋泥和小丸子混合!完美食岀台灣味道!!

地址:鰂魚涌英皇道1001號1樓1-2號舖

電話:2838 0823

營業時間:11:30-22:00(星期一至五及公眾假期前夕) / 11:00-22:00(星期六至日及公眾假期)



除了日式雪花冰,香港也有泰式雪花冰。泰國過江龍After You主打泰式及港式甜品,餐廳供應的雪花冰口味配搭特別,包括芒果糯米飯味($148)、泰式奶茶味($138)、士多啤梨芝士蛋糕味($138)等;雪花冰綿密幼細,入口即溶,網民推介芒果糯米飯口味,芒果香甜濃郁,糯米飯口感煙韌,配搭新穎。

After You 灣仔店

地址:灣仔皇后大道東200號利東街G24-25號舖

電話:2312 2038

營業時間:13:00-22:45(星期一至四及星期日) / 13:00-23:00(星期六五至六及公眾假期前夕)



After You 九龍城店

地址:九龍城啟德協調道2號AIRSIDE G樓G005號舖

電話:2312 2199

營業時間:13:00-22:00



另一間泰式雪花冰就是首先座落於中環的Tommy Yummy,其後於元朗和將軍澳位置開設分店,住在大西北的街坊有口福了!Tommy Yummy主打泰式芒果乳酪疊疊冰($118),每份足夠2-3人分享,份量超多!還有芒果雪棒在雪花冰上,一次過享受到不同質感的芒果。除了雪花冰,還有其他甜品選擇,例如泰式奶茶雪糕、椰殻椰子雪糕等等,價錢約在$80內!

Tommy Yummy主打泰式芒果乳酪疊疊冰,每份足夠2-3人分享,份量超多!(小五@小紅書)

Tommy Yummy 中環店

地址:中環威靈頓街98號翡翠中心1樓

電話:2323 1778

營業時間:11:30-22:00(星期一至四、星期日及公眾假期) / 11:30-23:00(星期五至六及公眾假期前夕)



Tommy Yummy 元朗店

地址:元朗朗樂路1號元點1樓B147號舖

電話:2318 1366

營業時間:11:30-22:00(星期一至四) / 11:30-22:30(星期五至日及公眾假期)



Tommy Yummy 將軍澳店

地址:將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓352A號舖

電話:2267 0199

營業時間:11:30-22:00(星期一至四及星期日) / 11:30-22:30(星期五至六、公眾假期及公眾假期前夕)



首間SO! BangKok Thai Eatery & Desserts座落於元朗啦!室內以橙色作主調,室外則以露營為題,打造休閒風!而店舖的特色甜品就是皇家泰茶刨冰($118)!甜度剛剛好,泰茶味非常濃厚,再加上煙韌的黑糖珍珠和鬆軟的雪紡蛋糕,昇華了整個口感!另外也有2款刨冰選擇!包括芒果糯米味($118)和招牌椰子手打咖啡味($118)!

地址:元朗元龍街9號形點 I 地下G005號舖

電話:27908699

營業時間:12:00-22:30



