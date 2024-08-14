刨冰、雪花冰7大推介｜香濃開心果／日本直送冰／芒果糯米飯味

刨冰、雪花冰推介｜天氣炎熱，最適合吃一份冰涼的雪花冰！除了港式甜品店常見的綿綿冰外，香港還有很多日韓台泰式雪花冰，都非常有特色！《香港01》好食玩飛記者整合了7大特色雪花冰店，口味有香濃開心果、意啡冧酒、楊枝甘露等等，炎炎夏日解暑必看！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

雪花冰無處不在，總有一間在你附近！例如是遍佈港島和九龍的甜姨姨為例，甜姨姨的開心果雪花冰成為了近期大熱，雪花冰裏面承載著開心果果粒，非常有咬口！至於性價比最高就是Sweet Craft的雪花冰，$58內就能吃到意啡冧酒味雪花冰，咖啡酒夾雜著芝士和朱古力。而每間店舖都會不時推出限定款式！大部分$130有找！最便宜的雪花冰只需$54！

雪花冰【1】SHARI SHARI Kakigori House 氷屋

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋是由北海道的老闆Shingo主理，主打日式口味的雪花冰，款款賣相精緻且份量十足，吸引區內外人士朝聖，經常大排長龍！小店最受歡迎的口味包括焙茶黃豆粉忌廉味（$110起）、宇治金時味（$105）、芒果椰子味（$110）等，亦會不定時推出粟子焙茶味、香濃開心果士多啤梨味等期間限定口味。

記者試過小店的雪花冰質感幼細綿密，沒有碎冰，而整個雪花冰份量十足，內外都有餡料，非常豐富。而眾多口味之中，焙茶黃豆粉忌廉味最受歡迎，不少食客稱讚焙茶黃豆粉忌廉味當中的黃豆粉相當濃郁，厚實實的忌廉也不會有甜膩感，黃豆粉和忌廉與黑糖混合起來提升了雪花冰的層次感！

雪花冰【1】SHARI SHARI Kakigori House 氷屋

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣加路連山道13號地舖

電話：2529 1223

營業時間：13:00-22:30



SHARI SHARI Kakigori House 氷屋 中環店

地址：中環奧卑利街11號地舖

電話：2661 2347

營業時間：13:00-22:00(星期一至四及星期日) / 13:00-22:30(星期五至六及公眾假期)



SHARI SHARI Kakigori House 氷屋 旺角店

地址：旺角窩打老道45號賀賢居地下A1號舖

電話：9222 4959

營業時間：14:00-22:00



SHARI SHARI Kakigori House 氷屋 尖沙咀店

地址：尖沙咀漆咸道南83-85A號金德大廈地舖

營業時間：13:00-22:30(星期一至四) / 13:00-23:00(星期五至六) / 13:00-20:30(星期日)



雪花冰【2】Sweet Craft

黃埔小店Sweet Craft供應的雪花冰以杯裝呈上，雖只有焦糖海鹽（$54）、果蜜白桃（$54）、意啡冧酒（$58）、提子乳酸（$54）、可可（$56）等5款口味，但每杯都有滿滿忌廉、空氣感雪花冰、大量配料及醬汁，層次感豐富；一人前雪花冰方便大家邊走邊歎，不怕弄髒桌面或衣服。

每杯都有滿滿忌廉、大量配料，層次感豐富！（奈奈探店@小紅書）

雪花冰【2】Sweet Craft

地址：紅磡黃埔天地百寶坊（第3期）地下G33號舖

電話：3543 1101

營業時間：13:00-22:00



雪花冰【3】甜姨姨

甜姨姨是一間主打港式口味日式雪花冰的甜品店，標榜全部冰品都採用日本直送冰製作，口感更順滑輕盈。而小店的雪花冰口味加入港式元素，包括楊枝甘露味（$138）、焦糖椰子味（$148）、伊朗開心果味（$148）等。而最受歡迎的400次髒髒味（$148）以焦糖脆餅、美褖粉、比利時朱古力雪糖以及Weiss 85%朱古力醬組成，淋上朱古力醬一同食用，入口感覺極邪惡！

雪花冰【3】甜姨姨

甜姨姨 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣耀華街11號地舖

電話：5118 4324

營業時間：14:00-23:30



甜姨姨 天后店

地址：天后清風街13號地下

電話：9794 9452

營業時間：15:00-00:15(星期一至日) / 15:00-02:00(公眾假期)



甜姨姨 旺角店

地址：旺角煙廠街31號地下C號舖

電話：5490 5464

營業時間：15:00-00:00(星期一至四、公眾假期以及公眾假期前夕) / 14:00-02:00(星期五至日)



甜姨姨 鑽石山店

地址：鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場1樓177號舖

電話：9303 2653

營業時間：13:00-23:00



雪花冰【4】幸圓

位於鰂魚涌與太古城中間的幸圓是主打西日料理，但是原來它的雪花冰才是亮點！雖然幸圓的雪花冰款式數量不多，只有4款，分別是士多啤梨味($98)、伯爵茶咖啡味($108)、芋泥麻糬味（$108）和宇治金時味（$108），但4款口味都相當岀色！特別是芋泥麻糬味！淋上黑糖醬，與芋泥和小丸子混合！完美食岀台灣味道！！

雪花冰【4】幸圓



地址：鰂魚涌英皇道1001號1樓1-2號舖

電話：2838 0823

營業時間：11:30-22:00(星期一至五及公眾假期前夕) / 11:00-22:00(星期六至日及公眾假期)



雪花冰【5】After You

除了日式雪花冰，香港也有泰式雪花冰。泰國過江龍After You主打泰式及港式甜品，餐廳供應的雪花冰口味配搭特別，包括芒果糯米飯味（$148）、泰式奶茶味（$138）、士多啤梨芝士蛋糕味（$138）等；雪花冰綿密幼細，入口即溶，網民推介芒果糯米飯口味，芒果香甜濃郁，糯米飯口感煙韌，配搭新穎。

雪花冰【5】After You

After You 灣仔店

地址：灣仔皇后大道東200號利東街G24-25號舖

電話：2312 2038

營業時間：13:00-22:45(星期一至四及星期日) / 13:00-23:00(星期六五至六及公眾假期前夕)



After You 九龍城店

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE G樓G005號舖

電話：2312 2199

營業時間：13:00-22:00



雪花冰【6】Tommy Yummy

另一間泰式雪花冰就是首先座落於中環的Tommy Yummy，其後於元朗和將軍澳位置開設分店，住在大西北的街坊有口福了！Tommy Yummy主打泰式芒果乳酪疊疊冰（$118），每份足夠2-3人分享，份量超多！還有芒果雪棒在雪花冰上，一次過享受到不同質感的芒果。除了雪花冰，還有其他甜品選擇，例如泰式奶茶雪糕、椰殻椰子雪糕等等，價錢約在$80內！

Tommy Yummy主打泰式芒果乳酪疊疊冰，每份足夠2-3人分享，份量超多！(小五@小紅書)

雪花冰【6】Tommy Yummy

Tommy Yummy 中環店

地址：中環威靈頓街98號翡翠中心1樓

電話：2323 1778

營業時間：11:30-22:00(星期一至四、星期日及公眾假期) / 11:30-23:00(星期五至六及公眾假期前夕)



Tommy Yummy 元朗店

地址：元朗朗樂路1號元點1樓B147號舖

電話：2318 1366

營業時間：11:30-22:00(星期一至四) / 11:30-22:30(星期五至日及公眾假期)



Tommy Yummy 將軍澳店

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓352A號舖

電話：2267 0199

營業時間：11:30-22:00(星期一至四及星期日) / 11:30-22:30(星期五至六、公眾假期及公眾假期前夕)



雪花冰【7】SO! BangKok Thai Eatery & Desserts

首間SO! BangKok Thai Eatery & Desserts座落於元朗啦！室內以橙色作主調，室外則以露營為題，打造休閒風！而店舖的特色甜品就是皇家泰茶刨冰（$118）！甜度剛剛好，泰茶味非常濃厚，再加上煙韌的黑糖珍珠和鬆軟的雪紡蛋糕，昇華了整個口感！另外也有2款刨冰選擇！包括芒果糯米味（$118）和招牌椰子手打咖啡味（$118）！

雪花冰【7】SO! BangKok Thai Eatery & Desserts

地址：元朗元龍街9號形點 I 地下G005號舖

電話：27908699

營業時間：12:00-22:30



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略