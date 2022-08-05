周末自駕遊｜宮廷劇取景地粉嶺3大必到打卡位　入滿油享豐富優惠

夏日炎炎，當然要把握機會與陽光玩遊戲！厭倦了水上活動、又怕悶的你，或可到新界粉嶺或大埔走走，以為那裡除了美食便沒什麼吸引？那就大錯特錯了，其實有不少富有特色的景點或建築物，最適合情侶拍拖打卡自駕遊！去多兩三個地方怕無油？中石油油站，現推出不少折扣優惠，隨時為你加油！



1.雲泉仙館 穿越古今

香港故宮博物館上月正式開幕，吸引不少市民參觀，成為城中熱話之餘，更掀起一股欣賞古代文物的熱潮。想感受中國古代的文化氣息，可到位於粉嶺的雲泉仙館，也同樣有種「穿越古今」的感覺！仙館內的建築物仿照中國傳統設計風格，古色古香，小橋流水、亭台樓閣，穿梭其中，有如置身古代宮廷。TVB劇集如《尋秦記》、《金枝欲孽》等亦曾在雲泉仙館取景，喜歡宮廷劇的人就更不容錯過！

雲泉仙館仿照中國傳統設計風格，亭台樓閣、小橋流水，令人有如置身古代宮廷。（圖片來源：何匡汶攝）

按圖看雲泉仙館必到打卡位

地址：新界北區打鼓嶺坪洋村坪輋路188號



2.坪洋壁畫村打卡 色彩繽紛日系風格兼備

離開雲泉仙館，鄰近有「港版彩虹眷村」之稱的坪洋壁畫村，沿著九記士多旁邊的路一直走就可以輕鬆到達。村內大部分的樓房都繪上美麗的壁畫，都是全由市民和藝術家親手在壁上描繪製作，由於色彩繽紛吸引不少情侶專程入村打卡。當中最受歡迎的打卡位，必定是全人手製的風鈴，每個都是由汽水罐串成，經過藝術家和市民慢慢砌出現在的模樣。每當風吹過時，風鈴都會徐徐轉動，輕輕鬆鬆便能營造出日系風格的照片！

坪洋壁畫村的畫作都由市民和藝術家共同合作而成，設計獨特，是情侶必到打卡位。（圖片來源：何匡汶攝）

地址：新界打鼓嶺坪洋路



3.香港鐵路博物館 漫步路軌登50年代懷舊車廂

放天燈、漫步路軌是不少人心目中的浪漫場面，也必然會想起台灣的平溪車站。其實，香港一樣有，只是不能放天燈。香港鐵路博物館收藏了多個火車頭和50年代懷舊車廂，除了可以在路軌上漫步之外，遊人更可以登上車廂，感受當年坐火車的氛圍。博物館還將整個舊大埔墟火車站完整保留下來，大家打卡之餘，亦可了解香港鐵路的發展史。

路軌上漫步，是不少情侶的指定打卡位。（圖片來源：何匡汶攝）

香港鐵路博物館保留了多卡懷舊鐵路車廂供遊人參觀，感受50年代乘搭火車的氛圍。（圖片來源：何匡汶攝）

按圖看香港鐵路博物館必到打卡位

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地址：大埔崇德街13號大埔墟



中石油折扣優惠 入滿油再打卡

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現憑優惠碼，即可於全線中石油油站，專享汽油折扣優惠每升減$4.8。（圖片由中石油提供）

備註：此優惠不設積分

*受條款及細則約束