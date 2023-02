情人節餐廳｜酒店自助餐下午茶9推介半價起　琉璃小屋伴海景禮品

每年的情人節都是考驗男士們心思的時候,一方面要計劃送甚麼禮物給另一半,另一方面又要預訂餐廳吃情人節大餐。不想「臨急抱佛腳」,男士們就要及早準備,以下介紹9間酒店下午茶及自助晚餐,透過「01空間」訂座優惠更低至半價!



【浪漫Fine Dining推介】

想享受一個浪漫的情人節,淺水灣the pulse的唯美夢幻童話小鎮「Enchantale by the Sea」是個不錯的選擇,在5000呎空中花園內可一邊享受浪漫盛宴,一邊感受光影藝術裝置「魔法童話書」,與身邊的戀人在「炫彩琉璃小屋」中,欣賞180度全視角露天海景。除了美景之外,當然少不了美食,餐廳推出兩款套餐,主菜分別為慢煮黑松露雞卷配日本番薯蓉及香煎海鱸魚配海膽珍珠意大利飯,如果其中一位於2月生日,更可獲贈香薰蠟燭。經「01空間」訂購,可低至半價換購。**立即登入「01空間」了解更多**

淺水灣 the pulse Enchantale by the Sea幻海魔法童話小鎮

供應日期:即日起至2月26日

價錢:2位用 $2840(可用01積分換購)



銅鑼灣香港柏寧酒店PLAYT推出了情人節自助餐,必食時令生蠔、龍蝦、雪蟹腳、青口等,多款刺身源源不絕送上,另外亦有特色印度菜及自家製雪糕及多款甜品。於情人節當日(2月14日),PLAYT更會送上浪漫甜蜜菜式,情侶可額外專享烤澳洲穀飼安格斯牛柳配鴨肝配燒肉汁以及烤海虎蝦配紅菜頭蓉配法式香橙奶油醬。經「01空間」訂購,可低至半價換購。**立即登入「01空間」了解更多**

香港柏寧酒店PLAYT情人節自助餐

供應日期:即日起至2月28日

價錢

自助午餐:成人$366起 (原價 $460起)|小童$260起 (原價$328起)

自助晚餐:成人$658起 (原價$834起)|小童$426起(原價$537起)



位於港島東的北角海逸酒店Greens Café推出「蠔」歎龍蝦自助晚餐,主打無限量供應波士頓龍蝦及即開生蠔,亦有肉骨茶及即點即製台灣牛肉麵,時令凍海鮮如長腳蟹、藍青口等輪流供應。2月壽星若帶同3位成人同行,壽星可享半價優惠。經「01空間」訂購,可低至半價換購。**立即登入「01空間」了解更多**

北角海逸酒店Greens Café 「蠔」歎龍蝦自助晚餐

供應日期:由即日起至2月28日

價錢:成人$480起(原價$702)|小童$354起(原價$504)

電話:2185 2155



九龍方面,九龍酒店倚窗閣The Window Café推出海鮮自助晚餐優惠,以星馬泰海鮮作為主打,多款美食包括泰式酸辣汁生蝦及帶子、酸辣火山排骨、参巴醬燒魔鬼魚等無限量供應,另有必食的班蘭椰汁西米糕、班蘭雪芳蛋糕、香芒椰汁糯米飯、芒果拿破崙和泰式珍多冰。經「01空間」購買,最低可半價換購兩人自助餐優惠。**立即登入「01空間」了解更多**

九龍酒店倚窗閣The Window Cafe海鮮自助餐優惠

遨遊星馬泰 海鮮自助晚餐

供應日期:由即日起至2月28日

價錢:成人$588起(原價$713起)|小童$434起(原價$526)



位於旺角的香港朗廷酒店亦推出「鮑羅萬有」自助晚餐,主打一系列頂級海鮮,讓食客品嚐珍、鮮味。當中必食新鮮鮑魚,以不同烹調方法及技巧,製作出鮑魚海鮮凍及泰式鮑魚沙律等頭盤,之後再有避風塘式炒鮑魚、鮑魚刺身、西班牙海鮮飯等美食,絕對適合嘴饞的情侶。除了鮑魚之外,冰鎮波士頓龍蝦、雪花蟹腳、加拿大青口等時令美亦源源不絕送上!經「01空間」訂座,最低可低至半價訂座,**立即登入「01空間」了解更多**

香港朗廷酒店美食自助餐優惠

供應日期:只適用於2月14日

價值:2位用 $1578(原價$1756)



【星級精緻下午茶推介】

九龍香格里拉酒店推出「花漾綻放美肌」下午茶,與日本北海道護膚品牌HABA無添加主義合作,以深層活肌再生精華及鯊烯洗髮系列作主題,創作一系列精緻下午茶。以清香、令人放鬆的薰衣草、櫻花及白牡丹入饌,美味優雅,最適合女生打卡,每位客人更可獲贈HABA禮品換領券和護膚療程換領信,讓女士們由內靚到外迎接情人節。經「01空間」訂購,可低至半價換購。**立即登入「01空間」了解更多**

九龍香格里拉「花漾綻放美肌」下午茶

供應日期:由即日起至2月28日

價錢:2位用 $702(原價$724)



六國酒店Le Menu西餐廳推出「節日下午茶」,3層鳥籠設計別致,不單適合打卡,食物亦相當吸引,首推三文魚他他配黑魚籽醬、長腳蟹柳青芥末醬薄多士、吉烈炸蠔、鮑魚酥皮盒、奧利奧慕絲蛋糕、栗子撻等12款甜鹹點。Le Menu西餐廳以維多利亞風格設計,簡潔優雅,最適合情侶輕輕鬆鬆享受一個悠閒的下午。經「01空間」訂購,可低至半價換購。**立即登入「01空間」了解更多**

六國酒店

供應日期:即日起至2月28日

電話:2866 3808

價錢:2位用 $482



香港南區酒店雅格酒店(The Arca)聯乘RAZE,推出柑橘下午茶,一系列鹹點及甜點以柑橘為題,首推紅酒燴和牛面頰肉布里歐配焦糖柑橘,濃郁的和牛肉配以酸甜的焦糖柑橘醬,味道令人眼前一亮。甜品就推介青檸芝士蛋糕,清新的口感中和了芝士的膩滯。客人更可獲RAZE 3層光觸媒抗菌口罩、消毒噴霧和RAZE優惠券一張。經「01空間」訂購,可低至半價換購。**立即登入「01空間」了解更多**

雅格酒店 X RAZE 柑橘下午茶盛宴

供應日期:由即日起至3月30日

價錢:2位用 $472



灣仔碼頭餐廳Pier 1929推出了冬日花の下午茶,奉上多款鹹甜點,包括炸生蠔山葵醬配三文魚子、芝麻吞拿魚墨西哥薄餅配芒果莎莎、70%威士忌朱古力撻、宇治抹茶紅豆慕絲蛋糕等,食客更可無限添食焗酥皮雞肉批、黑松露磨菇多士等,在摯愛和美食的陪伴下,還可享受270度迷人維港景致。「01空間」會員更可獨家享受9折優惠。**立即登入「01空間」了解更多**

冬日花の下午茶

供應日期:由即日起至2月28日

價錢:2位用 $538(原價$598,9折)