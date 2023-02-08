Aeon旗下12蚊店DAISO向來深受港人歡迎，最近Aeon宣布DAISO JAPAN將會在網店全新上架，供應各類日本文具雜貨、家居好物、廚房用具等，以均一價$12發售！消息公開後，不少網民表示歡迎，但亦有人指網店現時大部分商品缺貨，加上送貨門檻太高，寧願繼續親自到店選購，即睇詳情！

Aeon12蚊店開設全新網購服務！網民不滿免運門檻太高：落街買好過

Aeon宣布旗下12蚊店DAISO JAPAN將會在AEON網上購物城（AEONCITY）上架，日後可以於網上選購來自DAISO JAPAN的家居好物、廚房用品、文具雜貨等，各款商品同樣會以均一價$12發售，方便大家日後可以隨時隨地「補貨」！

同時，官方指日後會推出特別優惠及有更多貨品上架，現時線上購物會員買滿$500可以免運費，非會員要免運費則需買滿$800，購買DAISO JAPAN商品可以與網上超市商品合併付款。

示意圖（圖片來源：Daiso香港）

消息公布後，有不少網民都留言表示期待已久：「等左好耐，終於有喇」、「一早要有啦！」並希望日後可以有更多12蚊店貨品上架，方便入手更多好物！

但另一方面，有網民則認為「睇完都係落街買好過」，相信是由於現時網店顯示大部分商品缺貨，加上最少要買滿$500（非會員$800）才可以送貨，認為免運費送貨的門檻太高令人卻步，親身前往分店購買更加划算，更有人稱「買到800蚊不如飛去日本買！」

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下次想入手12蚊店貨品時，大家會選擇網購抑或親自到店選購呢？

DAISO JAPAN

網購地址：https://www.aeoncity.com.hk/kh_zh/daiso-japan.html

