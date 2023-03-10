酒店自助餐優惠｜鮑魚龍蝦花膠任食　高質自助餐10大推介低至35折

吃自助餐終於不用戴口罩取食物了，生活復常，吃自助餐的興致也復常！全港多間酒店於3月推出快閃自助餐餐飲優惠，成人每位最平$353，還有機會享有半價優惠，即$176.5便可品嚐酒店自助餐美食，以下精選10間酒店自助餐，快看優惠詳情！



【港島酒店自助餐優惠】六國酒店 鴨肝佛跳牆嘆4.5小時

位於灣仔的六國酒店推出【華麗盛饌‧自助晚餐 - 龍蝦．鴨肝．佛跳牆】，當中必食多款冰鎮海鮮、特級牛扒、鴨肝等，而迷你佛跳牆更是回本之選。廚師更會坐鎮鐵板燒區，即場為客人煎原件鴨肝、虎蝦、魷魚串及牛柳粒等，女士亦有美顏之選的鮑汁燴花膠、蠔皇扣鮑魚等。還可加$108加長自助餐時段，由2小時延長至4.5小時，讓你慢慢享受美食、欣賞大廚的精湛手藝。

（圖片由Le Menu @ Gloucester Luk Kwok Hotel提供）

六國酒店【華麗盛饌‧自助晚餐 - 龍蝦．鴨肝．佛跳牆】

供應日期：即日起至4月30日

價錢：成人$580起（原價$701.8起，81折）｜小童$383起（原價$558.8起，66折）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

地址：灣仔告士打道72號1樓

電話：2866 3808按此訂購

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【港島酒店半自助餐優惠】香港美利酒店 新設即切烤肉

位於中環半山的五星級酒店香港美利酒店推出了海鮮半自助晚餐，客人可以無限添食多款前菜，包括新鮮海鮮、沙律及芝士。而主菜方面，酒店大廚已一早準備了法式焗蟹、燒羊架、蒜香大蝦意粉、燒野生鱸魚及芝士焗大啡菇，還新設即切烤肉、酥皮焗菠菜三文魚及新鮮果汁，讓客人在酒店大堂的Garden Lounge享受一個圓滿飽足的晚上。

（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

香港美利酒店【Garden Lounge 海鮮半自助晚餐】

供應日期：即日起至3月31日

價錢：成人$641起（原價$801起，8折）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

地址：中環紅棉道22號

電話：3141 8888按此訂購

【港島酒店半自助餐優惠】歷山酒店 7款主菜任擇生蠔任食

於港島東，短短開業3年的歷山酒店亦推出自助餐及半自助餐優惠，假日自助晚餐提供多款冰鎮海鮮包括生蠔、布朗蟹、蟹腳、凍熟蝦等，亦有慢燒特級肉眼牛扒、法式香草燒羊鞍及多種西式及亞洲特色菜餚。至於半自助晚餐，客人可從7款多國菜式中挑戰一款作為主菜，其他前菜、即開新鮮生蠔、冰鎮海鮮、精選刺身等則可無限添食。

（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

歷山酒店 【Café A自助餐及半自助餐】

供應日期：即日起至3月31日

價錢：成人$368起（原價$482起，76折）｜小童$318（原價$416，76折）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

地址：北角城市花園道32號

電話：3893 2888按此訂購

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【港島酒店自助餐優惠】北角海逸酒店 壽星半價即場製肉骨茶

港島區四星級酒店北角海逸酒店推出「蠔」歎龍蝦自助晚餐，多款回本海解包括波士頓龍蝦及即開生蠔源源不絕送上，而大廚亦會即場烹調肉骨茶及即點即製台灣牛肉麵，甜品方面亦有港人至愛的Haagen-Dazs / Movenpick雪糕。酒店亦推出壽星優惠，4位同行客人之中只需要其中一位是3月壽星，壽星就可享半價優惠。

（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

北角海逸酒店【「蠔」歎龍蝦自助晚餐】

供應日期：即日起至3月31日

價錢：成人$493起（原價$702起，7折）｜小童$366（原價$504，73折）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

地址：香港北角英皇道665號

電話：2187 8888按此訂購

【九龍酒店自助餐優惠】香港朗廷酒店 鮑魚菜式「鮑羅萬有」

尖沙咀的香港朗廷酒店不時推出自助餐優惠，今次推出的3月快閃美食自助餐優惠，其中備受食客追捧的「鮑羅萬有」自助晚餐再次登場。廚師團隊以新鮮鮑魚作為主角，結合不同地方特色的烹調方法及技巧炮製出不同款式鮑魚美食，例如蠔皇鮮鮑扣花菇、鮑魚海鮮凍、泰式鮑魚沙律等，而冷盤冰鎮波士頓龍蝦、雪花蟹腳、加拿大青口等時令海鮮亦源源不絕送上，「海鮮迷」不可錯過。

香港朗廷酒店【美食自助餐優惠】

供應日期：即日起至3月31日

價錢：成人$710起（原價$834起，85折）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

地址：九龍尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133按此訂購

【九龍酒店自助餐優惠】海景嘉福洲際酒店 每人獲黑松露牛油烤龍蝦

尖沙咀迎海五星級酒店海景嘉福洲際酒店推出「黑松露．菇菌」自助晚餐，以菌類的極品黑松露作為主角，客人更可以近距離欣賞廚師烹調食物的過程，享受味覺和視覺上的震撼。食客每人可以獲黑松露牛油烤龍蝦半隻，另外任食黑松露本菇壽司、黑松露鮮帶子意大利芝士燉飯、黑松露牛油燒雞、黑松露三重芝士披薩等，再加上其他海鮮刺身，包括加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、吞拿魚、三文魚、北海道帶子、鯛魚及精選烤肉，令人一食難忘。

（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

海景嘉福洲際酒店【「黑松露 • 菇菌」自助晚餐】

供應日期：即日起至3月31日

價錢：成人$619起（原價$867起，71折）｜小童$373起（原價$548起）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道 70 號海景嘉福洲際酒店M層

電話：2721 5161按此訂購

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【九龍酒店自助餐優惠】九龍香格里拉酒店 午晚餐多元化體驗

位位尖東的老牌酒店九龍香格里拉酒店，平日推出staycation優惠之外，今次更為客人帶來自助午餐及晚餐優惠，除了多元化的餐飲體驗，其12個開放式廚房更是Café Kool一大特色，讓客人與廚師拉近距離。

（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

九龍香格里拉自助午餐、自助晚餐優惠

供應日期：即日至3月31日

價錢：成人$353起（原價$471起，75折）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

電話：2721 2111按此訂購

【九龍酒店自助餐優惠】香港金域假日酒店 7折任食生蠔麵包蟹

香港金域假日酒店與01空間聯乘合作，推出自助晚餐7折優惠，推介多款海鮮包括翡翠螺、麵包蟹、生蠔、凍龍蝦，另有其他熱食如燒牛尾配砵酒汁、佛羅倫斯焗生蠔、避風塘炒蟹。

（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

香港金域假日酒店自助晚餐優惠

供應日期：即日至3月31日

價錢：成人$536起（原價$768起，7折）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

電話：2369 3111按此訂購

【新界酒店自助餐優惠】香港九龍東皇冠假日酒店 旋轉烤肉荔枝鴨

新界區亦有2間酒店推出自助餐優惠，其中一間是位於將軍澳的香港九龍東皇冠假日酒店。成人自助晚餐的價錢由$550起，折扣低至84折。食物除了多款冷盤海鮮及肉類區之外，更特設中東旋轉烤肉檔、馬來椰香荔枝鴨、沙參栗子燉雞湯。而甜品方面亦不容錯過北海道3.6牛乳芝士批、焦糖果仁牛奶朱力蛋糕。韓國草莓千層酥、北海道雙層芝士蛋糕等。

（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚自助餐

供應日期：即日至3月31日

價錢：$550起（原價$658起，84折）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

電話：3983 0388按此訂購

【新界酒店自助餐優惠】香港屯門貝爾特酒店 環球海鮮松露海鮮撻

位於屯門的香港屯門貝爾特酒店推出環球海鮮自助餐，以多款新鮮海鮮作為招徠，除了冷盤提供麵包蟹、凍翡翠螺、藍青口等，熱盤亦泰式黃咖喱虎蝦、味噌三文魚塊、松露海鮮撻等，當然亦不少得牛扒、羊扒及其他麵食，滿足一班海鮮愛好者的胃口。

（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

屯門貝爾特酒店環球海鮮自助餐

供應日期：即日至3月31日

價錢：成人$365（原價$515，71折）小童$287（原價$405，71折）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

電話：3112 1138按此訂購