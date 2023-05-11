餐廳優惠｜商場餐廳現金券6大優惠　1券盡享18餐廳入油都得33折起

新一期消費券已派發，為鼓勵市民外出消費，有商場及餐廳推出不同優惠。最低可以33折購買電子現金券，所有現金券更可配合消費券在18間餐廳使用，還可用於入油，手搖飲品店等6個不同優惠活動。



hello恒隆商場獎賞計劃 18間食肆優惠低至半價

參加電子優惠券計劃包括多間機構及食肆，其中恒隆就推出「hello恒隆商場獎賞計劃」，由即日起只需登入01空間，即可以$55，或者以$50及500「01積分」，獨家55折換購$100 Fashion Walk電子餐飲禮券。訂購之後，市民只需要於7月7日晚上11:59前，下載恒隆商場的「hello by Hng Lung Malls」手機應用程式，登錄並掃瞄QR code，即可兌換2張$50現金優惠券及於銅鑼灣Fashion Walk及Food Street，盡情享受高達18間食肆的餐飲優惠，包括多間日式及西餐廳、café及美式輕食店。

按圖看登錄「hello by Hng Lung Malls」手機應用程式流程

部分餐廳更是寵物有善餐廳，市民可以帶同主子一同享受美食和一個悠閒的假期。電子現金券限量500套，每人限購一套，先到先得、售完即止。優惠受條款及細則約束。按此購買

按圖看hello恒隆商場獎賞計劃參與餐廳：

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Fashion Walk 電子餐飲禮券

訂購日期：即日起至6月30日（限量500套）

兌換日期：即日起至7月7日，逾期作廢。

售價：$55（原價$100，55折）（最多憑01積分500分再享$5折扣）



33折加德士入油優惠 再享車保即減折扣

除了商場之外，恆堡會亦推出了入油免找數折扣油卡優惠，只需要$100，便可以34折價錢訂購原價$300入油卡，之後再成功註冊為HoldCover新會員及恆堡會新會員，即可於全港所有加德士油站入油，亦獲得每公升$4.5即時折扣。成功訂購折扣油卡的市民憑01空間6位字元門票編號，更可於HoldCover官網享有車保即減優惠。詳情即上網頁查詢。另外，新會員亦需要向恆堡會提供姓名、手機號碼、電郵、車輛登記號碼以作核實。限量300張，先到先得、售完即止。優惠受條款及細則約束。按此購買

只需要$100，就可以購買總值$300的恆堡會入油免找數折扣油卡。（圖片由Holdcover提供）

恆堡會入油免找數折扣油卡

訂購日期：即日起至12月31日（限量300張）

兌換日期：即日起至12月31日

售價：$100（原價$300，33折）



人氣台式手搖店 7折換購現金券

台式手搖店一直深受香港人歡迎，不過很多店舖除了推出不同新口味飲品之外，亦推出小食及甜品，以吸引嘴饞的港人。位於旺角的人氣台式手搖店初芋亦推出3種不同面額的現金優惠券，最低可獲7折優惠。除了飲品之外，亦不可錯過多款甜品，首推紅莓谷和重量級冰極芋圓鍋，大大碗最適合與朋友分甘同味。$200現金券限量100張，先到先得、售完即止。優惠受條款及細則約束。按此訂購現金優惠券

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初芋人氣台式飲料店

訂購日期：即日起至7月30日（限量200張）

兌換日期：即日起至12月31日

售價：$18（原價$20，9折）｜$40（原價$50，8折）｜$140（原價$200，7折）（憑01積分最多可再享半價折扣）

地址：旺角西洋菜南街2N號新江大樓地舖



8折食拉麵 大胃王比賽贏豐富獎品

開關後不少港人已急不及待飛到日本旅遊，不過暫時飛不到的你，但又記掛着日本美食，不如先到鳴虎拉麵，享受來自日本的風味！鳴虎拉麵推出現金優惠券，只需要$80，即可8折訂購$100現金券！另外，鳴虎拉麵更於一田超市舉行大胃王比賽，參加者只需要在限時之內，食完分量相當於2碗的鳴虎·拉麵連湯，即可羸得比賽，男女組別最快首6名勝出者，除了有機會進入決賽及贏得$5️0️0️一田現金劵1張及獎品之外，更可以爭奪高達$2️0️0️0️或以上的終極獎品，有意參加比賽的大胃王，就要留意以下網址了解詳情。

按此訂購現金優惠券及了解大胃王比賽詳情

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鳴虎拉麵現金優惠

訂購日期：即日起至5月15日

有效日期：即日起至12月31日

售價：$80（原價$100，8折）（憑01積分最多可再享半價折扣）



67折品嚐高級泰式新派菜

放假想和朋友品嚐高級fusion菜？不如到尖沙咀泰西fusion餐廳茴香，位於山林道的茴香主打融合泰國料理和西餐的新派菜系。餐廳由內到外都充滿東南亞色彩，值得一提是17樓設有露台座位，再配合美食，CP值一流！有別於一般泰國菜，餐廳亦推出意粉、飯、薄餅、小食等，當中招牌菜式包括芭提雅燒羊鞍配泰式青咖喱汁、參巴醬燒銀雪魚配珍寶虎蝦、美國頂級肉眼牛扒配泰式酸辣肉汁等，款款都值得食客細心品嚐！現在登入01空間，即可以優惠價$200，67折訂購原價$300的現金優惠券。想一邊看著開揚的城市公園景觀，一邊享受美食，就絕不可以錯過這個優惠了！優惠受條款及細則約束。按此訂購現金優惠券

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茴香全餐牌獨家現金券

訂購日期：即日起至7月31日

兌換日期：即日起至7月31日

售價：$200（原價$300，67折）（憑01積分最多可再享半價折扣）

地址：尖沙咀山林道38號銀座38 17樓



玩味十足！香港情懷西餐廳 全餐牌8折優惠

同樣位於尖沙咀的JUST'er Bar & Restaurant就與之前介紹的餐廳截然不同，主打玩味的JUST'er Bar & Restaurant由裝修到食物都融入香港風格，餐廳最吸睛莫過於掛在牆上的「全院滿座」的霓虹燈牌，充分展現出老香港的情懷。食物方面亦同樣出色，招牌菜門西淋牛豬仁雞VS蝦兵蟹將，多款肉類及海鮮以烤的方式呈上，分量令人驚喜之外，味道亦絕不失禮！番茄控亦不可錯過餐廳的墨西哥海鮮番茄意粉，原隻海蝦配上其他海鮮，味道香濃，意粉亦沾上番茄甜味和鮮味。經01空間可以$160，8折訂購原價$200的全餐牌獨家現金券，而且沒設有日子限制時段，想品嚐新派西餐的你一定不可錯過。優惠受條款及細則約束。按此訂購現金優惠券

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JUST'er Bar & Restaurant

訂購日期：即日起至7月31日

兌換日期：即日起至7月31日

售價：$160（原價$200，全餐牌8折）（憑01積分最多可再享半價折扣）

地址：尖沙咀山林道13號地下A1-A2號舖

