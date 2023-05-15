端午節糭2023｜太興、鴻福堂 早鳥價減近半價 附積分換購優惠連結

下個月將迎來端午節，而作為一向鐘意尋找美食嘅吃貨小編，係呢個傳統節日率先為大家搜羅各式各樣特色糭，除咗傳統風味，還有新派款式，啖啖豐富鹹甜美味口感令人一試愛上，無論自己食定送禮都一樣唔失禮！而「01網購」已經上架上乘優質靚糭，當中仲有01會員限定，註冊後即可享迎新積分同優惠價入手，未成為會員都可用早鳥價入手指定靚糭，立即睇完就趕快搶購啦！



經典傳統滋味：美心端午糭系列

說到傳統美食，美心絕對是傳統經典的品牌之選，而且百分百本地製造，可以品嚐到最地道的香港味。以裹蒸糭作主打，軟糯糯米與綠豆，配以特選日本原粒瑤柱及燒鴨肉，加上油香腩肉和甘香咸蛋黃、花菇，甘栗等餡料，一口濃郁滋味大滿足！

美心原粒瑤柱裹蒸糭

美心原粒瑤柱裹蒸糭 (約600克)

美心原粒瑤柱裹蒸糭 (約600克)（原價：$186）

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單食裹蒸糭又點夠呢，而經典套裝就有分別有原粒瑤柱裹蒸糭、清香桂花豆沙糭及綿綿甜蜜貴妃豆沙糭，有埋以上2款甜味豆沙糭都就最完美啦！

美心原粒瑤柱裹蒸糭 ．經典套裝

美心原粒瑤柱裹蒸糭 ．經典套裝

美心原粒瑤柱裹蒸糭 ．經典套裝（原價：$328）

會員換購價：100「01積分」+$238

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另外都有超優惠嘅「靚糭孖寶」，一品家鄉糭加上貴妃豆沙糭，鹹甜共享淺嚐家鄉味！

美心家鄉靚糭 ．孖寶套裝

美心家鄉靚糭 ．孖寶套裝

美心家鄉靚糭 ．孖寶套裝（原價：$183）

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北海道和風口味：東海堂端午糭系列

香港人有幾鐘意食日本嘢就唔使多講，所以食糭都要搞啲新意，以來自北海道的食材做餡料，唔使去旅行都可以感受到和式風味～東海堂嚴選肉脂均勻的鹿兒島黑豚肉，配以北海道原粒元貝、栗子打造出北海道元貝黑豚肉糭，豐富肉香同海鮮味為味蕾帶來驚喜！

東海堂北海道元貝黑豚肉糭

東海堂北海道元貝黑豚肉糭 (約230克)

東海堂北海道元貝黑豚肉糭 (約230克)（原價：$132）

會員換購價：100「01積分」+$99

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東海堂十勝紅豆栗子糭

東海堂十勝紅豆栗子糭

而甜糭都一樣有，以來自北海道的十勝紅豆作餡料，豆香濃郁香甜，配上栗子，口感有著豐富層次。

東海堂十勝紅豆栗子糭（原價：$92）

會員換購價：100「01積分」+$69

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東海堂端午特色糭禮盒

東海堂端午特色糭禮盒

要送禮比親朋好友就要買埋尊貴禮盒裝，當中的元貝黑豚肉糭更加升級，加入牙鮮味的原粒鮑魚，融入糯米中散發高級的鮮海鮮味！

東海堂端午特色糭禮盒（原價：$239）

會員換購價：100「01積分」+$179

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勁足料套裝：太興端午糭系列

食糭緊係要足料先至夠過癮，同樣都是以裹蒸糭做主打的太興端午糭系列，分別以原隻鮑魚及原粒元貝，矜貴材料滿滿被糯米包圍，每口都大豐足！而且更有新口味的八穀糭及經典甜糯的鹼水糭，一盒總有一款啱口味～

太興糭 - 【裹蒸糭鹹肉糭 特級套裝】

太興糭 - 【裹蒸糭鹹肉糭 特級套裝】禮券 一張

套裝包括原隻鮑魚元貝裹蒸糭 及 原粒元貝鹹肉糭，精選裹蒸糭以古法炆制鮑魚及原粒元貝、金華火腿等矜貴材料，再配上五香腩肉、原隻花菇等，兩款都超惹味！

太興糭 - 【裹蒸糭鹹肉糭 特級套裝】禮券 一張（原價：$180）

會員換購價：100「01積分」+$170

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太興糭 - 【裹蒸糭鹼水糭 特級套裝】

太興糭 - 【裹蒸糭鹼水糭 特級套裝】禮券 一張

此套裝則加入鹼水糭，除咗原隻鮑魚元貝裹蒸糭，更有紫米蓮蓉鹼水糭，煙韌健康紫米及軟綿糯米，再加上香滑蓮蓉，層次感豐富，鹹甜口味雙重享受！

太興糭 - 【裹蒸糭鹼水糭 特級套裝】禮券 一張（原價：$175）

會員換購價：100「01積分」+$165

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太興糭 - 【裹蒸糭八穀糭 特級套裝】

太興糭 - 【裹蒸糭八穀糭 特級套裝】禮券 一張

而此特級套裝更加入創新口味的八穀豐登豚肉糭，八穀豆及糯米混合合桃、蓮子，並包住日式醬汁炆豚肉及甘香鹹蛋黃，滿滿膳食纖維與肉脂作平衡，相對不套油膩較健康。

太興糭 - 【裹蒸糭八穀糭 特級套裝】禮券 一張（原價：$175）

會員換購價：100「01積分」+$165

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太興糭 - 【四喜臨門 特級套裝】

太興糭 - 【四喜臨門 特級套裝】禮券 一張

四喜臨門特級套裝更加送2隻紫米蓮蓉鹼水糭，健康紫米配上軟滑糯米，口感清香順滑。

太興糭- 【四喜臨門 特級套裝】禮券 一張（原價：$160）

會員換購價：100「01積分」+$150

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原味養生之選：鴻福堂端午糭系列

過時過節都會忍唔住食多咗應節食物，怕食多咗對身體好大負擔，不如就由原材料開始揀起，食材夠健康就可以放心食～鴻福堂一向主打無添加味精及防腐劑，端午糭系列亦都一樣，每款糭都嚴選矜貴食材：原隻·鮑魚、瑤柱、冬菇及頂級豚肉等，其中一款更混合五穀物，小朋友同老人家都啱食～

鴻福堂 - 原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉

【鴻福堂 - 原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉 370g】電子優惠劵

這款裹蒸糉夠哂豪華！嚴選原隻鮑魚、原粒瑤柱等矜貴食材，配上頂級豚肉及原隻鹹蛋黃，味道香濃，啖啖份量十足，絕對是送禮自用佳品。

【鴻福堂 - 原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉 370g】電子優惠券（原價：$208）

「01網購」早鳥價：$125

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鴻福堂 - 原粒瑤柱金腿香菇上海糉

【鴻福堂 - 原粒瑤柱金腿香菇上海糉 250g】電子優惠券

原粒瑤柱及原隻冬菇配，配以咸香金華火腿，並特別加入紅豆、眉豆及花生於醬油浸泡的糯米中，一嚐滿滿上海風味。

【鴻福堂 - 原粒瑤柱金腿香菇上海糉 250g】電子優惠券（原價：$178）

「01網購」早鳥價：$95

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鴻福堂 - 養生五穀豚肉糭

【鴻福堂 - 養生五穀豚肉糭禮券 250g】電子優惠券

煙韌的黑白糯米再混合燕麥、蕎麥、糙米等多款穀物，配上頂級豚肉及鹹蛋黃，健康又可口！

【鴻福堂 - 養生五穀豚肉糭禮券 250g】電子優惠券（原價：$118）

「01網購」早鳥價：$75

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鴻福堂 - 黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糉

【鴻福堂 - 黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糉 250g】電子優惠券

矜貴的黑松露配混入軟糯糯米中，配以足料香濃的金華火腿、原粒瑤柱、冬菇及豚肉，充斥著垂涎香氣一試難忘。

【鴻福堂 - 黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糉 250g】電子優惠券（原價：$178）

會員換購價：200「01積分」+$83

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鴻福堂 - 陳皮豆沙蓮子百合梘水糭

【鴻福堂 - 陳皮豆沙蓮子百合梘水糭 250g】電子優惠券

梘水糭也是必食糭之一，有著郁香的陳皮味， 配以紅豆蓉及蓮子百合，清甜養生，愛甜人士想增加甜度，沾上砂糖吃更美味！

【鴻福堂 - 陳皮豆沙蓮子百合梘水糭 250g】電子優惠券（原價：$118）

會員換購價：200「01積分」+$68

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自家獨特靚醬醃製：蘇太名醬端午糭系列

來自香港自家製的醬料品牌「蘇太名醬」最受歡迎就是無添加的XO名醬，而趁住端午節就推出XO醬+裹蒸糭套裝，靚醬配靚糭齊齊食，雙倍滋味！同時亦有單售豪華裹蒸糭及桂花紅豆鹼水糭，與家人一起分享傳統獨特風味。

蘇太端午有禮- 裹蒸糭 - XO醬套裝

蘇太端午有禮- 裹蒸糭 - XO醬套裝

糭內五花肉用上香濃廚房萬用的「蘇太士刁醬」醃製，配合比例恰當嘅糯米及綠豆，製作出滋味無窮的「豪華裹蒸糭」，點埋獨家XO醬更惹味！

蘇太端午有禮- 裹蒸糭 - XO醬套裝（原價：$339）

「01網購」早鳥價：$298

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蘇太豪華裹蒸糭

蘇太豪華裹蒸糭 - 650克

豪華裹蒸糭除了糯米、綠豆、豬肉等傳統簡單材料，還有頂級鮑魚、冬菇及瑤柱，份量十足！

蘇太豪華裹蒸糭 - 650克（原價：$198）

「01網購」早鳥價：$188

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蘇太桂花紅豆鹼水糭

蘇太桂花紅豆鹼水糭 - 200克

自家炮製的桂花紅豆鹼水糭，以軟綿滑流的豆沙作配上清香桂花，香味同口感都相當誘人，喜受甜點的女生一定很喜愛。

蘇太桂花紅豆鹼水糭 - 200克（原價：$58）

「01網購」早鳥價：$55

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創新口味：鋒味派糭子禮盒

鋒味派糭子禮盒（12粒裝）

有別與傳統糭，想嘗試新式口味，一盒12粒裝嘅鋒味派糭子禮盒，每款份量也能與家人分享，一次過滿足哂對糭的慾望！糭子較獨特的口味包括干貝XO醬臘腸糭、沙茶牛肉糭、欖菜肉糭、燕麥奶香糭等，特色鹹甜口味，而食材都選用最優質及精心製作，每顆都滿載著細膩層次的口感「峰」味！

鋒味派糭子禮盒（12粒裝）（原價：$308）

「01網購」早鳥價：$258

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正宗百分百手工糭：嘉橋端午糭系列

偏好最傳統的糭，嘉橋以百分百手工製作就絕對能感受到最正宗的味道，以最簡單的材料，配上大顆的圓糯米，冷熱吃都一樣香糯～

正宗嘉興蛋黃鮮肉糭

正宗嘉興蛋黃鮮肉糭 約230g

用到糭葉、圓糯米和五花腩肉及蛋黃，打造出正宗上海嘉興糉。

正宗嘉興蛋黃鮮肉糭 約230g（原價：$48）

「01網購」早鳥價：$35

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特大原隻玄蛋黃咸肉糭

特大原隻玄蛋黃咸肉糭 約400g

甘香蛋黃配上咸肉及綠豆，簡單配料己經好好味，而且特大版，每口都停不下來！

特大原隻玄蛋黃咸肉糭 約400g（原價：$58）

「01網購」早鳥價：$45

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