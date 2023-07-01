美亞廚具｜勁減優惠夏日祭低至3折　高級廚具烘焙用品$70有交易

美亞廚具（Meyer）由即日起至7月30日有勁減優惠。除咗有MEYER 鍋具，更加有CIRCULON、ANALON、PRESTIGE高級廚具、烘焙用品、多功能電火鍋配蒸籠有得揀。



美亞體驗店及特賣場環境。（資料圖片）

7件不黏鍋具套裝$1099減至$399

美亞廚具夏日優惠！優惠期內原價 $1,899的CIRCULON有蓋不黏中式鑊 35CM 減至$899，兼送尼龍鑊鏟$99，足足減了$1,000。愛烘焙的朋友考慮鬆餅焗盤啦，6杯裝$69，原價要$129，減了近一半價錢。

原價$1369的CIRCULON有蓋陽極氧化不黏湯鍋，現在只需$539，低過4折再送你原價$99的CIRCULON 尼龍湯勺。所謂陽極氧化鍋是指經過陽極電極處理的鋁鍋，表面成氧化層，比不鏽鋼鍋更硬但輕，亦不易黏鍋。美亞網店亦有限定優惠，原價$349的MEYER Radiance II煎鍋現在28折，只售$99！咖啡迷買法式濾壓壺可沖12杯只是$169，原價要$469㗎！

最抵買心水是CIRCULON有蓋多功能電火鍋配蒸籠20CM/2.5L, 現賣$279，原價 $899，接近3折。MEYER不黏鍋具套裝7件$399，原價要$1099，現在平均計每件$57，相當抵買。

按圖看美亞廚具特價貨品︰

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夏の廚具祭

日期：即日至7月30日

營業時間︰星期一至日10:00-20:00

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

備註︰本店接受現金、EPS、八達通、信用卡或支付寶付款，消費滿$200享2小時免費泊車服務。

優惠於網店同步進行中

立即到網店下單，足不出戶都買到心水廚具

買滿HK$300仲免費送到屋企！

（圖片來源︰美亞廚具）