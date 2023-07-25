SINOMAX夏日床品特賣｜一連6日SOGO搶4折床褥 太空枕2個唔使$500

平日工作奔波勞碌，晚上當然要好好善待自己，瞓番個好覺。SINOMAX與SOGO推出最新限時必搶優惠：一連6日，每日指定款式床褥的所有尺寸都可用均一價（原價 4折）搶購，限量3張先到先得！多款熱賣床上用品亦有減價，當中包括枕頭、床架系列等低至3折。SINOMAX會員購買任何SINOMAX產品更即時送魔形頸枕。而且SOGO 會員購買任何產品亦可享有15倍積分回贈，趁消費券到手，記得把握機會不要錯過！



限時激減低至3折！即搶SINOMAX精選床褥 每日只限3張

SINOMAX聯同SOGO推出限時優惠，由7月26日起到7月31日，SINOMAX精選的人氣床褥低至4折優惠。當中包括皇牌熱賣的OCTASPRING® AIRSMART 床褥及SC Pro智能床褥、y-Magic床褥、Hybrid 100 Pro床褥等，均有良好承托力及透氣度。每天限量發售3張，而且所有尺寸都以均一價格發售，最平更不用$2,400便可入手，萬勿錯過！

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床上用品低至28折 太空棉枕頭兩個不用$500即入手

倘若搶不到限量的床褥亦不用灰心，SINOMAX設有多款床褥激減低至4折到6折，包括JENSON床褥、S-Care護脊床褥及y-Magic床褥，性價比同樣極高！同時，多款人氣枕頭分別以優惠價$499及$899便可入手2個，比起原價最平的款式更是減至28折！而全新SINOMAX的床架系列亦以低至58折優惠發售，非常值得入手！

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除了SOGO 會員購買任何產品可享有15倍積分回贈外，SINOMAX會員購買任何SINOMAX產品更即送你魔形頸枕一個（價值$349），可作頸枕、腰墊或背墊使用，十分方便！

（圖片來源：SINOMAX）

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SINOMAX 夏日限定激賞

地點：崇光銅鑼灣店SOGO CLUB 16/F

日子：2023年7月26日-2023年7月31日

開放時間： (7月26日-30日)早上10點至晚上10點； (7月31日)早上10點至晚上9點

