茲曼尼15,000+呎旗艦店登陸旺角 咖啡職人駐場 創新五感互動體驗

傳聞旺角多了一間過萬呎優質咖啡店，不止出品優質，更可以坐在頂級設計梳化上歎職人手沖精品咖啡，仲有不同類型workshop可以參加。原來店舖真身是茲曼尼GIORMANI的全新旗艦店，為了吸引年輕客群，除了在店面風格進行了革新，更加入Cafe、梳化體驗區以及設計樂園等體驗組成「五感」主題，讓選購梳化變得更有趣、更貼心。新店於上周舉行了別開生面的開幕典禮，更預告將會有更多好玩元素出現，立刻同大家直擊這間非一般梳化體驗館！

攝影：歐嘉樂



茲曼尼GIORMANI全新旗艦店於周二（8月1日）舉行了開幕儀式，新舖位於旺角奶路臣街38號麥花臣匯地下，佔地15,000呎，現場展示超過100款梳化家品，更清楚劃分皮革、布藝、彈鉸、梳化床，以及Pet Pet Friendly專區。這裡除了是品牌在港最大門市，更一改多年來的裝潢風格，全店用上明亮自然的用色和燈光，氣氛舒適自在，有意營造有別於以往的全新體驗。

創新五感元素 遊樂中尋找最佳Mix and Match

新店開宗明義以「五感」為主題，加入了視覺、嗅覺、聽覺、味覺和觸覺的互動購物體驗。當中最特別莫過於入口位置、由本地著名咖啡品牌ideaology主理的G．Life Cafe ，甫進店即傳來誘人又醒神的咖啡香，大家更可坐在GIORMANI自家梳化上享受優質手沖咖啡，以嗅覺和味覺替你擺脫日常繁瑣，用最chill的心情為自己和家人挑選一張最chill的梳化。

店舖中央有一棵被GIORMANI招牌彈鉸梳化包圍的橄欖樹，走進這個區域即可聽到鳥鳴、流水和樹木婆娑等大自然聲音，就如享受樹林浴一樣，是品牌精心準備的聽覺體驗。視覺和觸覺則由品牌梳化的不同物料和豐富配色擔當，大家不止可試坐過百款梳化，還可利用1樓「設計樂園」內的物料牆一次過對比不同物料觸感、嘗試各種大膽襯色，暑假還可以參與「綿綿派對」展覽，任意組合八種軟硬度的繽紛海綿粒粒，邊打卡邊從中挑選最適合自己的梳化硬度。

延續開幕日創意 更多工作坊陸續登場

品牌有意走年輕型格路線，為購物加入不同好玩元素，開幕當天一眾嘉賓便率先投入各種有趣活動，如G · Life Cafe 的咖啡拉花及手沖咖啡工作坊、由曾為多個知名品牌即席揮毫的西洋書法家Wendy Tang為梳化回收物料升級再造的行李帶寫上個人化字句，還有知名新晉畫家Moving Drawing即場為嘉賓送上人物速寫畫作。

這些有趣體驗更並非開幕限定，GIORMANI透露將會為VIP會員準備了咖啡班及棟篤笑及瑜珈等工作坊，和大家一起體驗「讓生活有溫度，讓未來值得期待，讓色彩流動，讓原創繼續」的G · Life態度。

照顧年輕世代 堅持品牌原創精神

GIORMANI成立接近25周年，品牌創辦人兼執行董事Jane（唐慕貞）表示，希望藉此機會嘗試新的發展方向，同時為客人帶來新鮮感，便決定「貪玩」一次。「我是偶然認識到ideaology創辦人Chester，發現大家同樣擁有把一種產品做到最好的堅持，促成了這次有趣的合作。」Chester對咖啡手作咖啡的追求，以及GIORMANI對梳化工藝的要求，讓兩個品牌一拍即合，受惠的自然是顧客。

品牌最近亦推出了新系列「PRATH」，纖薄扶手，加上獨創隱藏式頭枕設計，小窩居一樣能擁有功能與舒適兼備的梳化。PRATH正正出自茲曼尼創辦人兼總設計師Kelvin（吳紹棠）手筆，他表示品牌將會更照顧年輕家庭需要，推出更多貼地款式的原創梳化。Kelvin早前指導了香港知專設計學院家具及時尚產品設計高級文憑學生，以「氹氹轉」為靈感創作出「Chair of Wonderland」，可轉動設計與大膽的Memphis style襯色，說不定能啟發你的家居佈置靈感，大家記得到旺角旗艦店試「玩」。

把握全年最佳優惠 73折入手頂級工藝梳化

每逢暑假，就是GIORMANI全年最抵折扣活動「夏茲感謝祭」的時候，今年定價更低至73折，即可自訂顏色呎吋，入手彈鉸設計，以及多款皮革與布藝梳化。

夏茲感謝祭

推廣日期：即日至8月31日

詳情：bit.ly/3OCAZKW

另外，大家亦可免費登記成為GIORMANI VIP會員，除了收到品牌最新資訊，更可享有G · Life Cafe及與其他品牌的聯乘優惠。會員更可參加於旺角旗艦店舉辦的不同活動與工作坊，像7月就曾舉辦笑旅時代「笑出comfort鬆」棟篤笑演出。8月將會有由文青瑜珈導師舉行的瑜珈班，陪你一齊釋放生活壓力，想參加就登記成為會員啦！

免費成為GIORMANI VIP會員

登記網址：bit.ly/3Ozhtia

GIORMANI旺角麥花臣旗艦店

地址：旺角奶路臣街38號麥花臣匯地下（旺角港鐵站E2出口）

營業時間：11:30am-8:30pm

電話：2618 1121

（資料及部分相片由客戶提供）