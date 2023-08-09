8月著數合集|商場餐飲自助餐暑期活動優惠　吃喝玩樂折扣低至23折

暑假就快結束，想捉緊夏天的尾巴就要立即行動！港九各個商場、餐廳及酒店都推出不同活動及優惠，吸引大人小朋友可以在暑假的尾聲好好暢玩一番。除此之外，亦有其他戶外及室內活動供親子參與，優惠低至23折。另外，新加入成為「01會員」即送你800積分。



商場篇

D2 PLAY娛樂體驗通行證

位於荔枝角的D2推出D2 PLAY娛樂體驗通行證，只要購買一張$138通行證，就可以從10個參與商戶之中，自選3個活動，包括高爾夫球、滾軸溜冰體驗、射箭、鐳射槍體驗等等，優惠低至23折。於8月31日訂購活動，最遲可於9月30日前使用。

D2 PLAY娛樂體驗通行證

地址：荔枝角長義街9號

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至9月30日

售價：$138積分半價換購

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（圖片由D2 Place提供）

D．PARK夏日放電套票

一直舉辦不同小朋友活動的D．PARK今次推出了夏日放電套票，只需要66折的價錢，就可以2小時任何Childlike童心樂園和贈送美國冒險樂園100個代幣。另外，經「01空間」購買套票，更可以額外加送多元智能童樂園，免費參加一節駕駛兒童電動車，和一節免費溜冰體驗。5歲或以上的小朋友更可以購買激「夏」票，活動包Childlike童心樂園任玩2小時、攀石體驗、電影戲票和美國冒險樂園100枚代幣。

D．PARK 夏日放電套票

地址：青山公路荃灣段398號

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至9月30日

售價：放電票$398（原價$605）｜激「夏」票$450（原價$755）積分半價換購

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山頂Go Museum買一送一入場票優惠

由即日起，山頂廣場GO Museum聯同Artube打造全新沉浸式科幻藝術體驗，以本地設計和藝術元素作為創作靈感由未來和過去的深度遊覽開始，進入數碼虛擬世界遊走和回憶當中、走進奇妙數碼金魚缸中體驗無限想像及天際漫遊領域、再以鷹眼角度穿梭飛越不同的真假虛幻石屎森林當中、到達四維空間產生了無限反映及變化萬千的沉浸感覺，所以進場前記得要先準備好手機！現凡購買入場票，更可享買一送一優惠，另外亦有免費餐飲優惠券！

山頂 Go Museum

地址：山頂道118號

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至8月31日

售價：$168起（原價$238起）限時買一送一

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餐飲及自助餐篇

MoMo Café飲食優惠低至55折

自助餐是不少香港人的最愛，因此MoMo Café推出的自助餐優惠，包括可以選擇在西環萬怡酒店以69折任食生蠔、西班牙風乾火腿，或者任食多款海鮮及東南亞菜色。另外，如果喜歡飲酒的朋友，就不可以錯過它的55折任食海鮮任飲啤酒優惠。

MoMo Café

69折生蠔環球海鮮西班牙風乾火腿晚餐自助餐

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至8月31日

售價：成人$426（原價$624.8，69折）積分半價換購

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69折自助午餐冰鎮海鮮

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至8月31日

售價：成人$ 201起（原價原價$294.8，69折）積分半價換購

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55折自助晚餐+任飲Stella及Hoegaarden生啤

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至8月31日

售價：成人$ 322.8（原價$591.8，55折）積分半價換購

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城景國際蟹宴限時買三送一

喜歡食蟹的市民，或者可以選擇去城景國際的City Café，因為它們由即日起推出蟹饌‧海鮮盛薈自助晚餐，首推任食法國膏蟹/雪花蟹腳冷盤，另外亦有梳乎厘焗釀蟹蓋、雞油花雕蛋白蒸荷蘭布朗蟹、橋底炒金蒜辣蟹，款款都是回本之選！除此之外，自助餐亦提供空運生蠔、凍蝦、藍青口及日式刺身等。另外，4位成人訂座更可享買三送一優惠，折扣低至75折！

蟹饌‧海鮮盛薈自助晚餐

地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至8月31日

價錢：四人同行$1584起（人均$396起）（原價$2112起，75折）積分半價換購

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六國酒店品味饕宴‧自助晚餐62折優惠

灣仔的六國酒店一直都推出不同自助餐優惠益市民，今次酒店更推出品味饕宴‧自助晚餐，食客可以任食和牛、鴨肝、花膠精選美食，另外當然不少得冰鎮海鮮、特級牛扒、原件鴨肝多士、和牛壽喜燒、鐵板燒、片皮鵝、雜錦刺身、即場手握壽司等環球美食。除了冷盤熱葷之外，甜品都是酒店自助餐的一大賣點，推介焙茶拿破崙、開心果杏仁蛋糕、焦糖蘋果芝士蛋糕、士多啤梨慕絲蛋糕，現場更有大廚即席烹調「美酒櫻桃」，一定「甜入心」！現在更推出4人同行，1人免費快閃優惠，折扣低至62折！

六國酒店 Le Menu品味饕宴‧自助晚餐

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至8月31日

價錢：4.5小時（4人）：$2064（原價3247.2, 64折）｜2小時（4人）$1740（原價$ 2807.2，62折）積分半價換購

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銅鑼灣餐廳優惠

今個暑假，hello恒隆商場推出獨家限時55折餐飲優惠，只需要以$55就可以換購一套2張$50 Fashion Walk 電子餐飲禮券，並可以在銅鑼灣 Fashion Walk 及 Food Street 各大參與餐飲商戶，享受約20間環球餐廳的美食，包括漢堡店、港式餐廳、日式水產專門店、德國餐廳等。喜歡享受美食的你萬勿錯過。

hello恒隆商場獎賞計劃

兌換日期：即日起至10月6日

售賣日期：即日起至9月30日

售價：$55（原價$100，55折）限量搶購

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堅信號上海生煎包優惠券

堅信號生煎皇推出限量3000張5折優惠券，由即日起於01空間訂購，即可以$5，或者$4及100「01積分」，換購原價$10元現金券，有效期由即日起至9月30日，全線13間分店均可使用，每張單可使用2張優惠券。堅信號生煎皇由前歌手藝人蕭唯展親自打骰，他更親身跟上海師傅學師，款款生煎包皮薄多汁，店鋪亦供應小籠包及各式飯麵，相信總有一款啱你口味！先到先得、售完即止。優惠受條款及細則約束。

堅信號上海生煎皇$10餐飲現金券

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至9月30日

售價：$5（原價$10，5折）限量搶購

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獨家44折「閃亮摩天輪」主題下午茶

位於尖沙咀珀薈酒店的UPTOP BISTRO & BAR推出獨家44折下午茶，除了以往的精緻美食之外，另外亦加入了最新美點包括了煙三文魚卷配三文魚籽及吉列炸蠔，共10款甜鹹點之外，食客亦可以免費升級特飲，令下午茶更讓人滿足。另外，酒店更推出特別快閃優惠，於8月31日或之前，即可以$245訂座並享下午茶，優惠低至44折。

UPTOP BISTRO & BAR「閃亮摩天輪」下午茶

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至8月31日

價錢：二人同行$245（原價$564，44折）積分半價換購

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運動篇

西貢獨木舟體驗買一送一

想在暑假結束之前，把握最後機會出去做運動？或者可以在藍天體育會租借獨木舟，在碧海藍天下享受大自然的美景，現在於藍天體育會租借獨木舟，更可享買一送一優惠，優惠低至$55！

藍天體育會西貢獨木舟租借買一送一優惠

地址：企嶺下新圍16號

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至8月31日

價錢：單人獨木舟（2人出席）$130起（人均$65起）｜雙人獨木舟（4人出席）$220起（人均$55起）限時買1送1

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親子暑期滑板班優惠低至37折

自從滑板被選入奧運項目之後，家長對於滑板不再有以往刻板的印象。想讓自己的小朋友初嘗滑板的速度感？全香港滑板協會就舉辦了初階暑期滑板班，讓4歲或以上有興趣學習滑板的小朋友參加。課程亦有專業教練從旁指導，學習不同花式及技巧。現在報名參加，更享低至37折的優惠。

全香港滑板協會暑期滑板班

地址：觀塘偉業街185-187號恆生工業大廈7樓D及E

訂購日期：由即日起至8月31日

有效日期：由即日起至8月31日

價錢：$150起（原價$400起）立即報名

報名網址

滾軸溜冰學校初嘗速度感低至8折

除了滑板之外，滾軸溜冰也是近年香港新興的運動之一。想學但是苦無練習的地方？不如到MegaBox的滾軸溜冰學校跟隨專業導師上課，連續4日共5小時的課程全程會於室內進行，導師會教授原地站立、安全、基礎移動等，讓小朋友玩得開心又安全。

香港滾軸溜冰學校暑期滾軸溜冰4堂

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場五期 MegaBox L8 2&5

訂購日期：由即日起至8月15日

有效日期：由即日起至8月31日

價錢：單人優惠9折$1620（原價$1800）｜二人同行8折$2880（原價$3600）立即報名

報名網址

新加入「01會員」即送你800積分

另外，加入成為「01會員」，不單可享以上活動及餐飲的折扣優惠，更可以憑「01積分」再享折上折，每100積分即當$1使用，優惠更可達5折。即按此以手機號碼登記成為新會員，再送你800積分。