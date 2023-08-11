月餅早鳥優惠｜伯爵茶奶黃月餅綿滑回甘 廿年陳皮紅豆月健康微甜

中秋佳節，月餅當然是主角之一，但嫌傳統月餅高卡高糖沒新意？伯爵茶奶黃月餅你又試過未？伯爵茶曲奇、伯爵茶布甸試得多，配奶黃的伯爵茶月餅味道又如何？不過，我還是最喜歡陳皮紅豆蓉月餅，甜得來不膩，還有陳皮的淡淡甘香。



九龍酒店今年繼續推出多款月餅，糅合了新派及傳統的元素，包括伯爵茶奶黃月餅、20年陳皮紅豆蓉月餅和酥皮奶黃月餅等。現購買月餅禮盒，還有早鳥優惠！

伯爵茶奶黃月餅 甘香綿滑

伯爵茶做的食物可能食得多，但用伯爵茶做的月餅又試過了嗎？九龍酒店推出的伯爵茶奶黃月餅，大廚選用了芳香馥郁的伯爵茶，回甘的茶香配合軟綿幼滑的奶黃，外層鬆脆酥皮的口感，令人忍不住一啖接一啖。

伯爵茶芳香的味道配以軟綿幼滑奶黃，中西味道完美融合。（圖片由九龍酒店提供）

20年陳皮配少甜紅豆蓉 甜而不膩健康之選

紅豆月餅是不少人的至愛，但為怕糖分高而卻步，所以九龍酒店的大廚特別選用了較低糖的紅豆蓉，味道較傳統蓮蓉餡更輕盈，多吃兩件也不會有罪惡感！月餅還加入了醇香溫潤的20年陳皮，突顯陳皮香氣之餘，亦不會掩蓋紅豆蓉的香甜，送贈親友一定歡喜。

大廚選用了較低糖紅豆蓉配方，配合20年陳皮，味道輕盈之餘，亦有柑橘的香氣。（圖片由九龍酒店提供）

酥皮奶黃月餅 人手巧製無添加

除了兩款新口味之外，九龍酒店的招牌酥皮奶黃月餅亦不可錯過，月餅秉承了傳統的獨創秘方，用上香濃軟滑的奶黃餡料，甘香可口，配上鬆香微脆的餅皮，味道一流。加上逐一由經驗豐富的資深師傅人手巧製，而且不添加防腐劑，無論是送禮自用都一樣合適。

九龍酒店推出3款月餅，包括了酥皮奶黃月餅、伯爵茶奶黃月餅及20年陳皮紅豆蓉月餅（圖片由九龍酒店提供）

早鳥優惠低至75折

受歡迎的月餅禮盒向來搶手，想品嚐到大廚的巧手功藝就不容錯過。現凡於九龍酒店eshop購買月餅及禮盒套裝，即可享早鳥優惠。於8月22日或之前購買酥皮奶黃月餅及雙龍映月禮盒，可享85折優惠。九龍伴月禮盒優惠更低至8折。3盒以上更尊享買3送1優惠（九龍伴月禮盒除外），平均每盒低至$321起。

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