$100食三餐？！foodpanda外賣自取送$328優惠　滿足全家口味

對於「無飯家庭」來說，外賣醫肚是平常事。不過全家人意見多多，「叫個大pizza齊齊Share！」、「米線萬歲！」、「最緊要夠惹味！」、「緊係狂啪熱狗最有feel！」Take it easy！家人再多要求，foodpanda都能滿足，新客戶外賣自取首張訂單更送出總值HK$328折扣優惠*，分分鐘HK$100食足三餐！



foodpanda新客戶外賣自取送總值HK$328折扣優惠*

由即日起至9月30日，首次使用foodpanda外賣自取服務訂購滿HK$100並輸入優惠碼*「PU328」即享HK$50折扣優惠，隨後將會送多總值HK$278的折扣優惠，前後送出總值HK$328折扣優惠。打開foodpanda App，環球美食任你自取，即看以下4間深受港人歡迎的精選餐廳推介！

Pizza Hut

萬眾期待的「點芝扭扭批」終於回歸！面層鋪滿豐富配料，惹味海鮮加上鮮嫩爽口的魷魚鬚，扭扭批邊包裹啖啖香濃芝士，點配蜂蜜芥末醬或全新煙燻燒烤醬，齊齊嘆爽口彈牙魷魚鬚。點選套餐更可享意粉/飯，再額外加上小食與飲品，滋味大滿足。

Pizza Hut一向水準穩定，芝士拉絲效果滿分。

譚仔三哥米線

香港人無米線不歡，識嗌就梗係嗌譚仔三哥水煮湯自選米線。水煮湯以15種香料同醬料混合熬製而成，啖啖香麻辛辣。米線之外，尖椒皮蛋、土匪雞翼、手拍青瓜等小食亦不能錯過。

譚仔三哥米線配料多，有誠意，湯底夠辣且香，性價比高。

十二味

近年川菜成為了港人追捧的美食之一，魚肉滑嫰、味道酸辣開胃的酸菜魚更大受歡迎。新派川菜十二味的酸菜魚特地用上二十個月雲南老埕酸菜、四川酸菜及廣東鹹酸菜炮製，與鮮活鱸魚、鯽魚骨湯、原串青花椒等同煮，呈現正宗風味。

招牌麻辣香鍋配料豐富，相當惹味。

齊柏林熱狗店

齊柏林熱狗店貼地親民，多款主打熱狗如「火灸芝士辣肉醬熱狗」、「澳式風情熱狗」和「混醬的包裏總有熱血的狗」等，除了特色熱狗腸，更提供素食香腸選擇。小食如薯條、齊脆雞塊更是人氣之選。 新推出「齊柏林漢堡」亦成為招牌擔當非常吸引。

「齊柏林漢堡」系列主打安格斯牛漢堡扒，啖啖惹味，與熱狗旗鼓相當。

外賣自取免排隊便可享受新鮮熱辣的美食，使用foodpanda折扣優惠便更抵，HK$100食足三餐完全無難度！

*適用於首張滿$100的外賣自取應用程式訂單，優惠期至2023年9月30日，受條款及細則約束。

（資料及相片由客戶提供）