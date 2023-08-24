月餅界經典款︱聖安娜雙黃白蓮蓉月餅　傳統滋味難以抗拒

月餅界的潮流永遠令人意想不到，繼冰皮、奶黃、雪糕相繼跑出，造型味道各有特色。無論幾多創新口味，講到最經典、最具代表性的，非傳統黃白蓮蓉月餅莫屬！聖安娜雙黃白蓮蓉月餅絕對是經典中的經典，金黃油潤鹹蛋黃配以頂級湖南寸三蓮製作而成的幼滑白蓮蓉，打造無可取締的傳統味道，每口都教人回味無窮！除了雙黃白蓮蓉，聖安娜亦有仲有多款傳統月餅口味以供選擇，趁距離中秋佳節還有一個月的時間，著手準備送禮或自用的月餅禮盒，一齊舞動中秋滋味，溫馨團圓。



雙黃白蓮蓉月餅 黃金比例 細緻風味

每年中秋，與摰愛一同賞月吃月餅的時刻總叫人期待，嘗遍各款創新月餅，是時候回歸初心，細味傳統精粹。傳統月餅系列中大受歡迎的雙黃白蓮蓉月餅以真材靚料、黃金比例製作而成，獨家配方，細緻演繹傳統風味，輕輕切開月餅，橙黃色油潤鹹蛋黃最為搶鏡，配以清徹細滑白蓮蓉，每一口均品嘗到鹹蛋黃與白蓮蓉交錯滋味，幸福感滿分，擄獲一班忠實粉絲的歡心。

雙黃白蓮蓉月餅4個裝

零售價︰$419/盒

專享優惠︰$225/盒

Cake Easy會員/Mastercard持卡人︰$220/盒

雙黃蓮蓉月餅4個裝

零售價︰$400/盒

專享優惠︰$215/盒

Cake Easy會員/Mastercard持卡人︰$210/盒

其他傳統系列 新包裝、祝福字句新登場

除了雙黃白蓮蓉月餅，傳統月餅系列口味選舉豐富，包括選用上等金華火腿的金腿五仁月餅、健康之選低糖蛋黃白蓮蓉月餅、蛋黃控不能錯過的三黃白蓮蓉月餅、一盒有齊蛋黃白蓮蓉月餅及蛋黃蓮蓉月餅的至尊八星，傳統滋味滿足你不同需求。

金腿五仁月餅4個裝

零售價︰$448/盒

專享優惠︰$240/盒

Cake Easy會員/Mastercard持卡人︰$235/盒

低糖蛋黃白蓮蓉月餅8個裝

零售價︰$400/盒

專享優惠︰$215/盒

Cake Easy會員/Mastercard持卡人︰$210/盒

至尊八星月餅8個裝

零售價︰$381/盒

專享優惠︰$205/盒

Cake Easy會員/Mastercard持卡人︰$200/盒

聖安娜傳統月餅系列換上新包裝的紫色馬蹄蘭高貴大方，更在經典以外加上滿滿祝福，餅模設計雕刻上祝福字句，拆開包裝，即可看見好意頭的「歡樂滿屋」、「月賺月多」、「人人有工開」、「開心平安」等祝福，父母長輩定必笑逐顏開！

同場加映 冰皮系列至脆驚喜

夏日熱焫焫，吃一口冰皮月餅系列頓時透心涼。聖安娜冰皮系列，口味款式眾多，至脆驚喜打破一般冰皮月餅的口感，以法國海鹽焦糖脆脆夾心配搭不同口味的豆蓉，變奏出冰皮軟糯、夾心脆脆的雙重口感，至脆京都抹茶紅豆、粒粒紫薯、至脆比利時朱古力、至脆雞蛋布丁等必試新口味，加上得意造型，大小朋友同樣開心！

只要透過香港聖安娜Cake Easy App或網頁購買月餅電子禮券，不但可以即時經手機App或電郵收到電子禮券，更可以隨時經手機短訊送比親友，安坐家中輕鬆遙距送心意！

聖安娜月餅電子禮券︰https://www.sthonore.com/hk/news/detail/egifting

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(資料及相片由客戶提供)