食得健康+野外尋寶！大家樂「一日限定大家Family Glamping」

影響健康的重大因素之一是飲食，而從小培養孩子有良好的飲食習慣，更是每位家長的重任。適逢暑假，大家樂為親子舉辦「一日限定大家Family Glamping」，一邊玩遊戲親親大自然，一邊在廚師教導下烹調大家樂的健康菜式，讓父母和小朋友均了解到健康飲食的樂趣和重要性。



邊煮邊食邊了解健康飲食

小朋友「問題天天都多」，不論是出自口中的發問，或是行為上的陋習亦然，其中「揀飲擇食」更令一眾家長頭痛。要知道飲食對健康的影響重大，如果未能吸收足夠的營養，對孩子的成長實屬百害而無一利，所以讓小朋友知道健康飲食的重要性。

有見及此，大家樂於今個夏天舉辦「一日限定大家Family Glamping」，在位於沙頭角的紅花嶺郊野公園設立戶外廚房，讓父母和小朋友親親大自然的同時，亦能在大家樂的廚師教導下烹調健康菜式，如燕麥奶炒蛋、焗素肉醬意粉、香煎雞胸粟米汁紅米炒飯和燕麥奶阿華田。然後親子享用相關菜式時，主持亦會為大家講解不同食物的營養價值，從多方面教導小朋友有關健康飲食的知識，亦讓親子雙方知道就算是快餐亦能健康。

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遊戲獎品豐富吸引

活動更加插有獎搶答遊戲環節，主持會在每個菜式示範後問一條問題，搶答成功可以免費獲得相關菜式30份，可於兩個月內享用！還有精彩刺激野外尋寶遊戲，同樣按每個示範菜式提出一條問題，勝出的參加者可以連續半年，每日免費享用一次大家樂指定的健康餐！

Club 100賞你6個月任食「香煎雞胸粟米汁紅米炒飯」

大家樂一向以照顧客人飲食健康為己任，因此除了「一日限定大家Family Glamping」外，Club 100會員於8月14至31日午市期間惠顧「香煎雞胸粟米汁紅米炒飯」最多的5位Club 100會員，將可獲得6個月免費每日午市一份「香煎雞胸粟米汁紅米炒飯」套餐，得獎名額總共5位，有興趣的你記得申請會員和密密食飯贏大獎啦！

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Club 100優惠多多，除了6個月任食「香煎雞胸粟米汁紅米炒飯」獎賞*外，由即日起只要儲夠1000樂賞分，即可換取24/7 FITNESS的1天健身試玩通行證，更可以25000樂賞分換取1堂24/7 FITNESS的私人教練班。此外，Club 100會員只要在午、茶或晚市購買招牌焗素豬扒飯或焗素肉醬意粉，即送汽水一杯或甜品一客，等你日日都可以食得有營健康啲啦！

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（資料及相片由客戶提供）