黑雨水浸｜暴雨漏水清潔好物　12蚊店3大法寶吸水/縫刮/去水漬！

黑雨水浸無有怕！海葵餘波引致連夜暴雨水浸，不少人家居也出現滲水漏水的煩惱，不想家電損壞或焗到一陣噏味，趕緊著手清潔！今次記者便為大家分享12蚊店3大清潔好物，如吸水力特強棉拖、隙縫刮以及去水漬神器等，助大家快狠準回復潔淨家居！



不少人在暴雨中，屋企出現不同程度滲水漏水，有網民分享家中的馬桶山狂嘔白泡，又有人指家中電插噴水，好似水舞間。（截圖自小紅書）

12蚊店3大清潔好物 吸水/縫刮/去水漬

連夜暴雨令香港多處水浸，不少網民也大呻屋企慘變水舞間，為滲水漏水問題極度煩惱！濕氣重，最怕便是有浸壞屋企傢俬、家電，長時間不處理還伯有生蟲及發出焗出噏味的問題！今次記者便為大家分享12蚊店3大實用清潔好物，是時候快速回復家居乾淨！

【12蚊店清潔好物】1. 思高輕巧吸水膠棉拖把

如果屋企地板有輕微水浸或滲水問題，記者好推介12蚊店的這把吸水膠棉拖把！重量特輕，吸水力好驚人，而且是免沾手式設計，無須用手擰乾拖把頭，按掣即自動對褶中間的膠棉排水，用來清潔全屋地板、天花同牆壁都咁輕鬆方便！此外，仲輕易拆卸，易換棉芯，有它就可經常保持家居乾爽，不怕霉菌滋生。

（圖片來源：3M）

【12蚊店清潔好物】２. DAISO間隙清潔手柄

窗邊、地板或牆身的小罅隙，均是滲水或藏菌的地方！今次記者推介12蚊店的隙縫刮，細長又具彈性的衣架形刮，可把刮子攝進不同的隙縫！如加上消毒濕紙巾或防菌抹紙，效果會如虎添翼。

（圖片來源：Aeon Living Plaza）

間隙清潔手柄加入防菌抹紙效果更好！（圖片來源：Aeon Living Plaza）

【12蚊店清潔好物】３. 落ち落ちＶ清潔用品系列

DAISO推出的「落ち落ちＶ」清潔用品系列，一直都是日本家庭主婦力推商品之一。系列包括噴劑、電解水、研磨海綿等商品，適用於廚房水槽、磁磚污垢等位置，價格由$12起，是家居清潔用品CP值之選！當中，想去水潰，推介必用檸檬酸清潔噴霧，輕噴一下，不用大力擦，頑強汙垢輕鬆抹除。