南記粉麵推麻辣鴨腿湯米線！可自選辣度　加特飲／小食有優惠$7起

南記粉麵推出新品！即日起，南記粉麵推出「辛．麻辣鴨腿．冬菇米線」，滿足吃辣的朋友。而麻辣米線更可以自選辣度，不能吃太辣的朋友，也可以一嚐鴨肉鮮味。除此之外，大家也能以優惠價加配小食、特飲，只要至少加$7，便可以享用「紅西柚．椰果茉莉綠茶」、「水煮鴨血．韮菜」、「水煮大腸．韮菜」等美點。即睇優惠詳情！



新推出「辛．麻辣鴨腿．冬菇米線」

南記粉麵即日起推出加入麻辣湯底及放鮮嫩鴨腿，厚身冬菇的「辛．麻辣鴨腿．冬菇米線」，適合無辣不歡的朋友。

「辛．麻辣鴨腿．冬菇米線」（圖片來源：南記粉麵）

麻辣湯底混合了13款香料，再搭配秘製辣炸醬，芹菜粒、芫荽粒和蔥粒混製而成，濃郁而不太油膩。大家更可根據個人喜好選擇「大」、「中」與「小」3款辣度，不能吃太辣也可一嚐鴨肉的味道。「辛．麻辣鴨腿．冬菇米線」的套餐價為$57，配有「凍紅西柚．椰果茉莉綠茶」1杯。

新推出特飲、水煮系列小食 點選套餐後加配有優惠

凍紅西柚．椰果茉莉綠茶（圖片來源：南記粉麵）

此外，南記粉麵新推出了1款特飲與3款小食。最新特飲——「凍紅西柚．椰果茉莉綠茶」帶有茉莉茶香、酸酸甜甜的紅西柚汁中加入了彈牙的椰果，讓人迅速解辣。而「水煮肥牛．韮菜」、「水煮大腸．韮菜」及「水煮鴨血．韮菜」3種賦有辣味的小食，則讓大家以傳統水煮方式享用中式菜肴。

水煮系列小食（圖片來源：南記粉麵）

「凍紅西柚．椰果茉莉綠茶」正價為$21起，點選套餐後加配只需$7，「水煮鴨血．韮菜」以及「水煮肥牛．韮菜」、「水煮大腸．韮菜」2款菜式，正價分別為$26及28，點選套餐後，可分別以$16及$18的優惠價加點。