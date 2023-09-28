第31屆澳門國際煙花比賽匯演｜一文睇5大最佳觀賞位+周邊景點推介

過去因疫情影響，今年第31屆澳門國際煙花比賽匯演終於回歸了！作為一個國際性的比賽，每年都會吸引來自世界各地的煙花匯演團隊參與，部分比賽已於9月圓滿舉行。而在10月1及7日，將有來自中國、葡萄牙、英國，以及德國的煙花公司為大家帶來燦爛的煙花。想知道哪裡是最佳煙花觀賞位置，以及周邊行程計劃，今次一一為你解答。



出發前必睇5大澳門國際煙花比賽匯演最佳觀賞位。

10月1及7日有來自中國的慶典煙花表演、葡萄牙Macedos Pirotecnia 煙花公司、英國MLE Pyrotechnics Limited 煙花公司，以及德國Potsdamer Feuerwerk Vertriebs 煙花公司，呈現一系列的精彩演出。澳門上空被綻放的煙火閃耀，化身不夜城，想欣賞無敵海景同時打卡，就要記得以下煙花最佳觀賞點！

最佳觀賞位01：南灣‧雅文湖畔

南灣‧雅文湖畔除了是觀賞煙花的好地方，更結合水上遊樂設施、特色餐飲及文創市集。大家可以早點出發參觀及享受不同的美食，走入文青氛圍中，入夜即可欣賞精彩煙花表演。

地址：澳門南灣湖景大馬路（交通建議）

演出時，澳門上空被綻放的煙火閃耀，化身不夜城！

最佳觀賞位02：氹仔海洋大馬路

位於氹仔海濱休憩區附近的氹仔海洋大馬路，擁有無敵海景，是觀賞煙花的最佳位置。休憩區內提供多項休憩設施，包括跑步徑、單車徑等，想消磨時間可租單車於區內到處探索。餓了亦可以在小食店內欣賞日落或煙花同時享受美食！

地址：東亞運圓形地/氹仔海洋花園（交通建議）

最佳觀賞位03：澳門科學館海堤

位於澳門半島南岸的外港海邊，迷人的海景最出名。隔壁的澳門科學館，由建築大師貝聿銘設計，絕對是打卡拍照的好地方。想消磨時間，亦可進內參觀，探索科學的樂趣。加上戶外經常舉辦一些音樂會、文化表演和節日活動，等看煙花前就不怕沒有活動。

地址：澳門科學館天文館/海堤（交通建議）

最佳觀賞位04：沙格斯大馬路（澳門文華東方酒店側）

位於石廣場和澳門科學館之間的沙格斯大馬路，有不同的購物中心，例如新口岸廣場和新馬路廣場，提供購物和娛樂選擇。沙格斯大馬路周邊還有一些具歷史價值的建築物，非常值得參觀。由於鄰近海岸，亦是觀看煙花的好地方。

地址：澳門外港新填海區沙格斯大馬路（交通建議）

等入夜看煙花表演的朋友，不妨到附近的景點消磨時間。

最佳觀賞位05：孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區

觀音蓮花苑位於孫逸仙大馬路，毗鄰觀音像海濱休憩區，集觀光、休閒、文化和娛樂於一身，這邊可以360度無死角欣賞海岸景觀，煙花就自然更享受！

地址：孫逸仙大馬路（交通建議）

旅客可到5個最佳觀賞點欣賞，盡情投入精彩的煙花表演。

臨時交通措施注意！

由於煙花比賽匯演期間，部份特定區域實施，如交通封閉、臨時泊車及禁止泊車等臨時交通措施，如出行的朋友記得留意官方網站的消息，以及遵循現場安排。

最佳觀賞地點，以及節目表時間。

(資料及相片由客戶提供)