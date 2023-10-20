鏡仔出沒︱感受澳門樂無限嘉年華　贏走澳門格蘭披治大賽車門票！

賽車迷注意！格蘭披治大賽車是澳門一年一度最大的體育和旅遊盛事，第七十屆澳門格蘭披治大賽車將於11月舉行，有興趣的朋友想率先體驗比賽緊張的氣氛，記得於10月21及22日，到新都城中心「感受澳門樂無限嘉年華」做好熱身準備，MIRROR成員同香港賽車手將會同大家見面，仲有VR澳門賽道挑戰賽，隨時贏走澳門格蘭披治大賽車門票2張！



鏡仔、P1X3L現身開幕式

想同鏡仔Alton同Tiger來一個近距離接觸﹖就要Mark實10月21日下午舉行的「感受澳門樂無限嘉年華」開幕式， 屆時會有星级主持人森美，連同一眾歌手嘉賓，包括王智德Alton@MIRROR、邱傲然Tiger@MIRROR、鍾柔美Yumi、歐鎮灝George@P1X3L，以及香港賽車手盧思豪，搶先介紹澳門人氣打卡景點、地道美食，兼大玩互動遊戲，齊齊感受澳門旅遊的無限樂趣！

「感受澳門樂無限嘉年華」開幕式

地點︰MCP CENTRAL (新都城中心二期) L1 天幕廣場

日期︰10月21日

時間︰下午1時30分至2時30分

賽車迷必玩「VR澳門賽道挑戰賽」

台上熱鬧，台下活動一樣精彩！一連兩日的「感受澳門樂無限嘉年華」以澳門格蘭披治大賽車為主題，自問身手了得的賽車迷就要參加「VR澳門賽道挑戰賽」，圈速最快的十位參加者更有機會贏得澳門格蘭披治大賽車門票2張，讓你親身入場感受比賽現場的速度與激情！大會亦邀請到香港賽車手盧思豪出席拍照會，一眾賽車迷可同盧思豪及他的戰車合照，機會難逢！

VR澳門賽道 挑戰賽

日期︰10月21日(星期六) 下午4時至7時

日期︰10月22日(星期日) 中午12時至下午7時

香港賽車手盧思豪拍照會

日期︰10月21日(星期六) 下午4時至5時

日期︰10月22日(星期日) 下午3時至下午4時

同場亦有適合一家大細的親子工作坊，萬花筒工作坊及繞線釘畫工作坊都是免費參加，不妨同小朋友一同參與，製作充滿澳門特色的手作。

看過以上精彩活動，心思思想來一趟澳門遊，展開畢生難忘的大賽車之旅﹖透過中旅社、東瀛遊及klook，分別於門店、 線上及手機應用程式購買澳門旅遊套票，可享特別優惠，詳情請向旅行社查詢。

萬花筒工作坊

日期︰10月21日(星期六) 下午4時半至5時半、6時至7時

繞線釘畫工作坊

日期︰10月22日(星期日) 下午2時至3時、4時至5時

*活動需即日報名，名額有限，先到先得。

感受澳門樂無限嘉年華

地點︰MCP CENTRAL (新都城中心二期) L1 天幕廣場

日期︰10月21至22日 中午12時至晚上8時

(資料及相片由客戶提供)