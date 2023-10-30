深圳好去處｜羅湖東門｜WeChat Pay HK推港幣消費4大獎賞

深圳羅湖東門步行街是近年不少港人快閃一日遊的首選地點，購物商場、熱門美食、特色小店等應有盡有。最重要是鄰近羅湖口岸，由羅湖站搭兩個站至老街站就可直達東門。WeChat Pay HK現更推出港人專屬獎賞，到羅湖東門用港幣消費即享4大優惠！當中包括電子現金券禮包、各家百貨公司優惠券、過千份禮品，新用戶更可獲得迎新獎賞！即看優惠及領取詳情！



WeChat Pay HK港人專屬獎賞 趣玩東門盡掃各大商場優惠券

WeChat Pay HK聯乘深圳市羅湖區工業和信息化局，推出「趣玩在東門 内地消費賞」的港人專屬獎賞！合作商場包括深圳1234space、東門天虹商場、太陽百貨、茂業百貨東門店、東門鴻展中心城。由即日起至2023年11月20日，只要在步行街或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，即可領取電子現金券禮包一份，優惠人人有份！新用戶更可額外獲贈2張滿HK$20減HK$10通用電子現金券！

WeChat Pay HK推出「趣玩在東門 内地消費賞」的港人專屬獎賞（官方圖片）

想慳得更多、賺得更多，就一定要把握機會！透過WeChat 跨境遊或優惠專區頁面亦可領取各家百貨公司的優惠券，最多勁減¥100！此外，WeChat Pay HK吉祥物「小綠」及羅湖東門步行街吉祥物「小雄獅東仔」更會不時在步行街遊走，大派過千份禮品！

線上線下4大獎賞 消費滿額即減高達¥100

港人專屬獎賞【1】電子現金券禮包 (線下掃碼領取)

用WeChat於東門步行街或合作商場內掃描活動海報二維碼，即可獲得WeChat Pay HK「趣玩在東門 内地消費賞」總值HK$10電子現金券禮包，人人有份。當中包含1張滿HK$20減HK$2、1張滿HK$30減HK$3以及1張滿HK$50減HK$5。在任何指定商場都用得，不只限於合作商場！

港人專屬獎賞【2】新用戶電子現金券 (線下掃碼領取)

WeChat Pay HK的新登記用戶除了可以領取上述優惠券，更可額外獲得2張滿HK$20減HK$10通用電子現金券，用來行商場、食好嘢、玩盡步行街就可以抵上加抵！

港人專屬獎賞【3】商場優惠券 (線上或線下掃碼領取)

商場優惠券需要用戶透過WeChat Pay HK跨境遊頁面或優惠專區線上領取，優惠包括茂業百貨東門店港人專享¥500減¥50優惠券、東門天虹商場白翎風采女裝滿¥299減¥50優惠券、鴻星爾克童裝滿¥300減¥20優惠券、富安娜滿¥1000減¥100優惠券，用來換季掃貨就最好不過！

港人專屬獎賞【4】「小綠」聯手「小雄獅東仔」 不定期巡遊派禮

活動期間，WeChat Pay HK吉祥物「小綠」更會聯同羅湖東門步行街吉祥物「小雄獅東仔」，不定期巡遊東門步行街，當街派發逾1000份小禮品，與遊人合照打卡。

輕鬆3步領取商場優惠券 以港幣結算毋須手續費

由即日起至2023年11月20日，只要在步行街或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，即可領取電子現金券禮包。WeChat Pay HK港幣電子錢包可於內地使用，人民幣交易自動轉為港幣結算，毋須換匯或支付任何手續費，電子現金券亦會自動扣減，非常方便！至於指定商戶的優惠券，則要按以下步驟領取，領取優惠券後向店員出示有關優惠券，即可使用。

步驟【1】打開ＷeChat，點擊「我」>「服務」

步驟【2】前往「跨境遊」介面或「優惠專區>內地優惠」介面

步驟【3】即可領取各款優惠券



按圖即看領取步驟：

同場加映 貓奴必去深圳1234space

位於深圳東門老街的熱門商場深圳1234space，適逢開業十周年，準備了一連串慶祝活動。除了限定折扣優惠，更有草帽樂隊獻唱，火力快閃熱舞，位於四樓的策展型猫空間更新增萌動新奇體驗。只需於周年慶期間參與商場打卡活動，可免費獲得猫館入場門票。深圳1234space位於深圳東門地鐵老街站上蓋，連地庫樓高6層，場內有近3間餐廳茶飲店選擇，包括「探魚」、「四季椰林椰子雞」、「姚姚酸菜魚」、「苿莉奶白」、「喜茶」等。

WeChat Pay HK「趣玩在東門 内地消費賞」

優惠日期：即日起至2023年11月20日

合作商戶：深圳1234space、東門天虹商場、太陽百貨、茂業百貨東門店、東門鴻展中心城

優惠內容：電子現金券禮包、商場優惠券