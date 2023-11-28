聖誕好去處2023合集！必去AIA嘉年華！亞博館大型市集／打卡燈飾

撰文：何以諾 陳映蓉
出版：更新：

聖誕好去處2023推介！聖誕節快到了，《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了多個本港的聖誕活動，方便大家計劃到哪裡慶祝！作為防疫措施解除後的首個聖誕，大家終於可以脫下口罩跟炫美的燈飾合照、到聖誕嘉年華會大玩機動遊戲，亦可以於聖誕小鎮購物、在餐廳享受聖誕大餐。即睇聖誕好去處地點、活動日期！（本文將持續更新更多精彩聖誕新年活動）

新都會廣場將設置美式溜冰場（圖片來源：新都會廣場）

準備前往海外過聖誕的朋友，不妨看看東京高評分酒店推介大阪酒店推介胡志明市酒店推介倫敦酒店推介烏來酒店推介、以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。

聖誕好去處2023【1】聖誕市集篇

聖誕好去處2023【1.1】亞洲國際博覽館—— Chill 11 潮活11藝墟

亞洲國際博覽館將在2023年12月23日至12月26日期間推出全新活動 Chill11 藝墟！Chill 11 文創市集分為3大區域，「Chill · 文創」有近30個文創工作坊，可以DIY聖誕裝飾、手寫小巴牌、自製牛仔玫瑰、石頭彩繪、面部彩繪等藝術活動，大人小朋友都可以樂而忘返！

「Chill · 好玩」將為你帶來70項表演及活動，有《中年好聲音》周吉佩、人氣女團組合After Class 、Tumbler Cheerleading Team等表演單位帶來精彩演出，更有8米高萬花筒聖誕樹、32米大型充氣遊樂設施等打卡熱點！「Chill · 著數」則蒐羅了不同香港時尚品牌、本土傳統文化產品、購物優惠及驚喜大抽獎，勢要為大家帶來不一樣的聖誕！現在透過《01空間》購票，更可慳近HK$70！

Chill 11 潮活11 藝墟
活動日期：2023年12月23-26日
地點：亞洲國際博覽館
開放時間：上午10:30－晚上7:00（12月23-25日）；上午10:30－晚上6:00（12月26日）
門票優惠如下：
【1】1+1套票（兩名成人同行買一送一）： HK$30（原價：HK$60）
【2】三人行套票（三名成人同行優惠）：HK$40（原價：HK$90）
【3】良朋知己套票（四名成人同行優惠）：HK$50（原價：HK$120）
＊兒童、全日制學生、長者免費入場；傷殘人士門票HK$10
立即購票👉🏻《01空間》

聖誕期間，除了亞博以外，多處都設有聖誕市集。大家可以到場尋覓林林總總的聖誕精品、手作、美食甚至海外的特產，詳情可參閱以下連結：

聖誕市集2023｜赤柱廣場／東薈城／南豐紗廠過百攤位有本地手作

聖誕好去處2023【2】商場活動篇

聖誕好去處2023【2.1】 山頂廣場 —— 黃阿瑪的幻彩冬日樂園

喜歡喵星人的朋友，不要錯過山頂廣場冬日期間設置的「黃阿瑪的幻彩冬日樂園」。在樂園裡，大家可以看到台灣人氣作品《黃阿瑪的後宮生活》的貓咪之巨型雕像。大家亦可以進入5米高的巨型充氣「阿瑪請安宮殿」、「小花冰屋貓窩」及「招弟歷險雪橇」與牠們打卡，感受冬日氣氛。

「黃阿瑪的幻彩冬日樂園」

地點：山頂廣場
日期：12月6日至2024年1月31日
開放時間：10:00 - 22:00

聖誕好去處2023【2.2】 The Parkside Mall —— 暢聚聖誕 Christmas Cheers

The Parkside Mall在聖誕期間，會聯同啤酒品牌喜⼒於場內設置巨型、時尚的霓虹裝飾——「幻變之星」，讓⼤家置⾝於喜⼒星萬花筒世界。活動當中的數個⽊箱，均由以廢棄⽊材所製作，相當環保。

而商場更會在12⽉16、17、23、24⽇舉辦《⽊盡其⽤》杯墊⼯作坊，讓大家利⽤再⽣⽊材製作成⼩型卡板杯墊，作為給自己或送予親友的聖誕小禮物。

⼩型卡板杯墊（圖片來源：The Parkside Mall）

暢聚聖誕 Christmas Cheers

地點：The Parkside Mall
日期：12月1日至2024年1月2日
開放時間：09:00 - 22:00

聖誕好去處2023【2.3】 圍方 —— 胡桃夾子聖誕盛會

在7月開幕的新商場圍方，將會在場內設置大型聖誕裝置——「胡桃夾子聖誕盛會」以慶祝開業後的首個聖誕。在盛會之中，大家可以欣賞到8米高的華麗城堡以及在360度打卡享受沉浸式童話體驗。城堡內亦特別加入具香港代表性的建築，包括車公廟、尖沙咀鐘樓及富有特色的維港觀光帆船，締造出獨一無二又且充滿港版《胡桃夾子》元素的聖誕城堡。

此外，商場更會有精彩的表演，香港芭蕾舞團更會在場內演出《胡桃夾子》，讓大家不用到劇場都能欣賞到聖誕演出。

胡桃夾子聖誕盛會

地點：圍方中庭
日期：即日至12月下旬
開放時間：10:00 - 22:00

聖誕好去處2023【2.4】新都城中心 —— The Christmas Cuckoo at MCP

新都城中心將會舉辦以德國黑森林布穀鳥鐘為主題的「The Christmas Cuckoo at MCP」聖誕小鎮，場內除了將會有逾10間攤檔，更會有逾6米高的布穀鳥鐘小屋 ——「谷咕」，讓大家親睹德國的傳統工藝品。

在小鎮裡，大家更可以即場欣賞鐘錶大師親自製作布穀鳥鐘以及每30分鐘上演一場的「飄雪光影音樂表演」。

The Christmas Cuckoo at MCP

地點：新都城中心2期L1天幕廣場
日期：即日至2024年1月1日
開放時間：10:00 - 22:00

聖誕好去處2023【2.5】奧海城 —— 「CoComelon」聖誕歷險

聖誕節學校假期長長，是時候要帶孩子「放電」了。奧海城11月下旬起會增設逾3,000呎的聖誕繽紛吹氣樂園，讓小孩子在波波池、士的糖隧道、聖誕波波吊飾大展身手的同時，感受節日氣氛。此外，場內有11米高的CoComelon巨型充氣禮物聖誕樹，讓一家大細盡情打卡。

「CoComelon」聖誕歷險

地點：奧海城2期地下主題中庭
日期：即日至2024年1月1日
開放時間：10:30 - 20:30（平日）；11:30 - 20:30（假日）

聖誕好去處2023【2.6】國際金融中心商場 —— 「SnowPark」雪感白色聖誕

雖然香港冬日亦不會下雪，但國際金融中心商場的中庭今年會搭建仿歐洲滑雪勝地，讓人透過數碼互動裝置、多重感官來體驗雪地旅程。大家登記電子探索者通行證後，便可「登上」纜車前往SnowPark。園內有8.5米巨型聖誕樹與飄雪，並讓大家展開一段「滑雪冒險旅程」。

（圖片來源：國際金融中心商場）

「SnowPark」雪感白色聖誕

地點：國際金融中心商場中庭
日期：2023年11月22至2024年1月1日
開放時間：10:00 - 22:00

聖誕好去處2023【2.7】美麗華廣場 —— Find Your Santa Zo-mate

追求科技感的朋友，今個聖誕不妨到美麗華廣場一逛，欣賞高科技節目。廣場今個聖誕引入了香港先前未引入過的AI吊天升降球星空裝置，並設計出全港首個 AI 聖誕星座極光音樂匯演。大家在場內可以觀賞動感星空、尋找12星座聖誕老人，並且感受到北歐的聖誕氣氛。

+1

Find Your Santa Zo-mate

地點：美麗華廣場中庭、大堂、行人天橋及 Mira Steps
日期：2023年11月14日至2024年1月1日
開放時間：10:00 - 22:00

聖誕好去處2023【2.8】黃埔天地 —— Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand

喜歡Mr. Men Little Miss的朋友，聖誕期間不妨到黃埔天地探望他們！２米高的Mr. Happy屆時會在場內迎接大家。而其他一眾Mr. Men Little Miss，也會在場內各處出現，跟大家玩高塔滑梯、溜冰等。商場的拱門下，更有展出不同角色的掛畫，讓大家欣賞。

Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand

地點：黃埔天地「黃埔號」及聚寶坊
日期：2023年11月11日至2024年1月1日
開放時間：10:00 - 22:00

聖誕好去處2023【2.9】新都會廣場 —— 夢幻冬日雪之國

葵芳新都會廣場將參照著名美國紐約中央公園溜冰場作藍本，於聖誕期間設置臨時户外溜冰場，讓大家感受美國的聖誕氣氛。此外，商場將擺放7米高的聖誕樹讓大家打卡。大家也可以在小屋裡，與聖誕老人會面。

地點：新都會廣場L4露天廣場
日期：2023年11月（確實日期待公佈）至2024年1月1日
開放時間：10:00 - 22:00

聖誕好去處2023【2.10】 海港城 —— LCX x ToyQube「小飛俠阿童木 Ski Station」

聖誕期間，小飛俠阿童木陋將會飛到海港城，於LCX與大家會面。在Ski Station裡，大家可以與身穿滑雪裝的阿童木、 1.8 米高連帽衛衣造型的阿童木立像以及1.5 米高的小飛俠阿童木造型雪人合照留念。喜歡阿童木的朋友，不要錯過！

+1

LCX x ToyQube「小飛俠阿童木 Ski Station」

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX
日期：2023年11月17日至2024年1月1日
開放時間：10:00 - 22:00

聖誕好去處2023【3】主題公園篇

聖誕好去處2023【3.1】中環海濱活動空間 ——AIA友邦嘉年華

闊別中環4年的AIA友邦嘉年華，將於今年復辦。嘉年華歸來，除了會再度有飛天鞦韆、碰碰車、空中360等25個遊樂設施，今年更會恢復馬戲團雜技表演及街頭、舞台表演。現場多個攤位遊戲，更有過百萬隻公仔等著大家贏取！

而即日起，大家可以透過01空間的獨家優惠購買「超值雙人套票入場」，網上購票方法👉🏻獨家中環AIA嘉年華優惠，AIA嘉年華的詳情可以參閱以下文章：

中環AIA嘉年華2023｜門票獨家優惠+馬戲雜技/機動遊戲過百萬公仔

聖誕好去處2023【3.2】香港海洋公園 ——聖誕全城HOHOHO 2023

香港海洋公園於今年「聖誕全城HOHOHO」期間，會舉辦「小王子80周年星空遊歷」展覽。大家可以走進故事書，降落在小王子的B-612星球，展開夢幻的光影之旅。大家亦可以找到小王子雕像與多個藝術裝置。

「小王子80周年星空遊歷」（圖片來源：香港海洋公園）

此外，園內會同時設有「閃爍聖誕園」與「聖誕Sing樂匯」，讓大家在燈海中打卡、聽聽聖誕樂曲，感受浪漫的冬日氣氛。

聖誕全城HOHOHO 2023

地點：香港海洋公園
日期：2023年12月9日至2024年1月1日
開放時間：待公佈

聖誕好去處2023【3.3】香港迪士尼樂園度假區 —— 閃亮聖誕主題客房

香港迪士尼樂園度假區暫時仍未公佈今年樂園的聖誕活動。不過，酒店方面已開設「閃亮聖誕主題客房」予大家入住。

（圖片來源：香港迪士尼樂園度假區）

想感受聖誕氣氛的朋友，可以由即日起至2024年1月1日期間入住香港迪士尼樂園酒店的「國賓廳客房」。客房已升級成「閃亮聖誕主題客房」並增添了聖誕寢具、聖誕樹，予人溫暖的感覺。入住時，大家會收到「聖誕星星裝飾包」、「米奇與米妮聖誕主題商品套裝」，更可以免費參與「聖誕氣球魔法班」、於指定區域欣賞聖誕演出。

閃亮聖誕主題客房

地點：香港迪士尼樂園酒店
預訂日期：即日起至2023年12月25日
入住日期：即日起至2024年1月1日（須在入住前最少7天預訂）

聖誕好去處2023【4】地標名勝篇

聖誕好去處2023【4.1】西九文化區 —— 昂坪 360 x Polaroid「冬日炫彩聖誕」

西九文化區今年聖誕期間再次搖身一變成為聖誕小鎮。今年除了繼續會20米高的巨型聖誕樹、聖誕小屋、閃爍的節日裝飾，更會有冬日水上煙火表演。煙火會在12月時的指定日子施放，把維港夜空燃亮。既溫馨，又浪漫！

地點：西九文化區藝術公園
日期：即日至2024年1月1日（煙花施放日子為：12月9日、10日、16日、17日、23日、24日、25日和26日）
開放時間：17:00 – 23:00（星期一至五）；11:00 - 23:00（星期六、日及2023年12月22日至2024年1月1日）；11:00至翌日凌晨1:00（2023年12月24至25日、12月31日）（煙花施放時間為20:00）

聖誕好去處2023【4.2】昂坪360 —— 昂坪 360 x Polaroid「冬日炫彩聖誕」

聖誕期間，昂坪360將會與即影即有相機品牌「Polaroid」在昂坪市集設立復古聖誕園區。在園區裡，大家可以欣賞到約7 米高、具寶麗來彩虹色調的聖誕樹以及多個Y2K年代復古風格的打卡點，更有時光隧道帶大家回到過去，走進卡拉OK、保齡球場、滾軸溜冰的經典場景，重溫昔日的歲月。

昂坪 360 x Polaroid「冬日炫彩聖誕」

地點：昂坪市集
日期：2023年11月18日至2024年1月1日
開放時間：10:00 - 18:00

聖誕好去處2023【4.3】大館 —— 「小心意．大衆樂」文藝活動

大館今年聖誕再度舉辦「小心意．大衆樂」文藝活動，館內各處除了會有璀璨的聖誕裝飾，更會舉行「玩轉大館馬戲季」節慶活動，包括當代馬戲劇場、喜劇演出、巨型長頸鹿木偶巡遊、馬戲雜技演出等。表演場出旁，更會有12米高的巨型聖誕樹，閃出艷美光芒。

地點：大館檢閱廣場
日期：2023年11月17日至2024年1月1日
開放時間：08:00 - 23:00

聖誕好去處2023【5】餐飲篇

聖誕好去處2023【5.1】Pret A Manger —— 推出聖誕限定三文治、甜品、咖啡

西式快餐店Pret A Manger今年推出「Pret into Christmas」聖誕限定系列食品，當中包括聖誕精選火雞午餐三文治、法國芝士紅莓醬三文治、聖誕火雞熱烤卷、聖誕乾果批、薑餅牛奶咖啡、紅莓蜜糖香脆麥片乳酪等。除外，餐廳推出能讓多人一起享用的經典三文治拼盤、雞肉雞蛋營養沙律拼盤、曲奇餅拼盤等，適合開派對、聚餐前訂購。

Pret A Manger

地點：全線Pret A Manger分店
日期：即日至2024年1月2日或售罊

聖誕好去處2023【5.2】Starbucks —— 全新與經典聖誕飲品登場

Starbucks於聖誕推出一系列聖誕飲品，當中包括全新的栗子蒙布朗燕麥奶咖啡/星冰樂以及再度推出的聖誕薄荷朱古力咖啡、薑汁鲜奶咖啡、拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、拖肥果仁脆趣冷萃咖啡與氮氣冷萃咖啡，讓人感覺到節日的溫暖與舒適感。

Starbucks

地點：全線Starbucks分店
日期：即日至另行通知或售罊

聖誕好去處2023【5.3】 Bacha Coffee —— 過江龍聖誕美點

來自摩洛哥的咖啡品牌——Bacha Coffee 8月登陸香港後，隨即於首個冬季推出聖誕咖啡與小食。當中包括適合在寒冬享用的榛子朱古力耳咖啡、檸檬餅乾條和雲呢拿餅乾與姜餅人曲奇。此外，店內部份美點聖誕期間會用上聖誕包裝，皆予人溫暖的感覺。

Bacha Coffee

地點：香港中環金融街8號國際金融中心商場1樓1063號舖
日期：即日至另行通知或售罊

除了以上供應聖誕小食的餐廳，《香港01》「好食玩飛」記者更為大家整合了今年多間推出聖誕大餐的食肆，聖誕大餐的優惠、菜式、供應日期及時間可參閱下文：

聖誕大餐2023全港10間推介！任食生蠔、火雞、原條吞拿魚解體即食
聖誕老人起源及冷知識！曾經唔著紅衫、形象冷酷　有多頭住家？自駕遊租車優惠碼2023｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項Agoda優惠碼2023｜11月限時7折+信用卡折扣碼｜賞紅葉聖誕必搶Klook優惠碼合集｜香港航空滿$800減$10　門票買1送1/酒店9折iHerb優惠碼2023｜11.11雙十一iHerb有75折優惠 早鳥優惠碼已用得

聖誕大餐2023有推薦嗎?

聖誕節即將來臨，《香港01》好食玩飛記者為大家介紹多間食店聖誕大餐，任食一系列節日美食。如果想和閨蜜、情人來一場充滿聖誕氣氛的下午茶，12大必去酒店High Tea請看。除了出街食聖誕大餐外，留家慶祝聖誕都有很多到會美食選擇，可以看看多款聖誕到會外賣推介 。如果想在家煮大餐，可以看看聖誕大餐食譜聖誕甜品食譜合集

聖誕有什麼好去處推介?

今年AIA嘉年華除了機動遊戲和攤位遊戲外，亦有馬戲團雜技表演及街頭和舞台表演活動，門票獨家優惠及活動詳情請看。《香港01》為大家整合了多個本港的聖誕活動好去處聖誕市集等。另外，更有情侶/親子/閨密都可以參加的聖誕工作坊，大家可以一起參與工作坊，將製成品互送對方，為節日增添浪漫的意義。

旅遊熱
節日/活動介紹
慶祝聖誕
聖誕節
聖誕節好去處
聖誕燈飾
Jetso