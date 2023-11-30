2023幻彩耀濠江｜澳門夜間光影遊樂場　打卡玩樂懶人包

年尾活動特別多，澳門「2023幻彩耀濠江」將於2023年12月2日至2024年2月25日舉行，以「璀璨遊樂場」為主題，與六大綜合旅遊休閒企業攜手合作。為期接近三個月的活動橫跨多個重要節慶，包括澳門回歸紀念日、冬至、聖誕節、除夕、元旦、農曆新年、情人節、人日及元宵節等多個節假日，活動涵蓋7個區份，超過30個燈光裝置、20個互動裝置和3個光雕表演地點，等你打卡玩樂，光影投射照亮全城！提提大家，參與任何活動都要注意安全呀！



遊走7區 沉浸式大型夜間遊樂場

「2023幻彩耀濠江」活動遍佈澳門，涵蓋7個區份，包括：中區、下環區、南灣區、新口岸填海區、北區、氹仔區和路環區，共34個地點，設置36個燈光裝置、20個互動裝置和3個光雕表演地點，猶如置身沉浸式大型夜間遊樂場，即睇精選燈光互動裝置，裝置項目於晚上7時至10時開放！

中區︰「繽紛人力車」@金碧文娛中心

懷舊特色人力車穿梭大街小巷，LED霓虹燈標牌和發光花朵打造引人注目的視覺盛宴，為大家增添自拍時刻。

下環區︰「照亮澳門」@亞婆井前地

8個電子屏幕各自展示澳門城市映畫的一部分，踏進指定區域，啟動屏幕上裝置，就會觸發色彩豐富的城市景致映畫，以不一樣的方式點亮澳門的獨特建築物地標及城市風貌。

南灣區︰「花花跳跳」@南灣湖水上活動中心

重拾童年跳飛機的樂趣，在五彩繽紛的花朵上跳躍玩樂！此外亦有花田、霓虹燈飾畫燈光裝置給大家打卡。

新口岸填海區︰「星光大道」@天橋（連接文化中心及海濱休憩區）

以星星為立體形象，構成重疊的星空之門。你可以穿梭星光大道，感受光影流動盛宴。

北區︰「歡樂飛船」@東方明珠街休憩區

以星空探險為主題，乘坐麥麥光影太空船，以燈影呈現追月者的探月夢想，在流星蹺蹺板上尋找快樂光芒。

氹仔區︰「華麗音樂盒」@氹仔牌坊

走進「華麗音樂盒」欣賞不斷變幻的光之音符，走上樓梯並到達齒輪裝置前施展魔法，輕輕一揮，觸發LED 燈開始移動。

路環區︰「T-BOY 海員大使及T-BOY 海員大使小夥伴」@路環碼頭及前地

TBOY海員大使來到澳門IG景點路環碼頭，利用燈光裝飾和紙雕藝術展現航海精神和冒險魅力。大家透過手機掃描二維碼，探索虛擬路環大使，享受AR體驗。

精彩連場光雕表演

光雕表演將為建築物景點穿上光影新衣，演繹澳門故事。有興趣的朋友不妨欣賞於澳門科學館前地，由韓國首爾 “RUCA Invent Lab.Co.Ltd”光影團隊呈獻的「探索幻彩之旅」、 消防局前地的「3D光雕表演作品公開徵集計劃(武漢)」、路環聖方濟各聖堂的「3D光雕表演作品公開徵集計劃(澳門)」，以色彩、光效、結構、符號、音樂節奏，帶來連場精彩表演。

探索幻彩之旅

地點：澳門科學館前地

3D光雕表演作品公開徵集計劃(武漢)

地點：消防局前地(木偶葡國餐廳立面)

3D光雕表演作品公開徵集計劃(澳門)

地址: 路環聖方濟各聖堂

光雕表演日期︰2/12/2023 – 25/2/2024

場次︰19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

(每半小時，每場展演8分鐘)

延伸活動 玩盡澳門

此外，「2023幻彩耀濠江」舉行期間，除了遊歷光影之外，更可參加多個延伸及同期活動，包括「創意’營’市集」、「幻彩冰雪樂園」、「2023幻彩夜關前」、「Light Up！藝術外賣」及「路環四廟文創X小日子文創市集」，給大家豐富遊澳體驗！

「創意‘營’市集」

「創意‘營’市集」以露營風為主，除文創+美食市集及表演活動外，更設有不同的創意手作坊及藝術繪畫體驗，將你的作品帶回家。

日期：12月15至17、22至24、30至31日

時間︰16:00-20:30

地點：澳門友誼廣場

「幻彩冰雪樂園」

樂園設有仿真溜冰場、燈光裝置、遊樂場、親子工作坊及互動遊戲，只要在北區任一商戶消費滿指定金額，可憑單據換取活動手環參與溜冰場或親子工作坊。

日期：12月9日至2024年1月14日

地點：澳門逸園賽狗場

「Light Up！藝術外賣」

心血來潮想看演出?「Light Up！藝術外賣」將演出打包送上！今次活動將與不同界別的藝術工作者合作，運用各式藝術載體或表現形式，結合光與影打造藝術盛宴，直送你面前。

開幕快閃

日期︰12月2日

藝術外賣 全澳配送

日期︰12月9日至10日、16日至17日

「2023幻彩耀濠江」限定展場@飛喇士街休憩區

日期︰2024年1月6日至7日、13日至14日 、20日至21日

了解更多︰https://lum.macaotourism.gov.mo

(資料及相片由客戶提供)