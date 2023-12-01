張家界秘境之旅｜食買玩攻略　南航獨家2小時由香港國際機場直飛

近年港人愛北上，趁週末快閃深圳食玩買，多個打卡熱點大受歡迎，到處都有港人蹤影。想盡情吃喝玩樂，又不想同人迫，不妨去遠一點，體驗與眾不同的深度遊，首選當然是充滿自然山水奇觀的張家界！今次就為大家介紹湖南張家界的必到打卡景點、必吃美食及必看民族表演，一文看清食買玩攻略，務求玩得盡興！



自然奇景雄偉壯觀

張家界是個很適合自由行的城市，獨特的山水風景令人嘆為觀止，特別是張家界國家森林公園和天門山。作為張家界的核心景點，張家界國家森林公園擁有特別的砂岩地貌，聚集三千多座形態各異的山峰，非常壯觀，更是電影「阿凡達」的取景點。除了壯麗的地質奇觀，張家界國家森林公園亦擁有各種稀有的動植物，大家不妨參加當地生態導覽，深入了解其生態多樣性。另一個值得一遊的景點天門山國家森林公園更被喻為有登上天庭的感覺，乘搭纜車直奔山頂，欣賞天然穿山溶洞，感受被雲海包圍的震撼體驗。

乘搭纜車登上天門山山頂時，可俯瞰腳下99個彎的盤山公路和山中美景。

體驗苗族民俗文化盛宴

除了自然景觀，張家界還擁有悠久的歷史和文化，當中以土家族和苗族等少數民族的民俗表演最為吸引，其中《魅力湘西》更是遊客必看的民族表演。從舞台設計、音樂旋律、燈光效果、民族服飾等，一一呈現出湘西的民俗文化，當然少不了苗族鼓舞、哭嫁、合攏宴與湘西各大經典技藝，贏得觀眾的一致好評。

吃貨必食土家族風味菜

來到張家界，一定要嘗一嘗最具民族特色的土家菜。三下鍋是當地的招牌美食，當中包含豬腸、豬肚等食材，惹味可口。三下鍋有乾鍋與湯鍋之分，乾鍋麻辣味重，怕辣人士要注意。另外一道土家族的風味小菜酸魚肉，對港人來說亦非常新鮮。當地人將魚和豬肉加入糯米粉，醃製成酸魚肉，油炸後味道又酸又香，別有一番風味。值得一提的是，不少人喜歡以張家界特產野生葛根粉作手信，野生葛根粉富含膳食纖維，有助清腸排毒，可加水沖飲成早餐或下午茶。

南航獨家直飛張家界航線 航程只需約兩小時

臨近年尾，是時候規劃長假期的節目！以往在香港到張家界沒有直飛航班的情況下，港人普遍乘搭高鐵到深圳或廣州，然後轉飛張家界。好消息是，中國南方航空將於12月11日正式復飛香港-張家界航線，是港航獨飛的航線，只需兩小時即可抵達當地。為慶祝香港-張家界直飛航線再度復飛，南航特別推出限時優惠，經濟艙來回最低860元起，大家記得把握機會搶平機票！

2023年12月11日起，南航將每週提供3班次的直航航班：

逢星期一，四，六由香港國際機場出發，飛往張家界機場

香港-張家界：CZ5071（12:00-14:00）

張家界-香港：CZ5072（14:50-16:50）

立即預訂機票，探索張家界的獨有魅力！

香港國際機場首間無人便利店travelwell

首間無人便利店travelwell登陸香港國際機場

香港國際機場首間自助商店travelwell為旅客帶來便捷的「即買即走」自助購物體驗。店鋪位於一號客運大樓第六層天際走廊入口，提供一系列必需品及商品供旅客選購，包括包裝食品、飲品、紀念品及旅行用品。travelwell使用物聯網感應技術，識別顧客所選購的商品，並在他們離開商店時自動進行收款程序。顧客只需在進店時輕拍信用卡，挑選心儀商品後，無需到收銀處付款便可直接離開。

（資料與相片由客戶提供）