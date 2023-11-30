悦品酒店、旭逸酒店聖誕餐飲及住宿優惠！早鳥優惠8折！

外遊當然是不少港人的聖誕節活動，但曾經成為熱潮的staycation其實亦是大家放假的另一個好選擇。今個聖誕節，悦品酒店和旭逸酒店就為大家呈獻住宿和餐廳的一系列優惠，讓大家能以特惠價格住得開心，食得盡情！即睇內文了解今次的優惠有幾抵！



享受一次久違的節日staycation

聖誕節普天同慶，而今年12月25和26日這兩個紅日更是星期一和二，令大家擁有4日連假，勢必要好好慶祝一番！只不過，未必每位港人都會選擇此旺季外遊，所以為了顧及留港過節的大家，悦品酒店和旭逸酒店就為大家呈獻聖誕超抵優惠：

悦品度假酒店‧屯門

［喜悦聖誕住宿計劃］

▼2023年12月22、23及26日▼

住宿+自助午餐+自助早餐(2位):HK$1,366起

住宿+自助晚餐+自助早餐(2位):HK$1,566起

▼2023年12月24及25日▼

住宿+自助午餐+自助早餐(2位):HK$1,399起

住宿+自助晚餐+自助早餐(2位):HK$1,711起

地址:香港屯門建豐街 4 號

電話：3899 9268

預訂及查詢：https://www.hotelcozi.com/resort/zh-tw/Christmas-2023-room-package

悦品酒店‧荃灣

［喜悦聖誕住宿計劃］

▼2023年12月22至26日▼

住宿+自助午餐+自助早餐（2位）：HK$1,402起

住宿+自助晚餐+自助早餐（2位）：HK$1,583起

地址：香港葵涌青山公路葵涌段443號

電話：3891 1963

預訂及查詢：https://www.hotelcozi.com/oasis/zh-tw/Christmas-2023-room-package

旭逸酒店．荃灣

［樂滿聖誕美食假期］

▼2023年12月23至25日▼

住宿+自助晚餐+自助早餐(2位):HK$1,580起

地址：香港葵涌圳邊街15-19號

電話：3958 8368

預訂及查詢：https://www.hotelease.com.hk/hetw/zh-tw/Jolly-Christmas-Foodcation

節日大餐優惠 食住過聖誕！

除了住宿連飲食的套票外，悦品酒店和旭逸酒店亦為大家提供各自旗下餐廳的飲食優惠，務求令大家身心滿足地過聖誕：

在悦品度假酒店‧屯門和悦品酒店‧荃灣均有分店的The Platter 今年12月24和25日為大家提供「聖誕海鮮自助午餐」和「聖誕節牛迷•龍蝦•海鮮自助晚餐」優惠，其中後者就以意式生三文魚薄片、西班牙風乾火腿伴蜜瓜、新鮮生蠔/即燒活生蠔、多款冰鎮海鮮如鱈場蟹腳、翡翠螺、麵包蟹及藍青口揭幕！提前預訂及繳付訂金，即享8折早鳥優惠！

The Platter（悦品度假酒店‧屯門）

優惠：聖誕海鮮自助午餐

日期：12月24-25日

時間：11:30-14:00、14:30-17:00

價錢：$358-$398（成人）、$308-$348（長者）、$258-$298（小童）

優惠：聖誕節牛迷•龍蝦•海鮮自助晚餐

日期：12月24-25日

時間：17:30-19:30、20:00-22:00

價錢：$658（成人）、$568（長者）、$458（小童）

聖誕悦品小企鵝CAPPY會於12月24及25日午餐及晚餐時段到場與大家慶祝，每位客人可獲贈聖誕小禮物乙份！

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門 2樓

電話：3899 9222

詳情：https://bit.ly/HCR-Xmas-ch

網上訂座：https://bit.ly/theplatterresortbooking-tc

The Platter（悦品酒店‧荃灣）

優惠：聖誕海鮮自助午餐

日期：12月24-25日

時間：12:00-14:30

價錢：$398（成人）、$348（長者）、$298（小童）

優惠：聖誕節牛迷•龍蝦•海鮮自助晚餐

日期：12月24-25日

時間：17:30-19:30、20:00-22:00

價錢：$598（成人）、$528（長者）、$418（小童）

聖誕老人會於12月24及25日午餐及晚餐時段到場與大家慶祝，每位客人可獲贈聖誕小禮物乙份！

地址：香港葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層

電話：3891 1928

詳情：https://bit.ly/HCO-Xmas-ch

網上訂座：https://bit.ly/theplatteroasisbooking-tc

如果你對精緻美食和打卡獨有要求的話，悦品酒店‧荃灣的COZi Lounge是你另一個選擇。這間華麗時尚的型格酒吧餐廳於12月24 及 25日午餐推出【聖誕尊貴半自助午餐】，由頭盤、主菜到甜品均賣相滿分，額外單點調酒師精心創作的雞尾酒作點綴，最後再和三五知己到戶外露天花園嘆一嘆，感受聖誕佳節氣氛同時亦可打卡，慶祝一個Chill型格的聖誕節！

COZi Lounge（悦品酒店‧荃灣）

優惠：聖誕尊貴半自助午餐

日期：12月24-25日

時間：12:00-14:30

價錢：$368

聖誕老人會於12月24及25日午餐時段到 COZi Lounge與大家慶祝，每位客人可獲贈聖誕小禮物乙份!

地址：香港葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層

電話：3891 1938

詳情：https://bit.ly/HCO-Xmas-ch

網上訂座：https://bit.ly/coziloungebooking-tc

至於旭逸酒店．荃灣的Eat@ease餐廳則為大家呈獻「樂滿聖誕自助餐」，當中包括「蠔迷．龍情海鮮聖誕自助晚餐」、「法越傾情」半自助晚餐和「節日豐盛半自助午餐」等一系列的聖誕美饌和節慶佳餚，勢讓你和摯愛親友歡聚於笑聲滿載的溫馨冬日。提前預訂及繳付訂金，更即享8折早鳥優惠，一於以超值親民的價格嚐盡節日美食！

Eat@ease餐廳（旭逸酒店．荃灣）

優惠：蠔迷．龍情海鮮聖誕自助晚餐

日期：12月23-25日

時間：18:00-21:30

價錢：$538（成人）、$388（小童）

* 15/12或之前繳付每位HK$100訂金，可享8折早鳥優惠

優惠：「法越傾情」半自助晚餐

日期：12月1-22日、26-31日及1月1日

時間：18:00-21:30

價錢：$248起

*網上或致電預訂可享1-3位客人8折；4位或以上75折

優惠：節日豐盛半自助午餐

日期：12月18-26日、30-31日及1月1 日

時間：11:30-14:30

價錢：$148起

*15/12或之前繳付每位HK$100訂金，可享8折早鳥優惠

地址：香港葵涌圳邊街15-19號旭逸酒店‧荃灣1樓

電話：3958 8355

網上訂座：https://bit.ly/HETW-Jolly-Christmas-Feast

（資料及相片由客戶提供）