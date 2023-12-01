搵食地圖｜4大必試菜式 吃盡澳門「創意城市美食之都」

同是彈丸之地，如果香港是美食天堂，澳門則暗藏美食寶藏，待你細意發掘！澳門作為聯合國教科文組織──創意城市美食之都，自然有其豐富「味」力！今次帶大家穿過大街小巷，貼地落區，尋找澳門獨有的土生葡菜、地道茶餐廳美食、惹味東南亞菜式與及時尚文青cafe，跟隨搵食地圖，抓著第二十三屆澳門美食節的尾巴，品嘗滋味豐富的美食體驗，發掘更多餐飲創意！



澳門獨有土生葡菜

土生葡菜是澳門獨特的飲食文化，而「土生葡人美食烹飪技」更獲列入澳門非物質文化遺產名錄，以及國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。土生葡菜是由澳門土生葡人以葡萄牙式烹調為基礎，結合華人的飲食文化而成，每一口都是文化與歷史，代表菜式有免治、非洲雞、血鴨等。

木偶葡國餐廳於1977年由土生葡人白達明先生創立，在經典葡式建築為食客提供了地道的葡國風味。餐廳將創新和懷舊充份融合，如咖喱炒蟹、馬介休球等菜式是一代澳門人心水美食。

木偶葡國餐廳

地址：氹仔消防局前地38號全層

電話：+853 28827128

拾‧8咖啡藏身橫街窄巷，由一對土生的姐妹花Sandra And Bela開設，咖啡室以馬介休撻、沙丁魚撻等新派及傳統的土生葡菜作為店舖主打，所有食材每天新鮮到貨，無味精及無添加更加健康。

拾‧8咖啡

地址：俊秀圍10號A成功花園地下

電話：+853 28358191

齊集東南亞風味

三盞燈又被稱為「澳門東南亞美食集中地」，不少東南亞歸僑於此聚居，東南亞餐廳開得成行成市，喜愛東南亞風味的朋友訪澳時不妨來品嚐泰國菜、緬甸菜、印尼菜越南菜、馬來西亞菜，一嘗正宗手藝。

在來利印尼美食可吃到五彩斑斕的米飯，以紅菜頭汁染成的飯鮮艷無比；黃薑飯使用新鮮的黃薑製作；綠色飯由斑斕葉染成帶有椰汁香氣。沙嗲也是招牌之一，沙嗲雞、沙嗲羊、沙嗲牛，咖喱魚可選整條黃立鯧或羅非魚，更有配菜：秋葵、豆子、茄子、豆腐，保證葷素搭配，營養均衡。

來利印尼美食

地址：澳門青草街40號地下及閣樓A舖

電話：+853 2855 7318

雅馨緬甸餐廳供應正宗緬甸菜，薄餅以牛油搓成，鬆軟帶牛油香，夾軟腍牛腩同吃非常入味。招牌椰汁雞麵不能不試，秘製醬汁加上入味雞肉是好吃秘訣。以油分充足的泥鰍魚拆肉爆香，再冷卻熬湯，製作出濃郁滋味的魚湯粉，用心炮製，物美價廉。

雅馨緬甸餐廳

地址：澳門飛能便度街27號地下F座栢盧大廈

電話：+853 2852 8129

澳門茶餐廳文化

要體會澳門最地道的美食文化，當然要走入澳門的茶餐廳！茶餐廳環境雖然不起眼，但老字號往往卧虎藏龍，以平民價錢就能品嘗到老師傅的手藝，絕對值得推介！

滄洲咖啡小食是澳門最早期的老冰室之一，店舖自梁老闆70年代接手至今，已經超過50年的歷史。最出名的酥皮蛋撻，多達243層的酥皮蛋撻鬆化而不厚，蛋漿滑溜濃郁，配上一杯奶茶，不失為tea time好選擇。

滄洲咖啡小食

地址：十月初五日街55號A地下

電話：+853 2892 3210

青洲灶記咖啡創立於1955年，其後搬遷到筷子基正式開業。青洲灶記是一個充滿人情味的地方，美食推介花生奶粒粒西多、瑞士雞翼炒公仔麵、鮮茄牛尾通心粉、馳名乾炒牛河等等。

青洲灶記咖啡

地址：澳門和樂大馬路109F-109G號宏建第八座地下C座

電話：+853 2838 1316

文青精品咖啡

隨著不少人對精品咖啡愈來愈講究，由咖啡豆的產地批次、處理方法、到香氣風味都一絲不苟，精品咖啡店亦成為來澳門旅行不可或缺的打卡點。

Pace 意味着節奏、步伐，而店的標誌是一個簡潔俐落的黑色逗號，咖啡成為與客人溝通的橋樑，逛累了，不如為旅程加入逗號，以各式精品咖啡、西式甜點療癒身心。

PACE

地址：關前正街49號地下

電話：+853 62380391

仨咖啡(Tryangle)店舖以水泥工業風設計與街道形成鮮明對比，是附近文青的聚集之地。Tryangle希望讓更多人能在店舖嘗試(Try)以不同角度(angle)欣賞咖啡，把藝術、溫度、故事透過咖啡傳遞給每位客人。

仨咖啡

地址：關前正街55號地下

電話：+853 66123419

最後機會 澳門美食節

今次屆澳門美食節將西灣湖廣場打造成「東南亞村」，包括韓國、中國台灣、泰國、新加坡、馬來西亞等地的美食商戶，加上澳門本地美食，一次過滿足你的胃口。

第二十三屆澳門美食節

日期：即日至12/3

星期一至四：16:00-23:00

星期五至日：15:00-24:00

地點：澳門旅遊塔前地西灣湖廣場

(資料及相片由客戶提供)