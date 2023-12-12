郵輪假期｜冬日限定三重優惠 名勝世界壹號帶你感受海上奇妙聖誕
想聖誕期間出遊，要照顧一家大細，想舒舒服服不想想行程，坐郵輪無疑是最佳選擇。復常後第一艘長期以香港為母港的國際郵輪名勝世界郵輪（Resorts World Cruises）旗下的「名勝世界壹號」（Resorts World One），今個聖誕就為你準備好「海上奇妙聖誕」之旅，除有多條航線可以選擇，還帶來高達三重優惠，讓你與家人一起渡過難忘的海上之旅！
多元設施應有盡有 歎盡美食奢華享受
船高13層的名勝世界郵輪旗下的名勝世界壹號，擁有逾900間客房，當中超過 40 間豪華套房，在此你可享有貼心的管家服務，更有專屬餐廳、泳池等專屬 VIP 設施，另外，更包括兩間華麗的皇宮庭苑別墅，讓你體驗奢華的郵輪之旅。郵輪上設施包羅萬有，在羅馬泳池暢泳，恍如置身古羅馬一樣可以不斷打卡。而在VR 探索館，你則可以玩到最新的 AR 與 VR 科技。小朋友可在動感世界及小小夢想天地等設施內盡情放電，大人們則可在水療中心盡情叉電。船上除了每晚上演不同歌舞、魔術、雜技等精彩表演最近更新增了充分展現 男性魅力、性感的「Dream Boys夢幻男神 」精彩表演，結合神秘、力量、燈光等視覺享受，男神們更會與現場觀眾作有趣而貼身的互動，女士們必定尖叫！郵輪上的餐廳及酒吧多達 18 間，在此可歎盡中、西、日佳餚，其中麗都自助及燒烤餐廳、中菜廳「百味軒」及星夢餐廳更是免貴享用，吃貨們有福了！
聖誕場景處處 驚喜停不了
想趁今個聖誕或至明年4月出遊，遠離煩囂享受一個優閒的海上假期，名勝世界壹號在12月期間將與你和家人一起渡過「海上奇妙聖誕」。郵輪上不但到處都有充滿節日氣氛的聖誕佈置，讓你在船員聖誕頌歌中以及與聖誕老人打卡打個夠，名勝世界壹號還安排了各種特備的聖誕活動讓每位乘客參與。多個適合一家大細參與的手工藝工作坊，讓你與小朋友一起激發創造力，製作聖誕老人風乾黏土、立體聖誕卡等。平安夜及除夕更有慶祝派對讓你狂歡。派對當然不是大人們的專利，小小夢想家天地聖誕節兒童派對就專為孩子而設，小朋友可在派對中享受有趣的遊戲、跳舞派對和交換禮物環節，製造美好回憶！
兩大熱門航線 體驗海天一色聖誕節
常說白色聖誕，但有否想過過一個海天一色聖誕節？今個聖誕就跟隨名勝世界壹號「海上奇妙聖誕」，來一趟5晚越南（芽莊及峴港）之旅！在越南芽莊你可以長灘的美麗海灘上享受溫暖的陽光，更可以尋求衝浪帶來的刺激，還可以到海鮮餐廳享用美味海鮮。除了動的一面，在芽莊還可以參觀高達78英尺的佛像和擁有近千年歷史的婆那加塔等，感受古城的歷史氛圍。而在峴港，則可以感受人文風情，了解當地的占族文化，美味的街頭食品讓人食指大動，除此之外，更可以探索獨特的地貌、隱藏式洞穴以及迷人神廟。
另一條航線，就帶大家去到那霸及宮古島，6 日 5 夜郵輪之旅，讓你感受與日本本島不一樣的沖繩文化！那霸國際通兩旁有多間特色零售店、酒吧、咖啡館、藝術品和工藝品商店，讓你體驗當地人的日常兼Shopping。吃貨們就不得不到被稱為「沖繩廚房」的第一牧志公設市場，豪歎當地名物石垣牛、AGU豬！沖繩除是喜愛各類水上及潛水活動朋友的天堂外，更是喜歡探索歷史朋友的天堂，在那霸和宮古島，大量如美之海神社、首里城、上比屋山遺跡等人文及自然古蹟等你發掘。
冬日限定 高達三重優惠
除了帶來「海上奇妙聖誕」，名勝世界壹號在今個冬季亦帶來冬日限定優惠，由即日至12月29日前預訂指定航線，可享高達三重優惠，包括第1/2位享高達半價優惠、客房優惠提升以及同房第4位免船費，愈多人出發愈著數！適用指定由即日至2024年4月28日出發之航次（12月24日，2024年1月7日，2月11日，3月31日及4月28日除外），如聖誕期間未能出發，亦可選擇農曆年期間或復活節期間出發，夠晒靈活！打算去三亞、沖繩、越南、菲律賓，或在百忙中抽空想與家人在郵輪staycation的朋友，就記得趁12月29日前預訂指定航線！
12月至2024年4月 由香港出發：
• 2/3晚 三亞 優惠價HK$1,350起
• 5晚 沖繩 | 越南 | 菲律賓 優惠價HK$3,080起
• 2晚 | 週末公海遊 優惠價HK$1,440起
網上預訂：https://rwcruises.com/deals
電話查詢： +852 800 938 887 或聯絡各大特約旅行社查詢。
*冬日優惠名額有限，先到先得。優惠不可以同時與其他優惠使用。價格為每位成人佔用雙人內側客房計算，會隨客房供應情況而變動，所有資料只供參考，以預訂時為準，具體請參考合同條款。價格不包括服務費、港務費、旅遊保險、交通、簽證及其他額外費用。所有航線行程及價格如有任何更改，恕不另行通知。本公司對一切條款及細則保留最終決定權利。
（資料及相片由客人提供）