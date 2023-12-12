郵輪假期｜冬日限定三重優惠 名勝世界壹號帶你感受海上奇妙聖誕

想聖誕期間出遊，要照顧一家大細，想舒舒服服不想想行程，坐郵輪無疑是最佳選擇。復常後第一艘長期以香港為母港的國際郵輪名勝世界郵輪（Resorts World Cruises）旗下的「名勝世界壹號」（Resorts World One），今個聖誕就為你準備好「海上奇妙聖誕」之旅，除有多條航線可以選擇，還帶來高達三重優惠，讓你與家人一起渡過難忘的海上之旅！



「名勝世界壹號」，是復常後第一艘以及現時唯一一艘以香港作為母港的郵輪。

多元設施應有盡有 歎盡美食奢華享受

船高13層的名勝世界郵輪旗下的名勝世界壹號，擁有逾900間客房，當中超過 40 間豪華套房，在此你可享有貼心的管家服務，更有專屬餐廳、泳池等專屬 VIP 設施，另外，更包括兩間華麗的皇宮庭苑別墅，讓你體驗奢華的郵輪之旅。郵輪上設施包羅萬有，在羅馬泳池暢泳，恍如置身古羅馬一樣可以不斷打卡。而在VR 探索館，你則可以玩到最新的 AR 與 VR 科技。小朋友可在動感世界及小小夢想天地等設施內盡情放電，大人們則可在水療中心盡情叉電。船上除了每晚上演不同歌舞、魔術、雜技等精彩表演最近更新增了充分展現 男性魅力、性感的「Dream Boys夢幻男神 」精彩表演，結合神秘、力量、燈光等視覺享受，男神們更會與現場觀眾作有趣而貼身的互動，女士們必定尖叫！郵輪上的餐廳及酒吧多達 18 間，在此可歎盡中、西、日佳餚，其中麗都自助及燒烤餐廳、中菜廳「百味軒」及星夢餐廳更是免貴享用，吃貨們有福了！

露台客房明亮寬敞。

在羅馬泳池，恍惚身處歐洲。

小朋友可在動感地帶放電。

郵輪上的餐廳及酒吧多達 18 間，可享來自不同地方的美食。

最新的「Dream Boys夢幻男神 」精彩表演，結合神秘、力量、燈光等視覺享受。

聖誕場景處處 驚喜停不了

想趁今個聖誕或至明年4月出遊，遠離煩囂享受一個優閒的海上假期，名勝世界壹號在12月期間將與你和家人一起渡過「海上奇妙聖誕」。郵輪上不但到處都有充滿節日氣氛的聖誕佈置，讓你在船員聖誕頌歌中以及與聖誕老人打卡打個夠，名勝世界壹號還安排了各種特備的聖誕活動讓每位乘客參與。多個適合一家大細參與的手工藝工作坊，讓你與小朋友一起激發創造力，製作聖誕老人風乾黏土、立體聖誕卡等。平安夜及除夕更有慶祝派對讓你狂歡。派對當然不是大人們的專利，小小夢想家天地聖誕節兒童派對就專為孩子而設，小朋友可在派對中享受有趣的遊戲、跳舞派對和交換禮物環節，製造美好回憶！

船員在聖誕頌歌大合唱，到處充滿聖誕氣氛。

郵輪上到處都是以聖誕為主題的裝飾。

聖誕老人除了與大家合照，更會表演。

兩大熱門航線 體驗海天一色聖誕節

常說白色聖誕，但有否想過過一個海天一色聖誕節？今個聖誕就跟隨名勝世界壹號「海上奇妙聖誕」，來一趟5晚越南（芽莊及峴港）之旅！在越南芽莊你可以長灘的美麗海灘上享受溫暖的陽光，更可以尋求衝浪帶來的刺激，還可以到海鮮餐廳享用美味海鮮。除了動的一面，在芽莊還可以參觀高達78英尺的佛像和擁有近千年歷史的婆那加塔等，感受古城的歷史氛圍。而在峴港，則可以感受人文風情，了解當地的占族文化，美味的街頭食品讓人食指大動，除此之外，更可以探索獨特的地貌、隱藏式洞穴以及迷人神廟。

芽莊婆那加塔，是占婆王國的遺跡，充滿印度教色彩。

峴港巴拿山是必去景點，當中的佛手橋更是打卡勝地。

另一條航線，就帶大家去到那霸及宮古島，6 日 5 夜郵輪之旅，讓你感受與日本本島不一樣的沖繩文化！那霸國際通兩旁有多間特色零售店、酒吧、咖啡館、藝術品和工藝品商店，讓你體驗當地人的日常兼Shopping。吃貨們就不得不到被稱為「沖繩廚房」的第一牧志公設市場，豪歎當地名物石垣牛、AGU豬！沖繩除是喜愛各類水上及潛水活動朋友的天堂外，更是喜歡探索歷史朋友的天堂，在那霸和宮古島，大量如美之海神社、首里城、上比屋山遺跡等人文及自然古蹟等你發掘。

那霸國際通有得買有得食，大受本地人及旅客歡迎。

在那霸處處都是充滿歷史研究價值的古蹟。當中象徵琉球王國的首里城更被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

由那霸跨越超過3公里長的伊良部大橋，就會到達被譽為東洋第一美的宮古島。

冬日限定 高達三重優惠

除了帶來「海上奇妙聖誕」，名勝世界壹號在今個冬季亦帶來冬日限定優惠，由即日至12月29日前預訂指定航線，可享高達三重優惠，包括第1/2位享高達半價優惠、客房優惠提升以及同房第4位免船費，愈多人出發愈著數！適用指定由即日至2024年4月28日出發之航次（12月24日，2024年1月7日，2月11日，3月31日及4月28日除外），如聖誕期間未能出發，亦可選擇農曆年期間或復活節期間出發，夠晒靈活！打算去三亞、沖繩、越南、菲律賓，或在百忙中抽空想與家人在郵輪staycation的朋友，就記得趁12月29日前預訂指定航線！

12月至2024年4月 由香港出發：

• 2/3晚 三亞 優惠價HK$1,350起

• 5晚 沖繩 | 越南 | 菲律賓 優惠價HK$3,080起

• 2晚 | 週末公海遊 優惠價HK$1,440起

優惠詳情：https://bit.ly/3MQeUXK

網上預訂：https://rwcruises.com/deals

電話查詢： +852 800 938 887 或聯絡各大特約旅行社查詢。

*冬日優惠名額有限，先到先得。優惠不可以同時與其他優惠使用。價格為每位成人佔用雙人內側客房計算，會隨客房供應情況而變動，所有資料只供參考，以預訂時為準，具體請參考合同條款。價格不包括服務費、港務費、旅遊保險、交通、簽證及其他額外費用。所有航線行程及價格如有任何更改，恕不另行通知。本公司對一切條款及細則保留最終決定權利。

（資料及相片由客人提供）