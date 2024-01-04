聖安娜餅屋賀年禮品系列｜外觀高尚雅緻　用料豐富上乘

農曆新年將至，又到了備年貨的時候！聖安娜餅屋賀年禮品系列不但外觀高尚雅緻，而且用料豐富上乘，更有多款糕點供你選擇，不論送禮或自用皆宜！當中以「尊貴黃金糕」和「瑤柱蘿蔔糕」備受港人歡迎，美味之餘亦好意頭，陪你「糕糕」興興過新年！即日起到1月24日落單更享有有三大優惠，即看內文了解更多！



聖安娜尊貴賀年禮品 首選「尊貴黃金糕」

農曆新年的賀年禮品，由外觀、用料到款式的選擇都不可以馬虎，這樣才能做到送禮時夠得體，自享時亦食得開心。聖安娜餅屋賀年禮品系列多年來甚受港人歡迎，原因正是其禮品外觀高尚雅緻，而用料更是豐富上乘，為「送禮自享皆宜」的好例子。

在眾多禮品當中，聖安娜的「尊貴黃金糕」無疑最受歡迎，以往多年都賣斷市便可見一斑！這款源傳承自印尼大師的傳統手藝及配方改良，堅持使用印尼進口椰漿及新鮮雞蛋，採用傳統雙重烘烤方式，對技術工藝要求都極高，令整個糕呈金黄色澤，故以黃金為名，而糕身絲絲條紋節節向上，象徵步步高升，所以又名「魚翅糕」，口感軟糯，意頭極佳！

[聖安娜餅屋]尊貴黃金糕: 早鳥優惠價$120，會員/指定信用卡優惠價$112 (原價$160)

「瑤柱蘿蔔糕」用料十足 啖啖真材實料

另一款聖安娜歡迎的傳統賀年糕點是「瑤柱蘿蔔糕」，其用料十足，以新鮮蘿蔔厚切成8mm x 8mm條狀，蘿蔔份量十足，絕無添加味精，原汁原味，再加上惹味的極級瑤柱臘味提香，鹹香滋味齒頰留香。微煎後外層酥脆，每一口都能咀嚼到真材實料的味道！

[聖安娜餅屋]瑤柱蘿蔔糕: 早鳥優惠價$120，會員/指定信用卡優惠價$112 (原價$160)

「迷你金磚賀年糕品禮盒」盡顯貴氣「至尊千層馬蹄糕」一試難忘

今年聖安娜推出兩大賀年新品，其一是「迷你金磚賀年糕品禮盒」，精選四款糕品組合，包括瑤柱蘿蔔糕、瑤柱芋頭糕、至尊薑汁黑糖年糕和至尊奶皇糕。其迷你尺寸兩小口子可一次過嚐遍不同咸甜口味，小巧份量剛剛好，而且金磚外形包裝金黃瑰麗，每盒都盡顯貴氣，送禮亦是大方得體。

[聖安娜餅屋]迷你金磚賀年糕品禮盒: 早鳥優惠價$228，會員/指定信用卡優惠價$244.5 (原價$326)

第二款則是「至尊千層馬蹄糕」，由精選馬蹄、冰糖、焦糖、紅糖手工逐層蒸煮製成，味道由淡到濃，顏色由淺到深，甜而不膩，令人一試難忘！

[聖安娜餅屋]至尊千層馬蹄糕: 早鳥優惠價$111.8，會員/指定信用卡優惠價$104 (原價$149)

第一期早鳥優惠 早買早享受

為了讓你能提早與至親分享農曆新年的喜悅，聖安娜現已推出第一期早鳥優惠，由即日起至1月24日落單即可享有三大優惠：

1. 早買優惠walk in即享75折優惠

2. Mastercard®持卡人或聖安娜CakeEasy會員專享7折優惠

3. 選購單裝賀年糕品3件或以上/賀年禮盒/蛋黃酥2盒或以上，即享額外95折優惠

除了購買賀年禮品的現貨，你亦可網購賀年禮品的電子禮券，並且經手機贈送電子禮券，咁就唔怕去左旅行擔心送唔到禮啦！咁如有興趣了解聖安娜餅屋更多，請即瀏覽：https://www.sthonore.com/hk/

（資料及相片由客戶提供）