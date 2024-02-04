賀年禮盒2024｜新年賀禮18大推介！美心／皇玥／半島精品／蝴蝶酥

賀年禮盒2024！新年送禮推介！農曆新年即將來臨，拜年時向親友贈送賀禮，不但表達了對對方的祝福，還有迎春接福的喻意。今年各大酒店、餐廳及網店紛紛推出精緻的龍年新年禮盒，由節慶美食、糕點或特色商品均有，設計祥瑞和吉祥，無論是送禮還是自用都適宜！



賀年禮盒推介【1】奇華餅家——糕點曲奇蛋卷 換迪士尼米奇精品

去舊迎新，是準備好送禮或自用的賀年產品，迎接象徵富貴、吉祥的「龍」年。奇華餅家今個新年推出迪士尼米奇與好友系列賀年禮盒及精美禮品，當中至具收藏價值為「迪士尼米奇與好友系列賀年糖果禮盒」，禮盒上米奇、米妮、唐老鴨、黛西及布魯圖戴上喜慶頭飾，送上五福臨門的祝福！此外，購買迪士尼賀年系列產品滿$50，還可在奇華門市換購限定的迪士尼米奇與好友系列精品，如隔熱手套及圍裙等，粉絲們必不錯過！

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奇華餅家

網址：https://keewah.com/hk/

以上新品現已於奇華餅家全線分店及網店有售。



年禮盒推介【2】半島精品店——精緻舞龍禮盒福運連綿

全新半島精品店農曆新年系列以神話巨龍的氣韻為靈感，向傳統的舞龍致敬，祈願龍年福運綿長，豐足連連！禮品包括一系列的臻味果仁糖果、禮籃以及由米芝蓮星級廚師鄧志強構思的精彩賀年糕點。此外，半島精品店推出應節年糕喜迎龍年，備有傳統和新派口味，包括全新紅棗薑汁年糕和無花果合桃蜂蜜年糕及備受歡迎的原隻鮑魚XO辣椒醬蘿蔔糕，更備有雙輝年糕禮盒，盛載傳統及紅棗薑汁年糕各一個，多種口味，總有一款合心意。

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半島精品店

營業時間：即日起至2月26日（半島精品店連卡佛期間限定店）

地點：國際金融中心連卡佛

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查詢及訂購：2696 6969

網址：peninsulaboutique.com



賀年禮盒推介【3】皇玥——蝴蝶酥蛋卷黃金脆條 寓意金銀滿屋

農曆新年將至，預備禮物向親友拜年，顯體面更要有心思。皇玥今個 2024 新年系列，共有13 款產品，禮盒以五代同堂為主題，寓意着老少安康，家庭和睦。新年禮盒匯集了口味豐富的餅食產品，除了米芝蓮蝴蝶酥、蜂巢蛋卷、脆曲奇及宮廷唐果子各款皇牌產品外，更有以精選優質鹹蛋黃和千層酥皮特製而成的黃金脆條，寓意金銀滿屋，新年豐收。

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按圖看「皇玥」賀年禮盒及價錢：

皇玥

網址：www.iPastry.com.hk

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👉 香港皇玥丨新年精選系列｜禮盒、賀年糕點

年糕2024【4】美心——LINE FRIENDS禮盒 優惠低至49折

為迎接新年，美心今年推出全新LINE FRIENDS賀年禮盒，兩款禮盒分別是一口杏仁酥以及與美心禮盒一口甜心酥，兩個禮盒的禮罐上都有LINE FRIENDS 的可愛經典角色。一口原味杏仁酥，酥皮上佈滿香脆杏仁片，每一口都濃郁香甜；一口甜心酥採用二次烘焗技術製作，不同溫度烘製出焦糖外皮，甜而不膩，口感豐富。此外，美心今年也推出賀年糕點香菇芋粒蘿蔔糕，採用無添加肉配方，混合菇類與蔬菜等材料，清爽又香濃。

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按圖看「美心」賀年禮盒及價錢：

美心-LINE FRIENDS與美心禮盒（ 一口杏仁酥/一口甜心酥）

查詢及訂購：https://www.maximsproducts.com.hk/tc

以上新品現已於美心全線分店及網店有售。



賀年禮盒推介【5】歷山餐廳——金龍獻瑞賀年糕點禮盒

為慶祝歷山酒店開業2周年，歷山餐廳全新推出兩款金龍獻瑞賀年糕點禮盒，於2月5日前到酒店eShop預訂更可享早鳥優惠8折，送禮或與親朋好友分享皆宜。「五福臨門蘿蔔糕配至尊鮑魚XO醬 (30克) 2樽」禮盒，蘿蔔糕以黃金比例手切蘿蔔絲及優質臘味、元貝等，口感層次豐富；配以自家製「至尊鮑魚XO醬」，香味四溢，賀年首選。「好事成雙純椰汁配*Or Tea精選茶包」則由純椰汁炮製，香滑軟糯；加上結合傳統與藝術的「Or Tea」精選茶包，讓人邊吃糕點喝高品質茶。

按圖看「歷山餐廳」賀年禮盒及價錢：

歷山餐廳 金龍獻瑞賀年糕點禮盒

查詢及訂購：https://eshop.hotelalexandrahk.com/zh/conpoy_turnip_cake_2024

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賀年禮盒推介【6】滿福樓——金龍獻禮賀年禮盒套裝

玉兔離去金龍現，喜迎新春好運來！香港萬麗海景酒店的中菜廳滿福樓，以矜貴山珍海錯打造3款全新賀年禮盒，還有一系列自家製美食，如「甘香腰果及琥珀合桃」、「上等臘腸及鴨肝潤腸」，現透過網上商店購買，更可享有高達七五折優惠！

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滿福樓 金龍獻禮賀年禮盒套裝

查詢及訂購：https://www.renhongkong-eshop.com/tc/product/1JVbd202gY01/DRA-MENDOUS+DEALS+[ONE-DAY+OFFER,+LIVE+ON+29+JAN,+31+JAN+&+2+FEB]



賀年禮盒推介【7】天饌——米芝蓮一星賀歲糕點、養生湯品系列

天饌由連續兩年獲評選為米芝蓮一星餐廳「農圃飯店」主理，味道自然有質素保證！近日，天饌推出4款星級賀歲糕點，包括北海道金元貝蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕、黃金水晶馬蹄糕及黑糖椰汁年糕，讓大家在新一年可與家人共享美味。此外，不想下下送糕點或糖品，賀年何不贈送養生湯包，讓家人食得又好有又營？五款足料湯包，口味有補肺杏汁白肺湯、淮山杞杞子螺頭竹絲雞湯、暖烘烘胡椒豬肚湯、健脾益胃豬骨生魚湯和祛濕粉葛鯪魚赤小豆湯，不但無添加、零防腐，還採用零下急凍技術，完封鎖鮮，無須解凍加熱即可享用，讓大家隨時在家可嘗至鮮滋味！

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天饌

網址：www.eatendelight.com

以上新品於天饌網店有售。



賀年禮盒推介【8】Valérie——招牌蝴蝶酥/曲奇禮盒 酥Yummy

Valérie今年推出一系列全新賀年禮盒，更為多款經典產品換上全新包裝，為新一年帶來新氣象！當中，必入手Valérie酥Yummy禮盒，內有招牌蝴蝶酥、6款精選曲奇以及榛子朱古力酥條，禮盒更換上鮮艷奪目的新包裝，以喜慶的橙紅色配上壓花燙金的設計，成為新年的送禮首選。至於最新推出的雜錦禮盒精選蝴蝶酥及曲奇禮盒，滿載Valérie兩大招牌產品，酥脆的招牌蝴蝶酥和5款鬆化曲奇，讓大家一次過品嘗甜蜜滋味，作為手信送禮更顯心思。

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Valérie

訂購日期：即日起至2月8日（數量有限，售完即止）

取貨日期：即日起至2月23日

網址：http:// www.ValerieFood.com

以上新品於Valérie網店有售。



賀年禮盒推介【9】金葉庭——矜貴瑰麗賀年糕點禮盒

甲辰龍年將至，金葉庭於今個新春推出一系列意頭十足的賀年糕點及禮物籃，與大家一起迎接如意龍年。當中，必不可錯過金葉庭兩款賀歲年糕禮盒，如經典蘿蔔糕及傳統椰汁年糕，於1月16日或之前預訂更可享早鳥85折優惠。此外，香港港麗酒店也帶來三款豐盛尊貴的新春禮物籃，包含金葉庭賀年糕點、精選佳釀、優質海味等窩心禮品，包裝瑰麗，送禮夠大氣！

按圖看「金葉庭」賀年禮盒及價錢：

香港港麗酒店-金葉庭

提早預訂優惠：1月16日或之前預訂，可尊享八五折優惠。

訂購日期：即日至2月7日

取貨及送貨日期：1月20日至2月9日

網上商店：https://eshop.conraddining.com/zh-hant/product-category/chinese-new-year-gourmet/chinese-new-year-hampers/



賀年禮盒推介【10】Royal Delights (R+)—— 全新陳皮桃膠吉士玫瑰糕

曆甲辰年，金龍獻瑞，Royal Delights (R+) 於新春喜慶日子呈獻多款應節糕點，除了包括大受歡迎的瑤柱臘味蘿蔔糕、桂圓金箔棗皇糕、盆滿缽滿芋頭糕及至尊蔗糖紅年糕外；今年再獻新猶，帶來全新陳皮桃膠吉士玫瑰糕 ，嚴選優質上乘遠年陳皮，配以「平民燕窩」之稱的桃膠等製作而成，為新春添上甜蜜窩心暖意！

按圖看「Royal Delights (R+)」賀年禮盒及價錢：

帝港酒店集團-Royal Delights (R+)

最後訂購日期：2月2日

換領及現貨購買日期：

1月18日–2月2日-帝都酒店 · 帝景酒店 · 帝逸酒店

1月18日–2月6日-帝京酒店

查詢及訂購：2694 3939（帝都酒店）、2622 6256（帝京酒店）、3716 2898（帝景酒店）、 3653 1113（帝逸酒店）



賀年禮盒推介【11】香宮——精緻新春賀年糕點／盆菜／節慶禮品

共慶新歲，米芝蓮星級中菜廳香宮推出一系列精緻賀年糕點及應節菜式，其中包括以嚴選優質食材入饌的香宮極品鮑魚花膠龍蝦外賣盆菜（$4,888／8人份）。此外，除了傳統的椰汁年糕，香宮亦推出一系列富有特色口味的節慶賀年糕點，包括金沙奶黃糕、薑汁黑糖棗皇糕、三十年陳皮紅豆年糕 、原隻鮑魚黑松露蘿蔔糕、臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕及鳳凰馬蹄糕 。今年，更首次推出全新川味麻辣蘿蔔糕，軟滑年糕充滿辛香，令人垂涎不已。

此外，廣受賓客喜愛的賀年芋蝦、賀年糖環、香格里拉賀年禮盒及香宫賀年風生水起外賣鮑魚撈起亦會再次上架，為新春佳節增添喜慶氣氛。

按圖看「香宮」賀年禮盒及價錢：

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九龍香格里拉-香宮

查詢及訂購：https://bit.ly/KSLCNY2024

以上新品於九龍香格里拉網店有售。



賀年禮盒推介【11】望月——Pokémon 特別版蝴蝶酥禮盒

農曆新年是摯愛親朋暢聚的珍貴時光，望月於龍年推出多款蝴蝶酥及曲奇賀年禮盒，當中，有小朋友至愛Pokémon經典蝴蝶酥禮盒，除了印有可愛的笑臉Pikachu的蝴蝶酥禮盒，特別版套裝還附上Pokémon利是封及專屬紙袋！此外，大家亦不能錯過各式各樣的新年禮盒，禮盒提供多款口味的曲奇，包括玄米茶、芝士椒麻、焙茶、抹茶、朱古力、伯爵茶及杏仁，而蝴蝶酥方面，亦有原味及焦糖肉桂兩款口味可供選擇。

按圖看「望月」賀年禮盒及價錢：

望月 蝴蝶酥禮盒

查詢及訂購：https://www.lalune.com/

以上新品於望月網店有售。



賀年禮盒推介【12】At Food Factory——話梅曲奇、開心果曲奇 創意新年賀年曲奇

人氣鮮果撻專門店At Food Factory，今個龍年與Grandpas Cookies合作推出新年賀年曲奇，當中包括「話梅曲奇」及「開心果曲奇」等，嶄新的曲奇口味，令人耳目一新！此外，賀年曲奇還加入全新元素，如意大利脆餅及手工黑朱古力系列，送禮及自用兩相宜！

按圖看「At Food Factory」賀年禮盒及價錢：

At Food Factory 新年賀年曲奇

查詢及訂購：https://www.atfoodfactory.store/

注：1月31日前官網輸入優惠碼「COOKIE」訂購曲奇禮盒享8折早鳥優惠



賀年禮盒推介【13】IKEA——新春賀年糕點「龍」重登場

喜迎新春，香港IKEA推出滋味賀年食品，如兩款全新滋味賀年糕點「橙香接骨木花桂花糕」和「咖啡年糕」，前者以淡雅的接骨木花混合酸甜橙香，清新細膩；後者選用100%阿拉比卡咖啡豆，帶有濃厚深沉的咖啡果香，嶄新口味令人食指大動！此外，宜家家居新春賀年盆菜，與大眾一同大飽口福，再配上免費換領 IKEA利是封活動，輕鬆將特別設計的限定利是封帶回家，齊齊過好年，龍年行大運。

按圖看「IKEA」賀年禮盒及價錢：

IKEA 新春賀年糕點「龍」重登場

提早預訂優惠：1月16日或之前預訂，可尊享八五折優惠。

訂購日期：即日至2月7日

取貨及送貨日期：1月20日至2月9日

網上商店：https://eshop.conraddining.com/zh-hant/product-category/chinese-new-year-gourmet/chinese-new-year-hampers/



賀年禮盒推介【14】水產海盜——新春食好嘢福袋 超值65折優惠

水產海盜於長沙灣廣場開設全新分店，為一眾韓式美食愛好者帶來極致的味覺體驗！水產海盜一直以來以推廣韓國優質食品為目標，獨家代理了一系列韓國直送的美食，如皇牌醬油海鮮系列、濟洲黑豚肉系列、韓式辣醬醃製系列等。適逢長沙灣門市全新開業及同慶新春，水產海盜於今個新年以超值65折優惠價推出「新春食好嘢福袋」，滿滿的福袋中載有 一系列店主精心挑選、來自韓國產地直送的高質食材，包括濟州黑豚肉五花腩、濟州黑豚炒辣豬肉、濟州黑豚豬烤肉、濟州黑豚豬肉餅、濟州黑豚豬肉丸及情趣海盜之蟹湯窩，送禮自用兩相宜！

水產海盜 新春食好嘢福袋

地址：長沙灣廣場3樓331號鋪

網上商店：https://www.beyourstyleland.com/



賀年禮盒推介【15】Glam me up X Bunphant Cake Studio——限定賀年禮盒

在新的一年裡，想美麗與甜蜜同在？不妨入手Glam me up與Bunphant Cake Studio合作推出的獨特賀年禮盒，在精緻的禮盒中，盛載強效保濕面膜、令肌膚回復緊致的24k黃金棒組成，以及Bunphant的特製甜點。讓大家護膚同時，品味到甜蜜的滋味。此外，禮盒亦附送利是封及優惠券，適合新春拜年送禮或家居自用。

Glam me up X Bunphant Cake Studio 限定賀年禮盒

網上商店：https://bunphantcake.com/zh/product/2024CNY-BunphantXGlamMeUp-13517



賀年禮盒推介【16】鋒味——「龍」郁心意賀禮

新春將至，要一同感受箇中喜慶滋味，當然少不了一份美味賀禮！《鋒味》推出全新的深焙咖啡，混合雲南與南美兩地的「熱辣」風味，當中採用100%阿拉比卡優質咖啡豆，經由Q-Grader咖啡品鑑師粒粒甄選，讓大家品嘗最原始、濃郁醇厚的烘焙香氣。咖啡講究之餘亦十分方便，只要隨意加入冷/熱水，三秒就能還原一杯清爽提神的Americano，再配合香口鬆化鳳梨酥，一口入魂，享受昇華味覺的寫意下午茶，無論自用送禮都大方得體。

按圖看「龍」郁心意賀禮價錢：

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鋒味「龍」郁心意賀禮

地址：長沙灣廣場3樓331號鋪

網上商店：https://www.beyourstyleland.com/



賀年禮盒推介【17】

賀年禮盒推介【18】惠康——大量獨家賀年 買滿$168全場92折

為迎接龍年到來，惠康在這個喜氣洋洋的大節日，推出多項優惠及特別產品，為辦年貨的市民大眾能夠一站式搜羅一系列生活所需。當中，惠康於1月27日星期六舉行「龍重折日」，全場92折，只此1天，萬勿錯過。另外，顧客只需在惠康消費滿$168或在網店消費滿$1,088，亦可享有以上優惠。

惠康獨家發售 - 官燕棧牛仔布福袋 $258（26-27/1）只限兩天。（圖片來源：惠康官方提供）

一系列新潮賀年禮品給你滿滿新鮮感，如LINE FRIENDS牛油曲奇連明信片及LINE FRIENDS meets官燕棧牛仔布福袋，還有新上市的珍懿坊紫菜肉鬆鳳凰卷，採用特級牛油製成。來自新加坡的金華源原味豬肉乾及金錢蜜糖豬肉乾，以手工炭燒的方式製作，充份展現原味豬肉乾濃郁多汁。最為港人熟悉的嘉頓禮盒曲奇-杏仁榛子同樣有售，每盒拼配杏仁曲奇及榛子朱古力曲奇，選用新西蘭牛油製造，入口香濃鬆脆。

按圖看「惠康獨家」賀年禮盒及價錢：

得獎蘇式蟹黃麵 人氣新品獨家登場

惠康打造「慶龍年 喜惠康」一系熱潮新品，搜購大江南北的特色產品，包括良工坊包漿豆腐，安在家中也能還原雲南美味街頭小吃；榮獲食品界的「奧斯卡」國際美味大獎的不等蘇式蟹黃麵及不等香辣蟹黃麵。

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惠康

網址：http://www.wellcome.com.hk

以上新品於惠康超級市場及網店有售。

