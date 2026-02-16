新年營業時間2026｜13大超市營業時間　百佳/惠康/一田/AEON

新年營業時間2026！農曆新年期間，多間大型連鎖超市、食品或用品店都調整營業時間，當中包括百佳、惠康、AEON、一田、city'super等。大部份都不會全日休息，即使新年期間要買賀年食品、禮盒或其他用品都無難度！即看各大超市營業時間！



新年營業時間2026【1】百佳

百佳年初一及年初二部份店將會調整營業時間。例如堅道分店正常營業時間為早上8時至晚10時30分，年初一將調整為早上10時至晚上8時，年初二調整至早上8至晚上9時。而24小時營業金馬大廈分店，年初一將調整為早上10至晚上10時，年初二調整至早上8時至晚上10時。百佳全部分店會於年初三起恢復正常營業時間，各分店的個別營業時間可參考百佳網站。

百佳年初一及年初二部份店將會調整營業時間。（資料圖片）

百佳超級市場

2月17日（年初一）：大部分店減短營業時間

2月18日（年初二）：大部分店減短營業時間

2月19日（年初三）：正常營業



新年營業時間2026【2】惠康

惠康大部分分店會在新春期間調整營業時間，農曆新年期間營業時間請留意各門市之通告或可以致電到惠康各分店查詢。

惠康會於各分店張貼營業時間的通告。（惠康）

新年營業時間2026【3】AEON

AEON旗下品牌將有不同新春營業時間，以下為各店農曆新年前後營業時間安排：

AEON旗下品牌店於年初二2月17日起照常營業。（AEON）

AEON及AEON STYLE

2月12日至15日 (年廿五至年廿八)：營業至晚上11時

2月16日 (年廿九)：營業至晚上11時30分

2月17日 (年初一)：中午12時至晚上8時

2月18日 (年初二)：照常營業



AEON及AEON STYLE (油塘及啟德店除外)



指定Living PLAZA及DAISO

2月16日（年廿九）：營業至晚上11時

2月17日（年初一）：中午12時至晚上8時

2月18日（年初二）：照常營業



指定Living PLAZA為銅鑼灣堅拿道店、炮台山店、石塘坊店、佐敦店、淘大店、太子店、鑽石山店、黃大仙中心北館店、元朗店、上水店。



AEON STYLE 啟德店

2月12日至15日（年廿五至年廿八）：營業至晚上10時30分

2月16日（年廿九）：營業至晚上11時

2月17日（年初一）：中午12時至晚上8時

2月18日（年初二）：照常營業



AEON STYLE油塘店、Living PLAZA*、DAISO*、Jelyco Do 及 KOMEDA'S Coffee

2月17日（年初一）：中午12時至晚上8時

2月18日（年初二）：照常營業

*部分店舖不適用



新年營業時間2026【4】Mono Mono

生活百貨專門店Mono Mono於年廿九2月16日及年初一2月17日調整營業時間，年初二2月18日起照常營業。

生活百貨專門店 Mono Mono。（圖片來源：AEON）

Mono Mono ものもの

2月16日（年廿九）：營業至晚上11時

2月17日（年初一）：中午12時至晚上8時

2月18日（年初二）：照常營業



新年營業時間2026【5】一田百貨

一田百貨各分店在年初一2月17日於中午12時起開始營業至晚上9時，所有分店會於大年初二起維持正常營業時間。農曆年前各店有不同營業時間調整，詳情查閱下圖：

一田百貨各分店在年初一於中午12時起開始營業至晚上9時。（FB@一田百貨）

一田百貨

2月16日（年廿九）：大部分分店早上9am/10am-11pm

2月17日（年初一)：中午12時至晚上9時

2月18日（年初二）：照常營業



新年營業時間2026【6】大生

大生生活超市在除夕2月16日及年初四2月20日起照常營業。其中香港島大年初一中環分店將變動為早上8時30分至晚上6時30分；北角分店為早上8時30分至晚上8時30分；堅尼地城分店為早上9時30分至晚上8時30分；其他分店為早上10時至晚上8時或9時。詳情可查閱下圖：

大生營業時間一覽。（大生官網）

大生生活超市

2月16日（年廿九）：照常營業

2月17日（年初一)：大部分分店約早上9時至晚上8時30分

2月18-19日（年初二、三）：大部分分店約早上9時30分至晚上9時

2月20日（年初四）：照常營業



新年營業時間2026【7】MUJI 無印良品

無印良品部分店年廿六至年廿九延長營業時間。全線店舖於年初一中午12時至晚上9時營業，年初三照常營業。

Muji 無印良品

2月13日至16日（年廿六至年廿九）：延長至晚上9時30分 - 荷里活廣場、AIRSIDE、如心廣場、圍方



延長至晚上10時 - 太古廣場、利舞臺廣場、皇室堡、太古城中心、朗豪坊、美麗華廣場、奧海城、新都城中心、新城市廣場、新世紀廣場、形點



照常營業 - 又一城、德福廣場、apm、新都會廣場、屯門市廣場、港鐵香港站、港鐵青衣站、澳門威尼斯人



2月17日（年初一)：中午12時至晚上9時

2月18日（年初二）：照常營業



新年營業時間2026【8】APITA

APITA由2月7日至16日起延長晚上營業時間，年初一2月17日營調整 ，詳細營業時間：

年初一2月17日營業時間為早上11時至晚上8日。（FB@APITA）

APITA

2月14日至2月15日（年廿七至年廿八）：延長至晚上11時

2月16日（年廿九）： 延長至 晚上11時30分 - B/F 超市

延長至 晚上11時 - 其他部門

2月17日（年初一）：上午11時至晚上8時



新年營業時間2026【9】DON DON DONKI

新年期間，DON DON DONKI將照常營業，各分店的營業時間如下：

DON DON DONKI將照常營業。（DON DON DONKI Hong Kong）

DON DON DONKI

銅鑼灣及尖沙咀店：24小時營業

黃埔店：早上9時至凌晨12時

荃灣西及九龍灣店：早上9時至凌晨1時

中環、將軍澳及屯門店：早上8時至凌晨1時

鑽石山店：早上9時至晚上11時

旺角店：早上10時至凌晨1時



新年營業時間2026【10】759阿信屋

759阿信屋農曆新年期間會縮短營業時間，或有部分分店休假，詳細分店營業時間可參閱官方專頁。

759阿信屋農曆新年期間會縮短營業時間，或有部分分店休假。﹙資料圖片﹚

759阿信屋

2月17日（年初一）： 多數分店休息，大部分分店縮減短營業時間

2月18至19日（年初二、三）：大部分分店縮減短營業時間

2月20日（年初四）： 照常營業



新年營業時間2026【11】city'super

City'super neighbourhood將在農曆新年期間有特別營業時間安排，各分店將在年初一縮短營業時間，由中午12時開始營業至晚上9時，除了中環分店營業至晚上10時。分店在年廿六至年廿九及初四、初五將會營業延長。而年初二、三為正常營業時間，各分店的營業安排可參考官方網頁。

City'super neighbourhood年初一縮短營業時間。（資料圖片）

City'Super

2月13至16日（年廿六至年廿九）：早上10時至晚上11時

中環IFC店 - 營業至晚上10時

2月17日（年初一）：中午12至晚上9時

中環 IFC店 - 營業至晚上10時

2月18至19日（年初二、三）： 照常營業

2月20至21日（年初四、五）：延長營業至晚上11時

中環 IFC店 - 營業至晚上10時



新年營業時間2026【12】Big C

Big C 將在農曆新年將在年初一及年初二縮短營業時間，由中午11時開始營業，並分別於晚上8時或9時關門（視乎分店位置）。在年廿二至年廿九期間，大部分分店將會延長營業時間以方便市民歲晚購物，其中尖沙咀及旺角店更會營業至午夜12時。由年初三起，全線分店將恢復正常營業時間。

Big C 農曆新年特別營業時間表 分店地區 年廿二至年廿九 (9/2 - 16/2) 年初一至初二 (17/2 - 18/2) 尖沙咀、旺角 09:00 - 24:00 11:00 - 21:00 荃灣 (千色匯) 08:30 - 23:00 11:00 - 20:00 黃埔、坑口、青衣城、樂富、大埔 (太和廣場) 09:00 - 23:00 11:00 - 20:00 慈雲山 09:00 - 22:00 11:00 - 20:00 奧海城、黃大仙、大埔 (新達廣場)、粉嶺、元朗 (YOHO MIX)、馬鞍山、將軍澳彩明、V Walk、屯門、沙田 10:00 - 22:00 11:00 - 20:00

Big C

2月16日（年廿九）： 照常營業（大部分分店 09:00/10:00 - 22:00/24:00）

2月17日（年初一）： 早上11時至晚上8時/9 時

2月18日（年初二）： 早上11時至晚上8時/9 時

2月19日（年初三）：照常營業



新年營業時間2026【13】HKTVmall

HKTVmall O2O門市於農曆新年期間之營業時間將有所調整。年初一（2月17日）全線休息。年初二及年初三門市營業時間調整為上午11時至晚上8時。並於年初四起全線恢復正常營業。

HKTVmall O2O門市

2月16日（年廿九）： 全線照常營業

2月17日（年初一）： 早上11時至晚上8時

2月18日（年初二）： 早上11時至晚上8時

2月19日（年初三）： 全線恢復照常營業



