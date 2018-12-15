【聖誕到會2018】5間性價比高個性小店　食勻多國料理米芝蓮推介

還有夠10天便聖誕節了！要去開Party的各位，已經點好餐了嗎？要叫到會的你要留意Final call了，許多餐廳都將要截單啦！通常一班人叫到會，總是很「頹」地叫那些大集團的Pizza、炸雞等，其實香港有許多小店都有到會服務，而且絕非交行貨，全部都有自家特色，比連鎖店有個性得多！記者精心挑選了4間提供到會的小店，當中包括：可以單點的新派素食餐廳、連續兩年獲推介的米芝蓮街頭小食店、日本直送海膽及刺身、供應10人至100人餐的多國菜愛心社企，原來聖誕到會都可以有很多選擇！

Veggle Cafe——豐儉由人、散叫都得，顛覆對傳統素食的想像！

近年越來越多人加入素食行列，即使是素食餐廳都有推出到會，特別在毋須像其他餐廳一樣，一定要點大大份套餐。位於觀塘的Veggle Cafe是優質的素食小店，負責人有心求變，同時講究食物質素，早前記者親身試過它的脆炸牛油果，外脆內Creamy，實在是不得了！

聖誕節它們推出小食、沙律及特色主菜系列，一般聖誕只會叫雜果沙律，但這小小的餐廳就有多達13款沙律，包括：招牌麻油西蘭花、日式蕎麥麵及芒果沙葛藜麥等，全部按重量收費。小食方面，Veggle Cafe也有黑松露雜菌及番薯條等，不僅顛覆了大家覺得素食必定「冇啖好食」的觀念，也讓大家按自己需要調節份量和價錢，豐儉由人。不過由於小店人手有限，因此只限外賣自取，相信聖誕節有不少人會在觀塘區的Party Room開派對，自取也十分方便。

全素卡邦尼意粉配燒菇、煙豆腐乾 $170/公斤（鄧穎琪攝）

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Veggle Café

地址：觀塘成業街7號東廣場地下G13A及15號舖電話：9028 3528（只限WhatsApp）

facebook：VeggleCafe

備註：只限外賣自取

Fork Eat——米芝蓮推介外賣店，主打自家農場新鮮雞及中、西式到會

元朗區一間小小外賣店Fork Eat，去年首次榮登「米芝蓮街頭小食推介」，今年更再度冧莊，全因它用上自家農場雞，保證無添加激素、無人造色素及味精，由濃湯浸到入味，絕對是Farm to table的代表。

有別於清一色只售西餐的到會，Fork Eat有6人份西餐之外，亦有中式套餐，包括：濃湯浸自家農場新鮮雞、黑松露炒有機黃薑雞汁飯及慢煮東坡肉等，值得留意的是，無論中、西式套餐都會附上布甸甜品，其法式焦糖布丁及蛋白布丁，都是用自家農場雞隻所生的新鮮雞蛋製成，全港只此一家！

西式套餐（6人份），$1,488，包括：

（1）頭盤：墨西哥辣醬配粟米片、煙燻法國無激素雞中翼

（2）沙律：真空慢煮美國USDA Prime牛小排沙律

（3）餐湯：是日餐湯6杯

（4）意粉（二選一）：手切USDA Prime牛肉粒香草番茄扁意粉 或 空運荷蘭有機菇芝士扁意粉

（5）主菜（五選一，可加錢升級至其他主菜，詳見餐牌）：

美國頂級牛肋排、真空慢煮紐西蘭羊仔架、真空慢煮燒烤醬美國豬肋排、真空慢煮美國頂級肉眼牛排（約24Oz）或傳統德國白豬手配腸拼盤（送烤焗時菜）

（6）甜品：自家農場鮮雞蛋法式焦糖布丁3杯、伯爵茶自家農場鮮雞蛋白布丁3杯

6人計，平均約$248/位。

中式套餐（6人份），$1,488，包括：

（1）前菜：滷水牛𦟌

（2）餐湯：綠色藥材雞湯6杯

（3）蔬菜：西班牙黑毛豬火腿上湯浸時蔬

（4）飯：黑松露炒有機黃薑雞汁飯

（5）招牌菜：濃湯浸自家農場新鮮雞

（6）主菜（六選二，若想再單點則每款$280）：紅燒牛肋骨、慢煮蘿蔔清湯牛腩、鎮江骨、慢煮咖喱豬肩、慢煮東坡肉、孜然羊肉

（7）甜品：自家農場鮮雞蛋法式焦糖布丁3杯、伯爵茶自家農場鮮雞蛋白布丁3杯



6人計，平均約$248/位。

請按下圖睇詳細餐牌及其中幾項特色食品。

濃湯浸自家農場新鮮雞 | 由Fork Eat自家農場飼養的新鮮雞命名為「農舍雞」，以天然粟米為飼料，飼養期為100天以上，雞隻含大量骨膠原蛋白、脂肪含量低、皮爽肉滑而且肉質細嫩。（facebook：Fork Eat）

Fork Eat

地址：元朗鳳攸北街11-15號益發大廈10號舖

電話：2336 9698 / 9202 6250（只限WhatsApp）

facebook：Fork Eat

備註：免費送餐（離島及偏遠地區除外），必需於3天前預訂

冠味和食——有「海膽專家」之稱，主打日本直送海膽及刺身拼盤。

冠味和食的刺身全由日本直送，設有自家製工場，有指即使是酒店都會向它取貨，而此店最出名的必定是超大堆頭的海膽拼盤！其海膽產地主要來自北海道、青森及岩手縣等，品種包括馬糞海膽、紫海膽及赤海膽，全部鋪得滿滿，視覺或味覺都令人震撼。

除了海膽之外，冠味和食也供應多款不同大小的刺身和壽司拼盤，不論你是圍內幾個朋友Gathering，抑或一大班人舉行大型聖誕聯歡會，都可以自行組合。即使你不獨喜歡日式刺身，它的網頁也清晰列出生蠔、小龍蝦、炸餃子等小食。e肚仔用戶凡於冠味和食購物滿$800即送2升烏龍茶，滿$1000則送梅酒一支！

冠味和食人氣第一的貨品就是海膽，看到一板又一板滿到瀉的海膽，已令人口水直流！（冠味和食官網）

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冠味和食

電話：2481 3228 / 6285 3331（只限WhatsApp）

網頁：http://www.sushi-sashimi.com/chi/default.asp

備註：訂單少於$900，需按送貨地區收附加費，詳情請到官網或致電查詢。

五餅二魚美食料理——愛心社企，聖誕多國菜到會，供應10人至100人套餐！

相信大家都聽過《聖經》中五餅二魚的故事，香港也有一間「五餅二魚美食料理」，專門提供到會服務。「五餅二魚」成立之初是為了給戒毒者、戒賭者、更生人士及精神病康復者等提供工作機會，讓他們加入餐飲業，找到一技之長。

除了平日派飯予貧困家庭及殘疾人士等，這間社企也提供聖誕到會服務，套餐由10人起至100人都有，越多人當然越平，如價值$7800的聖誕百人套餐，人均消費只是$78！假若你人數不多，當然可以點10人套餐，由沙律、冷盤、熱盤、烤肉、小食、粉麵飯以至甜品都一應俱全，原先看到「聖誕大蝦焗芝士汁長通粉」等以為是西餐為主，原來中東菜如「中東包配三色沙律醬」、日式的「聖誕芒果柚子涼拌蕎麥麵」、泰式的「酸辣汁配凍蝦」等都有，無論你喜歡哪國菜，都可以自行組合。由於餐單太豐富，暫且不逐項贅述，請看下圖之美食圖片及餐單！

聖誕限定的產品，去年推出後反應大好，客人大讚好食又好玩，所以今年載譽歸來。你猜得到用鎚仔扑開後是甚麼嗎？（facebook：五餅二魚美食料理）

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五餅二魚美食料理

電話：2664 4120

網頁：www.5loavesn2fish.com

備註：聖誕餐需要至少7日前訂購，並全數入數後訂單方能作準；一般都會有送貨服務，若因日子太繁忙，司機接滿訂單的話，客人有機會要自取。

咕嚕咕嚕——靠單骨雞翼成名，最平人均消費$58.5！

雞翼的受歡迎程度長年高企，大約3個月前，太子就開了一間以「活著就是為了讓人大吃一驚」為座右銘的小食店咕嚕咕嚕，雖然開業不久，但憑住其單骨雞翼成功打響名堂！當中最多人點的必定是黑糖麥芽汁單骨雞翼、柚子白味噌單骨雞翼等。

隨住聖誕來臨，這間小食店也推出三款聖誕套餐，將單骨雞翼及人氣同樣爆燈的「三色炸薯條」加進聖誕Menu中，套餐最少可以6至8人吃，$468包8款小食及3支汽水，除開以人均計，每人只是$58.5，難怪店主說是「平到我自己都唔信」！

黑糖麥芽單骨雞翼配柚子白味噌雞翼 | 黑糖麥芽甜甜的卻不是死甜，另外柚子則清新醒胃。（Instagram：kulukulu.hk）

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咕嚕咕嚕

地址：旺角太子道西102號A3地舖

電話：2889 0630 / 6016 9988（只限WhatsApp）

Instagram：kulukulu.hk