【灣仔掃街】懷舊台灣菜港式茶記美式巨漢堡　小店美食人人撐！

《掃街攻略》來到灣仔搵食。灣仔是個美食天堂，糅合各國菜式，網羅名牌食府及特色小店，如果要推介美食給本地人及遊客，來灣仔，會發現很多驚喜。同時灣仔集結最齊「客路」，OL上班族、街坊、網紅及遊客等，造就各式餐廳食肆在區內誕生，老店新舖交織新舊文化光影，以下幾間高人氣的食店會是你的心水嗎？ 攝影：尹嘉蔚、龔嘉盛、鄧倩螢

懷舊場景台灣菜@1963 木十豆寸

灣仔有不少舊唐樓，在某幢「舊唐」二樓有間懷舊味甚濃的台灣小館「木十豆寸」＝「樹」。推開門先映入眼廉的是「影視感」十足的布局與格調，令人仿如置身「花樣年華」的片場內，六十年代的鐵窗、碎花牆、舊衣車、印刷機、百合花唱盤、髮廊旋轉燈等，一切湊合起來帶你穿越時空回到過去。在不停拍照下，用餐吃飯頓時淪為大配角，食物味道雖然沒有到達「好好味」之境，卻帶點住家口味，滷水汁的味道，個人認為可以更香濃，反而番茄牛腱麵的番茄湯做得出色，酸甜有度有鮮番茄味。午餐套餐的價錢合理大概$60-$80，晚餐每小菜約 $70-$80份，至於套餐每位約二百多元。

「1963木十豆寸」的午餐套餐，價錢合理大概$60-$80/份。

按圖有詳細內容及價錢：

+ 12 + 11 + 10

欣賞餐廳內的佈置及顏色配搭，處處呈現「影視感」的格調及佈局。

1963 木十豆寸

地址：灣仔灣仔道110號中匯大樓2樓

營業時間：（星期一至日）12nn-10pm

查詢：3105 0160

網紅小巷打卡甜品@Supabowl

小紅書上一人一碗椰子殼沙冰（Cocobowl）非常搶眼，內地遊客愛到小巷中的Supabowl打卡，可能連香港人也不太知道的灣仔特色美食。店內最受歡迎的是Cocobowl，底層是巴西莓加椰子水，水果有士多啤梨、藍莓及香蕉，搭配南瓜子、椰子片及脆麥片，Vegan純素者可享。Cocobowl的價錢比其他Superbowl、Powerbowl及Firebowl也要貴，卻依然吸引不少人來嘗試，它的味道是真的不錯！滿滿是食材的天然甜味，客人也可以Make your own bowl自己配搭。

Supabowl的Cocobowl，底層是巴西莓加椰子水，水果有士多啤梨、藍莓及香蕉，搭配南瓜子、椰子片及脆麥片，Vegan純素者可享。（$80）

按圖有詳細內容及價錢：

Supabowl

地址：灣仔汕頭街4號地下A1號舖

營業時間：（星期二至五）8:30am-7pm（星期六）10am－7pm（星期日）10am－6pm

查詢：3565 4379

巴士站前的意大利​Gelato@Dood Bottega Gelateria

此雪糕店介乎灣仔及銅鑼灣中間，位置在巴士站前面不太起眼，事關人來人往，人人上車下車，誰會駐足發現原來有間手作意大利雪糕店？Dood以綿密濃厚的手作意大利雪糕作招徠，味道沒有去到五花八門，基本及「大路」的口味包括牛奶原味、鹽味焦糖、意大利芝士餅、呍呢拿、黑芝麻、栗子、芝士蛋糕、抹茶、開心果、豆腐、芒果及希臘乳酪。另有雪花冰、日本直送金芝麻或芒果新地及果昔smoothies，似乎想嘗試提供多一點選擇給花心的客人，不過觀察所見，大家鎖定手作意大利雪糕，推薦開心果、黑芝麻及抹茶味。

Dood 以綿密的手作意大利雪糕作招徠，開心果及抹茶味均出色！但賣相有待改善。

按圖有詳細內容及價錢：

Dood Bottega Gelateria

地址：灣仔軒尼斯道288號英皇集團中心地下G13號舖

營業時間：（星期一至日）11:30am－10:30pm

查詢：9699 6624

中菜西做別樹一格​@Bread & Beast (Kong)

將中菜破格成灣仔新美食，一班90後將中西食材搓勻融合，為好味及創新別樹一格，三文治及料理等確實美味，不輸給名廚手勢。從三文治起家，餡料用上中式柱侯牛腩配醃白蘿蔔，大大份叉燒豬頸肉或炸雞夾在意大利三文治中間。夜間化身Kong，有避風塘蟹芝士炒腸粉、醃櫻桃可樂慢煮牛腩配腸粉及慢煮煎豬腩等，將本地菜注入創意及驚喜。

每到星期六、日及假期，Bread & Beast店外坐滿了客人閒聊及享受美食。

按圖有詳細內容及價錢：

+ 3 + 2

Bread & Beast (Kong)

地址：香港灣仔汕頭街3號地下

營業時間：（星期一至五）12mn - 3pm︳5pm - 11pm（星期六）11:30am - 4:30pm︳5pm- 11pm（星期日）11:30am - 4:30pm

查詢：22371868

明星台灣麵店＠三星台菜食堂

是傅珮嘉Maggie與老公Steven開的台灣麵店，由於二人曾在宜蘭三星鄉居住，及開展浪漫的愛情故事，為作紀念，遂將麵店改名為「三星」，被蔡瀾先生盛讚是「最台灣的牛肉麵」。灣仔夏門街的三星走Noodle Bar的概念，Menu一目了然，店內主打牛肉麵， 湯底是Steven的家傳秘方，由紅蘿蔔、牛骨等熬製，不加味精，原汁原味，顏色與味道均濃郁。

三星台菜食堂的埔里花雕牛肉麵，鬆化軟腍的牛腱、牛筋及牛肚配白麵條，湯底濃郁，有淡淡花雕酒的醉人香氣。（$88）

按圖有詳細內容及價錢：

三星台菜食堂（Tristar Kitchen）

地址：灣仔廈門街7-17號百旺都中心地下A號舖

營業時間：（星期一至日）12mn- 9:30pm

查詢：2882 0400

港人港美食爭位食飯@華嫂冰室

市民、明星和遊客均是捧場客，店內每每人潮如湧爭位食飯，食物質素一向不錯，但「等位坐」實在是挑戰耐性，「落單」快講勿磋跎，體現港人事事追求高效率的表現。招牌菠蘿油、招牌芝士鹹牛肉豬仔包、豬扒雞翼番茄湯通粉、冬陰功雞翼米粉、喇沙肥牛米粉和絲滑奶茶等，港人港式地道的茶記美食。

按圖有詳細內容及價錢：

華嫂冰室



地址：灣仔謝斐道272號杜智臺地下3-4號舖

營業時間：（星期一至六）8am－9pm

查詢：2698 5599

至高人氣漢堡包店@Burger Joys



灣仔街角上的高人氣漢堡包店，大門敞開，很有酒吧餐廳的氣氛，招牌雙層芝士牛肉漢堡，套餐包括汽水及薯條。巨型漢堡份量十足，非常誘惑，香軟麵包表面微脆滲牛油香，中間夾漢堡必備材料，酸瓜、番茄、生菜及厚實的漢堡扒，配拉絲芝士及少許千島醬，入口熱燙，超級邪惡兼美味！ 其他美食包括經典水牛雞翼、招牌沙律、芝士薯條及奶昔等。

按圖有詳細內容及價錢：

Burger Joys

地址：灣仔駱克道42-50號君悅居地下E舖

營業時間：（星期一至日）11am - 6:30pm

查詢：27871288