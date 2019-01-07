【80後創業】15年補習名師轉行開串燒店　主打12刀巨型肥美雞髀

串燒店，是不少人的深夜食堂，你一串、我一串，喝喝啤酒，談笑風生一個晚上。近期，九龍城多了一間串燒店新力軍，主打燒至脆卜卜的12刀雞髀，皮脆肉嫩啖啖肉，得到不少街坊支持。 這件雞髀背後的老闆，是位做了15年教育的人，近年進軍飲食業，與相識20年的好友合作做串燒店生意。開食店，除了是在港生活艱難要多範發展，最主要是看不過眼有才能的人，在沒有包裝下無法發圍，於是伙拍好友開食店，「想佢嘅雞髀有人賞識！」 攝影：鄧倩螢

「就算再好食嘅嘢無包裝，都唔會有人賞識。」

80後老闆Trevor，本身開補習社、高峰期更擁有多達7間補習社。隨著時代變化又創立教育APP，亦有做關於科技營商工作，近年進軍飲食業，與本身都開串燒店的中學好友合作做串燒店生意。

老闆 Trevor，看起來挺年青的，但創業經驗良多，曾於補習名師最興旺的時期，開最多7間補習社，是位有經驗的老闆。

為何突然轉工作範疇，由教育業轉至飲食業，是因為自己喜歡試新事物，有鋪「創業癮」，「我每次到我朋友的串燒店，都覺得他燒的串燒好好味，但為何會無人認識，於是決定將他的食物重新包裝，改個好聽的名字，弄個有趣的造型，令更多人慕名到訪。」

食材同樣是雞髀、海鮮、蔬菜等，但將雞髀名字改成「12刀雞髀」，將燒菠蘿變成花朵造型，成功吸引眼球，令坊間「相機食先」的朋友前往試食。不過，他們的串燒絕非「得個樣」，醃料比例份量剛好，吃起來有水準，挺滋味的。

12刀雞髀 $38，是這店的招牌菜，大件又Juicy。

伙拍中學好友開串燒店 大賣12刀生燒雞髀

這些美食背後的功臣，是老闆Trevor 的好友阿福。他本身於新蒲崗有間串燒店，小小地方每晚做街坊生意。店舖經常滿座，卻與營利不成正比，身為好友的Trevor看不過眼，明知道朋友的串燒出色，而且對煮食的態度有堅持，於是與好友商談合作事宜。

「阿福日日燒燒燒，堅持自己做，用心機去燒無人願做的生燒雞髀，又熱又辛苦，花時間又賺得唔多，萬一不在場就會手停口停，於是想幫這個相識20多年的好友。」雖然自願做食店顧問，好友起初卻不願意投入合作關係，因為開初Trevor所期望的量產式製作串燒，與阿福所堅持的親手生燒雞髀意見有分歧，於是兄弟二人因此而鬧交。

生燒雞髀肉，是阿福的拿手菜式，在雞髀肉上𠝹12刀，雞皮燒得香脆，肉夠Juicy，吃完滿口油香，滿足！

但阿福都想港人有更多機會吃到生燒雞髀，Trevor 向好友保證串燒質素跟足他的方法，醃料份量、生燒時間、煮食方法都是阿福親自監督，最終成功於九龍城這個平民食堂開辦串燒店。

按圖睇巨型雞髀與其他串燒及價錢！

+ 5 + 4 + 3

但阿福都想港人有更多機會吃到生燒雞髀，Trevor 向好友保證串燒質素跟足他的方法，醃料份量、生燒時間、煮食方法都是阿福親自監督，最終成功於九龍城這個平民食堂開辦串燒店。

「做食和做教育比較，做食感覺有人情味啲。」

開幕初期都是做街坊生意，Trevor會親自到場打理，「會問佢哋鍾唔鍾意食雞髀，又會同佢哋傾偈，客人會欣賞會讚串燒好味，感覺會親切啲。」尤其店舖細小，老闆與食客之間的關係更親密。

開幕初期，Trevor都會在補習社收工後，八點幾九點左右回店，做到零晨兩點，親力親為。

相對於做了超過15年的教育與科技業務，回想起來，同樣是對人的工作，反而教育大壓力好多。「小朋友有進步會覺得老師應份的責任，稍為拿不到成績就馬上怪責老師，小孩、家長、老師都會為迎合教育制度而有好大壓力。」

雖然於補習界都有一定成績的Trevor，但今次轉行是因為在港生活艱難，他慨歎，「要獨自養家，想結婚，想買樓，於是轉行。」不會只停留於原地，加上有｢創業癮｣，於是往飲食界發展，喜歡當中的人情味，亦同時給予自己另一個挑戰。

一講包裝，對Marketing非常有興趣的Trevor ，馬上介紹店舖充滿正能量句子的設計，例如筷子包裝、紙巾等。

「心境肚餓，做事有火」

店名命為Hangry Baby，「Hangry」意為肚餓與憤怒，想保持做事要有火有原則，亦希望食客們不止對食會肚餓，更可保持心境肚餓，做事有火的態度。食店的包裝由公司招牌、公司名、食物名、餐具、工作服背後都有一句說話，就是「Don't be a salted fish｣（不要成為鹹魚），讓食店成為「放正」的串燒店。

按圖睇正能量店舖設計！

店舖所賣的串燒類型，沒有標奇立異，以最基本的醃料、調味製作，卻引來一眾街坊再三回頭吃串燒，第一是真材實料，用料新鮮夠份量，如蠔肉當造時才推出，唔夠肥唔會賣，怕燒完會縮小，不想令客人失望，而且串燒醃料每次百分百同樣份量和配搭，用心做串燒。其次，包裝設計有花上心思，如燒菠蘿會將菠蘿弄成花的形狀，讓你相機食先，配合時下食客習慣，價錢又合宜，做到質又做到噱頭，成為餓底們的深夜食堂！

Hangry Baby

地址：九龍城衙前圍道66號❨龍崗道❩地下F1鋪

營業時間：12mn – 2am

電話：6174 4633