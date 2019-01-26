【為食的士台】深水埗潮州打冷菜館！深宵搵食嘆當歸羊腩煲

【的士大哥們走訪香港各地，瓹窿瓹罅食唔少好西，就讓為食界代表Katie，跟住的士界蔡San，Ben哥，為大家介紹地道美食！】 《為食的士台》今集來到深水埗一間潮州打冷舖，吃地道潮州小炒，還有煮得入味軟腍的羊腩煲。黑草羊肉羶味被藥材味蓋住，入口香濃惹味；煲內的枝竹，浸完再炸，有咬口得來又不韌，有質素的打冷菜式！ 影片拍攝：李啓康、李賢華、羅子揚 相片拍攝：唐家儀

搵食目標：地道深宵食堂歎熱辣辣菜式

揸開夜班的士的Ben哥，去過不少深宵食堂，問及收工後喜歡到哪兒醫肚，他二話不說地會到深水埗區，那邊多平民美食，而且有開到好夜的打冷檔，啱晒一班的士大哥打躉食地道菜。嘴刁的Ben哥，見我今次想吃暖笠笠的菜式，於是帶我，代表為食界的Katie，到潮州菜館吃羊腩煲和小炒。

Ben哥(左)指，好吃的潮式菜館，這間絕對上榜，價錢合宜，有過百款小菜，足料有火候，又開得夜，是不少的士大哥的飯堂。

問到Ben哥最愛小炒，他推介鵝頭頸(左下)和螄蚶(右下)，是潮州菜館必食之選。

肥瘦相間羊腩煲 加入當歸中和羶味

這間位於深水埗的潮州菜館，開了2-3年，但老闆兼大廚則蹤橫廚藝界超過15年，小炒菜式夠晒火候，手藝有質素保證。若果冬季到臨，可以試試羊腩煲，黑草羊肉肥瘦相間，腩位有肥膏和有骨的位置，入味得來又有羊脂感。羊肉不太油膩，又不算太羶的原因，是其湯底加了當歸。藥材甘味令肉味中和，入口更惹味。

別忘記羊腩旁邊的枝竹，大廚先將其浸軟再炸，有咬口而且掛汁。煲底會有冬筍，放到最後才品嚐，濃郁入味。

按圖睇羊腩煲同埋有咩潮式小菜！

羊腩煲 $268(例牌) $388(大)，跟時菜一碟。

+ 10 + 9 + 8

知多一點點：為何到潮州菜館吃飯叫「打冷」

打冷，一聽就知不是廣東術語，而關於這詞的背景故事，網上一查有兩個說法，同樣都由潮州人說的，大家可以自行選擇相信那個說法。

打冷菜館，掛滿肥美的燒鵝、滷水肉等，深宵與友人相約，三五知己食幾碟小炒，送杯啤酒，滿足！

1. 「打冷」原是「打人」的意思

打冷一詞，出自潮州話「打人」。話說，於20世紀中葉，香港常出現食「霸王餐」的情況。若此行為發生於潮州菜館，店內的潮州人便會團結起來，一同教訓這些「霸王客」。久而久之，便將「打人」與潮州菜館聯繫，到內吃飯就是「打冷」。

現在到潮州菜館只有吃好西，不會再出現「打人」的情況了。

2. 「打冷」原是「打Round」

同是香港時裝設計師和圍村人的鄧達智，就指出「打冷」其實是中西合壁的「打Round」，有打個轉的意思。一位潮州的朋友跟他說，於50、60年代的香港，潮州菜館內，廚師會先將食物烹調好再放出來給客人選購，食客們就會在菜式前打轉，再選出心儀食物，然後落單。所以，到潮州菜館內吃飯不是「打冷」，應該叫做「打Round」。

聽說，廚師們會製作菜式放到店內供客人選，客人們就在美食前打轉，於是有「打Round」一詞出現。

老闆林旺佳拿過不少潮州菜式獎項，廚藝有所肯定。

潮興正宗打冷小廚明門口。

潮興正宗打冷小廚

地址：長沙灣東京街31號號

營業時間：星期一至日 5pm-4am

電話：2958 0333

《為食的士台》

的士大哥們走訪香港各地，經常瓹窿瓹罅食唔少好西，今次為食界代表Katie，跟住的士界蔡San，Ben哥，周圍搵食，一於食盡全香港！