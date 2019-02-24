【荃灣自助烘焙店】自製雲石紋星球蛋糕！50款食譜$220起免執手尾

不少人都愛閒時煮幾味，享受自己下廚的樂趣。不過講到自己整蛋糕，始終香港的土地有限，幾十呎的廚房要同時放下焗爐、攪拌機，兼且「開壇整餅」，而且模具、剩下的材料都需要地方安放，做起來確實有點勉強。如果單純想過過手癮的話，光顧自助烘焙店也是一個選擇。 攝影：龔嘉盛

台灣過江烘焙店！荃灣1,400呎分店

自助烘焙店這個潮流在近年興起，在韓國、台灣等地都很流行，屬不少遊客的Checkpoint之一，無論家庭樂、情侶、甚至一個人也適合，而這間「Home.焙小日子」就是台灣那邊的代表。店舖在當地擁有三間分店，台灣人老闆Ken表示：「之前也有很多香港朋友過來，他們表示香港地方不大，在家裡做蛋糕有點不方便，店舖模式正好照顧到這個需要。」而Ken也聽從了建議，上年中就進駐荔枝角，開設首間海外分店。

店舖環境開揚，正中的工作區空間十足，不怕沒有位置放材料。

心血來潮想做蛋糕的話，也不怕浪費材料。

逾50款甜品食譜 星球造型最受歡迎

荃灣新店的格局跟荔枝角差不多，佔地約1,400呎，所需器具、材料統統都齊備，基本上客人兩手空空來到，就可以開始做蛋糕。店舖供應逾50款選擇，價錢由$220起，由入門級的Tiramisu ，到進階的花巧卡通蛋糕，烘焙新手或是老手也顧及到。當中較受歡迎的款式，有賣相行先的甜蜜星球、月球蛋糕；樸實的也有抹茶戚風蛋糕，適合送給男生。只要跟從店舖製作教學，就連記者般的新手，也可成功完成。整體而言，店舖收費跟買一個蛋糕差不多，但勝在沒有手尾跟，時間也較坊間興趣班彈性，成品也似模似樣，適合一時興起的朋友，若跟朋友同行就更好玩。

按圖看自助烘焙的流程及材料用具的擺放位置：

先到店門櫃檯，揀選心儀的蛋糕儀式。

+ 10 + 9 + 8

按圖看各款蛋糕成品及價錢：

【高階】甜蜜星球$520/5吋（約2.5小時）雲石紋朱古力外型，內藏覆盆子雙色慕絲。可以附送的鎚仔敲碎外殼，有得食又有得玩。

+ 4 + 3 + 2

焗爐當微波爐 新手記得跟從教學

儘管店內指引清晰，但仍然不時有客人撞板。Ken笑言：「不少人真的是第一次做蛋糕，曾經就有客人將焗爐當作微波爐，或是沒看好時間，把醬料都煮焦了。在此奉勸各位新手，記得跟從教學，若是遇到什麼問題的話，也可以向店員請教。」

店舖設於荃灣商場內，位置也算就腳。

Home.焙小日子荃灣店

地址：荃灣楊屋道18號荃新天地2期地下27號

電話：3997 3485

營業時間：10am-10pm

備註：收費只限一人入場，二人同行需加$60（平日）/$80（六、日）。建議預約。

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