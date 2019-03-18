【灣仔周末遊】巨型地球登港！直徑7米仿真地球＋影相食玩行程

周末不待在家，一於出街去食買玩！ 今次帶大家去利東街影巨型地球！由英國藝術家Luke Jerram設計的巨型地球，裝置直徑長7米，根據真正地球模樣製作，是縮小版會慢慢地自轉的地球，亮燈後超美麗。今次一於吃完午餐，再去影巨型地球，直落食埋晚飯，事不宜遲，即約埋朋友出街玩！ 圖片：資料圖片

1pm：午餐時間

246食堂︰平價居酒屋！$20起平食豐洲肥美海鮮

店名246，是代表店內日本料理標價為$20、$40和$60，就可以嚐到日本豐洲肥美海鮮，食堂價錢親民，但食材來貨不馬虎。店內料理採用來自前身為築地的豐洲水產直送的海鮮，肉質鮮甜肥美，用來做刺身、壽司、天婦羅、鍋物烏冬等，$60就可以吃到和牛壽喜燒，抵食！

按圖睇「246食堂」有咩食！

海膽富士山 $60，海膽疊高如山丘，多到滿瀉。

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246食堂

地址：灣仔謝斐道415-421號積福大廈地下B舖

營業時間：星期一至日 12nn-3pm(last order 2:30pm)；6pm-11pm(last order 10:30pm)

電話：2808 0292

備註：最低消費$100，設加一服務費

4pm：小食時間

Supabowl：搶眼健康椰子殼沙冰

還未到晚飯時間，但中間又口痕想食啲嘢，這裡有一個影相造型搶眼的椰子殼沙冰Cocobowl，底層是巴西莓加椰子水，水果有士多啤梨、藍莓及香蕉，搭配南瓜子、椰子片及脆麥片，純素者可享。話明唔想食太飽，叫一個兩份食都好夠，留肚一陣再食過！

按圖睇「Supabowl」有咩食！

Cocobowl $80，底層是巴西莓加椰子水，水果有士多啤梨、藍莓及香蕉，搭配南瓜子、椰子片及脆麥片，Vegan純素者可享。

Supabowl

地址：灣仔汕頭街4號地下A1號舖

營業時間：星期二至五 8:30am-7pm、星期六 10am-7pm、星期日 10am-6pm

電話：3565 4379

6pm：利東街影巨型地球裝置藝術

由英國藝術家Luck Jerram所製作的巨型地球「Gaia」，直徑長達7米，裝置上印有美國太空總署（NASA）於1972年拍攝的超高清地球表面圖像。大家見到此地球是否很面善，事關前年中秋節期間所出現的巨型月球，同樣出自Luke Jerram手筆。

此地球在澳洲有展出過，行近一點觀看，地球上的紋理非常細緻，完全地印上真正地球的模樣，今次來港展出，還加入自轉效果，比真正的地球自轉快360倍（自轉一次需時4分鐘），如真的想看變化的話，可嘗試企定定望住地球轉動，感受我們身處的地球奧妙之處。

按圖睇「利東街巨型地球藝術裝置」攝影小貼士！

之前在澳洲都有展出，記者認為晚間去影相最靚。(唐家儀攝)

「Gaia」地球藝術裝置展

日期：3月19日

地址：灣仔利東街

8pm：晚餐時間

1963木十豆寸︰懷舊場景台灣菜

灣仔有不少舊唐樓，在某幢唐樓的二樓，有間懷舊味甚濃的台灣小館「木十豆寸」＝「樹」。推開門先映入眼廉的是「影視感」十足的佈局與格調，令人仿如置身「花樣年華」的片場內，六十年代的鐵窗、碎花牆、舊衣車、印刷機、百合花唱盤、髮廊旋轉燈等，一切湊合起來帶你穿越時空回到過去。

按圖睇「1963木十豆寸」有咩食！

雜菇素拌麵 $68，素食人士最開心，可以不顧忌大口大口享受。

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1963 木十豆寸

地址：灣仔灣仔道110號中匯大樓2樓

營業時間：星期一至日 12nn-10pm

電話：3105 0160

Five Guys：奧巴馬都去超人氣漢堡包店

這間主打漢堡、熱狗的連鎖快餐店經已在美國有超過30年歷史，於全球有過千間分店，奧巴馬、Justin Bieber都有去食。其賣點是大大份漢堡包，用新鮮免治牛肉製作，充滿肉汁，一個女生去吃真的吃不完；薯條鮮炸厚肉，會令人不自覺地吃不停。

按圖睇「Five Guys」有咩食！

主打漢堡、熱狗的連鎖快餐店經已在美國有超過30年歷史，用新鮮免治牛肉製作的漢堡，充滿肉汁，一個女生去吃真的吃不完。

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Five Guys

地址：灣仔莊士敦道60號地下

營業時間：星期一至日 11am-10pm

今日行程去到呢度，下次再給各位周末遊食買玩提案！