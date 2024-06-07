醫療服務都有VIP體驗? 一站式服務 父母都照顧到

近年愈來愈多人往來香港及中國內地，特別是大灣區居住、工作與退休，北上南下流動性持續提高，大眾對兩地醫療的需求大增。不過，不同地區的醫療流程與服務存在差異，無論在中國內地、大灣區或香港求醫時，大家又是否清楚哪裡可以找到優質醫療服務呢？市場上不少針對兩地醫療的保險計劃及服務應運而生，當中以友邦香港（AIA）至為全面，從門診到入院治療全方位支援，個性化的服務正貼合港人重視的VIP體驗。加上全港首創¹專屬醫療禮賓支援增值服務「全助你」，結合一對一健康管家²照顧受保人健康及醫護家訪³緊貼受保人父母的身體狀況，真正體貼客戶需要。



一對一健康管家助客戶於香港或中國內地就醫 兼緊貼父母健康 創同業先河

自願醫保在香港日漸普及，保險業界亦致力創新產品及服務。當中AIA為「AIA自願醫保尊耀計劃」客戶免費提供業界首創¹專屬醫療禮賓支援增值服務「全助你」。服務結合醫療禮賓支援及醫護家訪³的創新健康增值服務，特設一對一健康管家²，在中港兩地因應客戶的醫療需要，為他們提供個人化支持，包括安排一系列醫療與支援增值服務。受保人可於香港接受一站式腫瘤治療和支援服務，連繫跨專科團隊全力協助。至於中國內地方面，「全助你」亦全面照顧受保人整個就醫旅程，由診斷、治療至康復皆提供貼心的專業醫療與護理支援。即使於中國內地人生路不熟，「全助你」提供的線上家庭醫生服務⁴、優先門診與住院服務、就醫陪診員⁵、住院護理員⁵與家居護理員服務⁵亦能成為受保人的最強後盾。

「全助你」更突破傳統保險限制，把服務延伸至照顧受保人居於中國內地的父母，特設醫護家訪³，幫客戶關顧摯親健康。此服務設有專屬護士上門探訪, 以瞭解父母的健康狀況，護士亦會代他們安排線上醫生作健康評估、提供健康小貼士，若雙親健康出現問題都可以即時通知⁶。客戶亦可線上參與探訪，緊貼父母的健康狀況，讓受保人能更加專注於事業上「搏殺」。

優質醫療體驗覆蓋大灣區 網上就診藥物最快即日送抵

隨著港人對大灣區醫療服務需求增加，AIA的產品亦與時並進，積極為客戶提供最合時和適切的優質醫療保障，促進兩地醫療銜接服務。「大灣醫薈通」門診計劃⁷是一個以大灣區為核心的醫療網絡門診保障，為受保人提供灣區無縫門診保障，於香港、澳門及指定大灣區城市⁸享每保單年度高達15或30次（根據計劃選項而定）普通科醫生門診服務，連最多3日基本藥物。門診保障包括兩種：面對面診症連即時藥物，以及網上診症連藥物送遞⁹，照顧受保人的不同需要。值得一提的是，位於指定中國內地大灣區城市的醫療網絡診所的所有醫生均通過「全科醫學針對性學習及發展」培訓課程¹⁰，確保受保人能接受優質的診症服務。

想了解更多服務及產品內容，請參閲AIA「全助你」服務單張及AIA「大灣醫薈通」產品簡介。

Remarks:

¹「全助你」為香港保險業首創結合(i)為合資格受保人提供專屬禮賓服務兼一系列醫療與支援服務，以及(ii)為合資格受保人父母提供中國內地醫護家訪服務而成的醫療與支援服務。截至2024年4月1日，與香港主要保險公司之同類型服務比較。「全助你」提供的服務只適用於合資格AIA產品之受保人，該等服務並不於澳門提供。所提供的服務為增值服務，並不構成保單保障內容的一部分，且並非保證。AIA有權隨時修訂或取消「全助你」的服務或服務供應商或修改任何相關條款及細則而毋須另行通知，並保留絕對酌情權。有關「全助你」的完整條款及條件，請參閱「全助你」服務單張。

² 於中國內地及香港的服務由不同服務供應商提供，服務範圍亦有所不同。詳情請參閱「全助你」服務單張。

³ 醫護家訪服務受地域及次數限制。此服務主要為一般健康評估及提供健康小貼士，不適用於出院後護理服務。有關使用服務的完整條款及細則(包括但不限於最高使用次數，豁免事項及地域限制)，請參閱服務單張中「『全助你』於中國內地提供的服務使用條款」部分。

⁴ 醫療諮詢並不提供面對面醫療諮詢，及不包括任何處方、配藥、行政和運送藥物以及任何其他醫療服務。 請參閱服務單張中「『全助你』於中國內地提供的服務使用條款」部分。

⁵ 就醫陪診員服務、住院護理員服務和家居護理員服務受地域及次數限制。有關住院護理員服務及家居護理員服務，客戶需自行承擔及繳付適用之費用。請參閱服務單張中「『全助你』於中國內地提供的服務使用條款」部分。

⁶ 經合資格受保人父母同意後，其受保人方可透過中國內地服務供應商的指定流動電話應用程式進行視訊會議參與線上醫護家訪。

⁷「大灣醫薈通」門診計劃下之門診及增值服務由第三方醫療網絡提供。醫療網絡是獨立的承辦商，並非友邦香港的代理人或僱員。醫療網絡須就其提供之門診及增值服務獨自承擔責任。友邦香港並非此等服務的供應商，對任何該等服務及對醫療網絡提供的任何醫療服務和產品，包括但不限於其可用性、質素、和由醫療網絡、其人員、承辦商及服務提供者在提供該等服務或產品時的任何行為或遺留，均不承擔任何責任。

⁸ 指定中國內地大灣區城市現時包括廣州、深圳、珠海、佛山、東莞及中山。請注意，友邦香港可酌情不時修改指定中國內地大灣區城市名單。

⁹ 普通科醫生網上診症連藥物送遞僅於香港及指定中國內地大灣區城市提供，並不於澳門提供。作出普通科醫生網上診症時，受保人必須身處向其提供網上診症的註冊醫生的診所位置相同的地區。藥物送遞必須處於向其提供網上診症的註冊醫生的診所位置相同的地區，實際送遞日期及時間視乎網上診症的時間及位置而定。詳情請參閱產品簡介的「保障一覽」部分。

¹⁰ 此乃專門為家庭醫學而設的培訓課程，並獲得英國皇家全科醫學院(Royal College of General Practitioners (RCGP))認​​證。

「友邦香港」或「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

本文章內容僅供參考之用，本文章亦不構成任何AIA的專業建議、觀點、詮釋、立場或意見。本文章並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約或瀏覽網站。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，可向 AIA 索取。客戶應就個人需要選擇合適之產品。

（資料由客戶提供）