海外旅遊簽賬避雷 | 開投資戶口賺飛行里數兼解鎖現金回贈

隨十一黃金周及聖誕節假期將至，無論是日韓，還是東南亞國家，甚至是歐洲深度遊，旅行的計劃往往是一件讓人既期待又頭痛的事情。想為旅程玩得更開心，千萬別忽略外幣兌換與旅行消費的細節。即睇下文，教你旅行外幣簽賬「避雷」小貼士，助你避免多餘支出，更享外幣隨時唱，投資同時仲可賺取里數，輕鬆享受旅遊樂趣！



投資逐級「賞」：旅行投資齊齊Level Up輕鬆玩轉高里數！

渣打推出的「投資逐級『賞』」，讓你在享受旅行的同時，輕鬆踏出投資的第一步！這個計劃專為熱愛旅行的你和初學投資者量身打造，透過外匯及其他投資交易，你可以賺取「亞洲萬里通」里數，隨時換機票去旅行！

去旅行前當然要兌換外幣，全新渣打外匯客戶，只需通過 SC Mobile App 登記計劃，並進行首筆滿HK$10,000的外匯交易，即可賺取1,000里數及HK$100的迎新獎賞。另外，開立股票戶口（無須交易）亦即賞1,000里數。隨著你完成更多投資交易、參與學習活動或解鎖特定目標，還能持續累積更多里數，逐步達成升級機票的目標，成為旅行、投資的職業玩家！

3步登記參與投資逐級「賞」

• 步驟1：登入SC Mobile App>點擊「探索」

• 步驟2：點擊「立即開始」參與任務

• 步驟3：開始投資逐級「賞」任務

登記「投資逐級『賞』」，完成首次合資格外匯交易即享1,000里。另外，開立股票或基金戶口，無需交易可各享1,000里；如完成首次交易，則可各賺4,000里，合共8,000里獎賞。

開戶後每次買賣股票/基金/外匯都可賺取里數（由每單100里遞升至300里），每季度可額外賺取高達6,600里。買賣越多、賺里越多。解鎖目標，投資技能升級里數level up！

此外，平台更設有多篇投資冷知識和市場觀點分析小文章，每閱讀一篇文章兼完成小測驗可賺取 50 里，每季度可輕鬆賺取最多 400 里。

3大唱錢避雷貼士 幫你旅行玩得更盡興

1. 以當地貨幣結算 省卻DCC開支

在海外商戶簽賬時，經常會被問到是以港幣還是當地貨幣結算。不少人會選擇港幣結算，覺得這樣比較方便，但其實這會令你支付額外的動態貨幣轉換手續費（Dynamic Currency Conversion，簡稱DCC），而且匯率通常較差，最終支付的金額會比直接以當地貨幣結算更多。

2. 提早兌換外幣 避開機場高昂匯率

很多旅客習慣到達機場後才兌換外幣，多數機場找換店的匯率通常較差，還可能附加額外手續費，建議在出發前利用可靠的外匯交易平台兌換外幣，不僅匯率更優惠，還能減少臨行前的匆忙。

3. 攜帶少量現金 選擇多貨幣扣賬卡消費

帶大量現金出門不僅不安全，找續零錢非常不便。現時不少銀行提供多貨幣扣賬卡或信用卡，讓你可以直接以多種外幣結算消費，免去兌換外幣的麻煩，又能減少攜帶現金的風險，還能享受額外回贈或免收手續費，讓旅程更輕鬆。

11種貨幣隨時唱 會員可獲13%匯率折扣及現金回贈

到找換店排隊「唱錢」費時失事，更可能因為匯率波動而錯失最佳兌換時機。渣打外匯交易平台透過其 SC Mobile App，讓你能隨時隨地進行外幣兌換，無需再特地抽時間到實體店排隊。不僅如此，這個平台還支持11種主要貨幣的交易，無論你是去歐洲多國，還是亞洲熱門旅遊地，都能一站式解決外幣需求，讓你更從容地準備旅行。

兌換外幣，從此不再只有匯率差價！渣打外匯會員計劃是市場首創，讓你每一次交易都變成獎賞。計劃設有藍星、銀星、金星及白金四級，級數越高，匯率越靚，獎賞越多！每次升級更有機會激賺高達HK$18,888現金獎賞，旅費即刻鬆動，盡情食、買、玩，享受精彩旅程！

值得留意的是，美匯走弱，歐元、日圓、瑞郎三個貨幣表現出色，匯市機會湧現！想以最佳匯率兌換外幣把握升勢，渣打外匯交易平台都幫到生活繁忙的你，旅行投資都一樣方便！

你更可經外匯交易平台觀看最新外匯短片及資訊，隨時掌握外匯動態。

免收1.95%手續費兼解鎖0.5%現金回贈

旅行用信用卡進行消費固然方便，不過一般銀行信用卡會向用戶收取最低1.95%手續費，有些最低則為2%。出發前帶備渣打的多貨幣萬事達卡扣賬卡旁身，外幣交易不僅免收1.95%手續費，還能額外享有0.5%的現金回贈。換句話說，每筆外幣交易相當於獲得了2.45%的回贈，扣賬卡能直接與外幣戶口連結，實現無縫扣賬。當你進行外幣消費時，系統會自動從相關外幣戶口扣款，避免了重複轉換貨幣所產生的多餘成本，隨時check住旅費，不怕收到月結單時才發現超支。

無論是商務出差還是休閒旅遊，外幣兌換及消費避無可避，經常出國旅行的朋友就要加入渣打外匯會員計劃，享受更優惠的匯率之餘，每次兌換外幣或消費都能累積回贈，補貼下一次旅程的部分費用，為日後旅程upgrade，真正做到「花得其所，賺得更多」。

