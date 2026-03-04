「希望在明天」後，下一部廣告神作是？尋找改變社會的香港點子

「如果太多牛奶味，朱古力味冇定企……」、「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」、「希望在明天呀嘛！」——說起香港廣告，你的腦海第一時間會浮現出多少個經典畫面與對白？

這些陪伴我們成長的集體回憶，不僅是香港人茶餘飯後的共鳴，更印證了昔日香港廣告界的輝煌歲月。那時候，我們的創意總能牽動全城情緒，甚至成為流行文化的一部分。然而，隨著時代變遷與媒體生態的轉變，不少人心中或許會有個疑問：今天的香港廣告，還有機會重拾昔日光芒，甚至再次揚威國際舞台嗎？

在瞬息萬變的今天，單靠一句洗腦口號或搞笑橋段已經不足以打動人心。新一代的市場營銷，講求的是品牌價值與社會責任的深度共鳴。最近，我與香港廣告客戶協會（HK2A）副主席吳振雄（Mercer） 進行了一次深度訪談，探討如何為本地廣告界注入新血，讓香港的創意點子重新閃耀於世界。

Mercer 點出了一個關鍵：近年在商界大行其道的「ESG」（環境、社會及管治），正正是帶領香港營銷企劃走向國際的絕佳切入點。ESG 已經不再是沉悶的企業報告，而是我們日常生活中「衣食住行」的必需品。當越來越多企業將減碳、數碼化、關懷社會等元素融入產品，廣告策劃人的任務，就是用最「貼地」的創意，把這些宏大的理念轉化為觸動人心的故事。

面對 AI 世代，有人以為輸入幾句指令就能生成完美的企劃，但 Mercer 認為，真正能揚威國際的靈魂，始終是人類的「敢想」與「敢做」。「敢想」是不被預算或媒體框架限制，用天馬行空的創意突破樽頸；「敢做」則是憑藉清晰思路與客觀數據支持，將好主意轉化為具備商業執行力的落地神作。

回顧近年一些由年輕人構思的參賽企劃，你會發現他們絕對有實力把「ESG」結合廣告，創作出絕佳的廣告策略。例如有團隊留意到即棄衛生用品的環境負擔，大膽提議推廣可清洗重用的衛生內褲，並計劃將產品送到第三世界國家，一石二鳥解決生理衛生與環境污染；又例如有學生提議活化香港出產鮮奶品牌的廢棄牧場，將這個充滿本土情懷的地方打造成婚紗攝影與親子體驗熱點。這些結合保育、商業與本土文化的非凡點子，絕對有潛力讓世界看見香港。

當年看著電視廣告長大的你，腦海中是否也充滿了這些能改變社會的絕妙點子？這一次，你的創意將有一個直達世界級殿堂的機會。

由 HK2A 一年一度主辦的「ESG 企劃推廣大獎」即將舉行，今年主題為「香港點子，點子香港」。比賽專為 16 至 30 歲的年輕一代而設，分為「學生組」（最多四人一隊）及「公開組」（兩人一隊，參賽者不能為現職廣告代理商全職員工）。

其實放眼世界，近年不少外國廣告的「創意討論度」也成功越洋傳至香港，成為業界與大眾的熱話。例如日本鐵路公司一鏡到底、感動無數網民的《父親與女兒的風景》，又或是知名汽水品牌打破現實與虛擬界限的「Real Magic」企劃，都完美示範了如何用創意跨越國界。看著別人的神作，我們不禁會想：香港的年輕人，絕對有能力構思出同樣震撼全球的企劃！

最令人振奮的是，本屆活動獲得了香港廣告商會（HK4A）的全力支持，公開組的冠軍隊伍將會獲得代表香港遠赴法國的資格，參與今年 6 月舉行的全球廣告界盛事「Young Lions Competition 2026 Marketers」大獎！這是一個將「Made in Hong Kong」的創意優勢帶到國際最高舞臺的絕佳機會。

無論你是想參與比賽切磋交流，還是期望將屬於你的創意變成下一代香港人的「集體回憶」，最重要的就是勇於踏出第一步。快點把握機會，與你的最佳拍檔一起報名，用香港點子揚威國際！

👉 立即報名用創意改變社會（HK2A ESG 企劃推廣大獎）：https://esgaward.hk2a.com/