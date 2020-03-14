【香港口罩】無塵車間造價百萬　設計公司：港商去年底已籌備生產

新冠肺炎疫情去年底爆發至今，全球口罩供不應求，加上部分國家限制口罩出口，香港出現多人通宵排隊搶購的情景，令部分港人萌生於本地設廠生產的念頭。 生產口罩的廠房須設無塵車間，而要符合政府的「本地口罩生產資助計劃」申請資格，使用的無塵車間、生產的口罩更需要得到指定認證。有從事設計、工程的公司表示，建造約千呎的無塵室，造價達百萬港元，而早於去年底、政府公布提供資助前，已有港商着手準備建設，生產口罩：「香港人有前瞻性。」

新冠肺炎疫情去年底爆發後，因口罩供不應求，香港出現多人通宵排隊搶購的情景，令部分港人萌生於本地設廠生產的念頭。（資料圖片／張美華攝）

口罩廠房須具認證無塵車間 設計公司收30查詢

因本地口罩供應不足，政府於2月中公布，在「防疫抗疫基金」下推出「本地口罩生產資助計劃」，資助商戶於本地設廠，生產口罩。根據有關資助計劃的申請指引，申請人須有能力生產出符合最新版本ASTM F2100第一級防護標準，及ISO 13485:2016品質管理系統標準的口罩，生產時所使用的無塵車間亦須達到ISO 14644-1中的ISO Class 8標準。

從事無塵車間設計、工程的「志豐商業設計提案」，過去曾為食物製造廠、醫療藥品公司建設無塵室。公司項目經理黃先生指，至今已收到30多個關於口罩無塵車間的查詢，更已和兩間公司簽下合約，敲定工程。

「志豐商業設計提案」項目經理黃先生指，至今已收到30多個關於建設口罩無塵車間的查詢，更已和兩間公司敲定工程。（岑卓熹攝）

特別物料防塵防靜電 千呎工場造價百萬

建設無塵室的工程主要分兩部分，首先是建設三維空間。以鋁合金彩鋼板鋪設天花和牆壁，及平整地面後，工人須在地上鋪石屎建「自流坪」，再於上方鋪設環氧樹脂，以達防塵、防靜電的效果。

另外，無塵室亦須建設鮮風抽氣系統，並建立一個室內壓力比室外大的正壓空間，令開門時麈埃不會被吹入室內。黃先生指，口罩廠與食物製造廠所使用的無塵空間，其不同之處在於前者會使用較高規格的空氣過濾裝置：「我們使用的牌子，和香港95%以上的醫院使用的相同。」

無塵室的的天花及牆壁，會以鋁合金彩鋼板鋪設，以達防塵、防靜電的效果。（岑卓熹攝）

工程需時3、40天，鑑於政府的「本地口罩生產資助計劃」名額有限，申請時間較緊逼，黃先生指公司會優先處理希望申請政府資助的個案。設一至兩條生產線的無塵廠房，需約1,500呎空間，又因生產口罩的機器有一定高度，黃先生指，廠房選址至少需樓高2.5米：「不計機器、原料、租金，建設廠房約需一百萬元。」

政府反應遲緩 港商去年底已籌備生產

經過2003年非典型肺炎一役，港人萌生出更強的防疫意識，黃先生指，即使政府對武漢肺炎反應較慢，但不少港人都預視到將有疫情爆發：「口罩生產對香港來說是一個新工業，當時有一班有資本，但未知要做甚麼生意的人，看到這需求，所以很早已經找地方。」他指，早在去年12月、政府尚未公佈會為提供本地口罩生產商提供資助前，已有人打算建設生產線：「剛過完聖誕節，我們就收到這類（建設無塵車間）查詢。」

黃先生指，雖然港府對疫情反應較慢，但有港人有先見之明，早於去年12月已着手籌備生產口罩。（岑卓熹攝）

雖然有人早着先機，準備設廠，但黃先生指，亦有人選好了設廠地點後，面對生產機器被扣關，以及原材料被炒賣、供應不穩的問題，而被逼放棄生產計劃或申請政府資助。根據「本地口罩生產資助計劃」申請指引，申請者須有生產設備實際設置在香港，並有25%承諾每月生產量的原材料庫存，才會獲第一期撥款，「現在有錢都未必找到機器和原料，這對營運者來說有點卻步。」黃先生解釋道。

品質管理認證需時三個月

設廠過後，生產商仍須為無塵車間、生產品質管理及口罩原料取得認證。企業管理國際有限公司總經理黃喜龍指，資助申請指引所列的ISO14644-1中，ISO Class 8標準的無塵車間，屬最基本的要求，不難達成。

企業管理國際有限公司總經理黃喜龍指，ISO14644-1中 ISO Class 8標準的無塵車間，屬最基本的要求，不難達成。（岑卓熹攝）

至於ISO 13485:2016，黃喜龍解釋此認證是針對醫療用品的生產過程、品質管理：「如職員要有健康證明、進入工場時要穿上保護衣物，以及工場的潔淨度。」他指，顧問公司可幫廠商作評估、制訂員工手冊、表格等事項，以符合認證規格，取得認證一般需時三個月：「發出認證的機構會在3個月間，審視工廠的營運。」