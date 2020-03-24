【新冠肺炎】警FB指違檢疫令被帶走　事主呼冤：按指示到威院檢測

政府上周四（19日）宣布所有外地抵港人士需強制檢疫，惟近日不少被隔離人士擅自出街的照片在網上流傳。警方昨日在其官方社交網站圖文並茂指，收到政府資訊科技總監辦公室通知，到馬鞍山將一名違反檢疫令人士，送去駿洋邨隔離。 然而，事主韓生今日致電《香港01》呼冤，聲稱自己在19日從美國公幹回港，21日按衞生署指示到威院進行檢測後回家，惟23日卻被警方及檢疫人員在沒有解釋情況下，帶到駿洋邨隔離，至傳媒報道才知道自己原來「被違反」隔離令。他表示希望從駿洋邨回到馬鞍山家中隔離。 至今得衞生署聯絡他，稱正調查事件。 警方表示當時按相關部門指示下，將該男子送往駿洋邨強制檢疫。衞生署無正面回應，只表示會跟進。政府資訊科技總監辦公室指不評論個別個案。

警察在專頁公開指韓先生違檢疫令，並將他帶到駿洋邨隔離，事主呼冤當時只按指示到威院檢測。（事主提供）

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，全城戒備。19日從美國公幹回港的港人韓先生，按強制檢疫安排配帶新電子手環，留在家中檢疫。在21日早上，韓生按衞生署指示，先致電署方，並乘坐由署方安排的救護車到威院進行快速測試。韓生到22日清晨1時獲護士通知測試結果呈陰性，韓生便乘搭的士回到馬鞍山住所繼續隔離。

警察在專頁公開指韓先生違檢疫令，並將他帶到駿洋邨隔離。此前韓先生在家中隔離，現時要在清水樓的駿洋邨暫住。（事主提供）

警員問為何不接聽電話 惟紀錄無未接來電

韓生睡醒後，便在早上8時收到衞生署職員致電，提醒要定時量度體溫。但至23日晚上8時，兩名警員上門查問韓生為何不接聽電話，韓當時稱因與朋友長期通電解悶，或可能因此未有接聽，警員未有理會，查閱身分證，亦未有解釋上門原因。警員離開後，韓生查閱電話紀錄，未發現有未接來電。

兩名警員半小時後再次登門，要求韓生提供另一個聯絡電話。韓生便給予與他同住的外傭電話作聯絡，警員再離去。韓之後再收到警方致電，他反映：「你哋有伙記啱啱走咋。」惟通話的警員指他們會再度造訪。

香港警察在網上公開韓先生的個案，並指韓先生違反檢疫令。（香港警察Facebook）

警員三度上門 檢疫員稱不知情並帶走事主

不久後，兩名警員第三度造訪，今次更聯同其他警員及一名檢疫人員上門，稱要帶韓到火炭駿洋邨。韓問檢疫人員為何要帶走他，檢疫人員稱只收到指令，未有正面回應。之後韓就被帶到火炭駿洋邨強制隔離。韓不知道被帶走原因，無奈遵從。

警方在23日晚上於社交網站發帖文，指「警方協助執行檢疫令」，內附韓生在住所樓下登上醫療輔助隊小巴，接到火炭駿洋邨隔離的相片。帖文指收到資訊科技總監辦公室通知，韓涉嫌曾離開其馬鞍山住所，違反強制檢疫令。韓生在今日早上見到傳媒報道引述警方貼文，方知道原來自己涉嫌「違反」隔離令被帶走。

韓生：心感無奈 不知可否回家

他向記者大呼冤枉及無奈，指自己按衞生署要求到威院測試，其餘時間都一直留在家中，未曾出門。他現時擔心會否被起訴，又不知可否回家，認為政府部門協調上很混亂，整件事也從沒有政府職員指控他違反強制檢疫令，對被指違反檢疫令心感不忿。他多次致電衞生署，署方僅回覆他現時正調查事件。他非常希望可以從駿洋邨返回馬鞍山家中隔離。

政府資訊科技總監辦公室回覆指，不會評論個別個案，並稱在監察過程中，若遇到異常情況，會通知衞生署和警方跟進。

衞生署指會就接獲的資料作出跟進。衞生署又重申，受檢疫人士必須在任何時候留在家居或有關住所，並禁止離開香港。為確保受檢疫人士留在家中接受檢疫，政府人員會透過突擊檢查、致電該人士、利用手機進行實時地點分享以及電子手環監察受檢疫人士所在位置等措施，確定接受強制檢疫的人士留在居所。

警方發言人表示，三月二十三日晚上接獲相關部門通知，指一名正接受強制家居檢疫的男子，涉嫌曾離開其位於馬鞍山的住所，違反強制檢疫令，遂派員跟進及協助相關的執法工作。人員於該名男子的住所尋獲他，在相關部門的指示下，該名男子即時被送往火炭駿洋邨進行強制檢疫。