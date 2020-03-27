【新冠肺炎】網傳降歐盟旗升五星旗感恩中國？求證意國工廠：假的

新冠肺炎疫情全球爆發，歐洲多國更繼中國後，成為另一個重災區。近日在網上流傳一段新聞，有意大利人將歐盟旗降下，轉升中國國旗，以表達對歐盟不滿及對中國的感激。 然而，《香港01》向升旗的意大利公司查詢，對方表示消息屬假新聞。他們每周都會輪換一支國旗，以感謝多個協助意大利的國家，而不是單獨感謝一個國家。

網上流傳兩張相片，相片中可見一名白人男子將歐盟旗降下，並換上中國國旗。有的貼文更聲稱意大利人換旗的舉措為「感謝中國，不滿歐盟」。（網上截圖）

近日在網上流傳兩張相片，相片中可見一名白人男子將歐盟旗降下，並換上中國國旗。相片附上貼文，指意大利人將歐盟旗降下，轉升中國國旗代替，以感謝中國。相關的貼文出現多個版本，有的貼文更聲稱意大利人換旗的舉措為「感謝中國，不滿歐盟」，相關新聞更有阿拉伯語、英語版本流傳。

網上流傳兩張相片，相片中可見一名白人男子將將歐盟旗降下，並換上中國國旗。有的貼文更聲稱意大利人換旗的舉措為「感謝中國，不滿歐盟」。（網上截圖）

有官方背景的內地媒體亦有轉載相關照片，例如中宣部旗下的「中國搜索」，就在新浪網以「意大利人降下歐盟旗，升起五星紅旗」為題，指「照片顯示，一位意大利市民正在將一面歐盟旗幟撤下，並換上中國的五星紅旗……事實上，近一段時間內，對歐盟的憤怒，對中國的感謝，對疫情之初部分意大利人歧視中國人行為的歉意……這些情緒在意大利網友發表的網絡意見中屢見不鮮」。

涉事意大利公司：不是單獨感謝一個國家

有香港網民為求證，於是根據圖片題示的公司名「Svecom-PE」，電郵該意大利公司。記者同樣向該公司查詢，並獲得同一個回覆。該公司的市場部代表：「明顯地，整件事是假的。」他強調，換國旗活動是想多謝眾多協助過意大利的國家，國旗每星期換一次，而不是單獨感謝一個國家。他又感嘆即使意大利在困難時期，仍有人想說一些壞的事。記者補充問市場部代表，可否提供其他國旗相片，對方回答活動剛開始，下星期會傳送相片給記者。

「Svecom-PE」網頁介紹，公司成立於1954年，主要業務包括製造鋼捲軸等。

感謝你的報告。明顯地，整件事是假的。有關貼文說在疫情困難期間（工廠升旗）只是感謝某一個支持過意大利的國家。我們的目的是每個星期貼一張升起不同國家國旗的照片，而該些國家曾支持我們國家。人們總是想說一些壞的事，即使我們現在身處如此困境。請不要把這件事放大。有需要即管通知我。 Svecom-PE回覆《香港01》中文譯本

thank you for your reporting. Obviously the whole thing is a fake. The post was just to thank a nation that supported Italy during this critical period. The purpose is to post a picture every week with a different flag of every nation that is supporting our country. People are looking for something bad to say as always even in a bad situation like the one we are living nowadays in Italy. So kindly don’t give any importance to it. I’m at disposal for any futher need. Best regards Svecom-PE回覆《香港01》原文