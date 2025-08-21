奇妙的揭發者｜銅鑼灣的「渋谷夢」

如果說香港是一部都市交響樂，銅鑼灣必然是其中音符最繁密、最熱鬧的一章。這裏既有購物商場的琴聲、晚市人流的鼓點，也有維多利亞公園隨時湧現的大合唱。可是，這部樂曲似乎缺了一段持續而深情的旋律——一個足以把人潮留住、把文化沉澱下來的空間。



胡恩威專欄｜奇妙的揭發者

機會或許就在眼前。當啟德體育園拔地而起，香港足球、大型體育賽事的場地重心將東移。這意味着銅鑼灣大球場的角色將面臨重新定位的問題。空出來的不是一塊小地，而是一條能夠讓銅鑼灣「渋谷化」的鑰匙。畢竟，「舊場地」不必淪為明日黃花，它完全可以化身為新生活方式的核心。

一、從足球場到文化場的巨大轉身

想像一下，昔日承載國際賽事與明星球員奔跑歡呼的大球場，搖身一變成為娛樂音樂表演區：這個區包括一個能容納一萬人、專為演唱會設計的室內場館；周邊也可以興建一些大大小小50位至500位的表演場館；無論是超級巨星的世界巡演站點，還是本地歌手、樂團的創作平台，都能在此落地。這種「音樂殿堂」式的氛圍，正是香港久缺的。

不少人會問：香港不是早已有紅館嗎？但大家都明白，紅館一位難求，設施亦跟不上時代，以致不少大型演唱會流向澳門、深圳。如今若能為銅鑼灣添置一個嶄新的演出場館，不只是填補缺口，而是打開全新的文化氣場。更重要的是，這種場館必須跟周邊社區緊密連動──就像日本渋谷的地標Shibuya O-East、Club Quattro與街頭音樂酒吧的網絡一樣，形成從萬人巨場到百人小場的完整音樂生態。

二、渋谷的啟示──立體化的文化消費

東京的渋谷，並非單靠一間演唱會場館就能成名。它是一種「多層次都市生活模式」的代表。白天，有人走進百老匯流行音樂劇場；晚上，另一些人流連於爵士小館，轉角處甚至還有模型店、黑膠唱片舖、文青咖啡館。文化在此不高高在上，而是滲入吃喝玩樂之間。

銅鑼灣，恰好有這樣的土壤。從崇光百貨到利園群組、由小巷的居酒屋到大坑的火龍舞，這裏原本就蘊含多面風情。如果把大球場改造成文化核心，再輻射出小型Live House、藝術展覽廳、漫畫書店、手作工坊，甚至與利園合作推出「後場文化街區」，那麼銅鑼灣便不再只是一個「購物聖地」，而是轉化為一種「生活綜合帶」。

三、如何「引人流」？政府的角色

任何宏大願景，要落地都需要人流。問題來了——銅鑼灣已經很擠，為什麼還要再人擠人？答案是：不是單純「更多人」，而是「留下來的人」。

現時大部分銅鑼灣的逗留時長很短，購物、快餐、走人。人來得快，去得更快，經濟消費有限。若能在大球場規劃出文化娛樂區，則可以拉長逗留時間，把「行商場」升級為「過一日」。想像一下：下午看展覽，傍晚到書店聽一場分享會，晚上再進劇場看表演，最後跟朋友去爵士酒吧喝一杯，這樣的人流質素和商機完全不同。

這亦涉及到一個全新的開發模式。傳統的土地開發往往以「拍賣地價」為主，結果租金高企，經營者只能走高消費零售路線，導致同質化，創意空間被擠壓。銅鑼灣的渋谷化必須另闢蹊徑──採取政府與企業合作的投資模式，地價不再是壓頂重擔，而是一種「共享平台」。這不但降低進入門檻，也讓文創、獨立演藝團體有機會在此落地生根。

四、多功能場館與運動並進

值得一提的是，大球場並非只能改造為文化演出空間。在全球各大城市，體育與文化往往能共享場館。例如倫敦O2 Arena，不僅舉行音樂會，也承辦籃球、網球比賽。銅鑼灣若能保留部分設施，興建一個世界標準的游泳中心，甚至成為國際游泳賽事之地，那可是「雙軌驅動」——白天運動比賽，晚上演藝活動。相互交替，既帶來體育旅遊，也引進娛樂經濟。

香港游泳選手近年在國際屢獲佳績，若能有「國家級游泳館」落戶大球場原址，這對體育與文化的交織正是一個重要標誌。

五、從大坑到天后，一個生活圈的延伸

銅鑼灣不應只有一個「亮點」，而應該是一整片「燈海」。當大球場與利園、維園連成文化中軸，大坑的舞火龍、天后的街坊小食都能成為外溢吸引點。這樣便能把整個區域打造成 「文化生活帶」，而不是單點式的消費聚落。

想想看，未來的《銅鑼灣渋谷地圖》可能是這樣的：

早晨：小劇場實驗演出

下午：維園內的街頭藝術節

傍晚：大球場一萬人演唱會

深夜：大坑小酒吧的即興爵士

這樣的銅鑼灣，聽起來是不是比「又去行SOGO」更有魅力？

六、避免「高端陷阱」：平衡的必要

當我們談香港文化娛樂新願景，必須避免一個陷阱——把所有東西都做成「高端消費」。東京渋谷的魅力正正在於高低錯落：有豪華音樂劇，也有地庫Live House；有旗艦商場，也有百元料理店。銅鑼灣要成功，必須容許這種多樣性。

這涉及租金問題。如果開發模式還是「誰付得起誰上場」，那麼最終只剩下高價名牌與奢華消費，失去文化底色。只有當小型單位能生存，藝術空間才會真正繁盛。

七、銅鑼灣的第二次青春

銅鑼灣不是空白布，它是一張有歷史、有故事的紙。維多利亞公園的集會聲、大坑的火龍影、人潮裏的汗氣與笑語，早已刻上城市記憶。如今，當大球場改造的契機來臨，銅鑼灣有望開啟它的「第二次青春」。

如果第一個銅鑼灣是「購物與摩天大樓」的代名詞，那麼第二個銅鑼灣或許會是「文化、娛樂與生活」的象徵。一個香港版的渋谷，不是簡單照搬，而是以香港自己的節奏，把音樂、藝術、運動、市井文化融為一體。

到那一天，當你走在銅鑼灣街頭，會發現這裏不再只是「買東西的地方」，而是一種都市生活的體驗──有人牽着小朋友去看展覽，有人在廣場彈吉他，有人在準備進場看演唱會，而街角的咖啡館中，一位插畫師正偷偷把人群畫進速寫簿裏。

那麼，銅鑼灣，才真正成為屬於香港的「渋谷」。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員，江蘇省政協委員，進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章標題為編輯所擬，原題為「銅鑼灣的『渋谷夢』——由大球場更新文化綜合帶的未來文旅藍圖」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

