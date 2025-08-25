揚言自得｜為何不對台實施軍備禁運？

本月初美國首批攻擊性無人機Altius-600M運抵台灣，其作戰範圍400公里，可以直達大陸本土。這是美國對台軍售由「防禦性武器」升級為「攻擊性武器」的又一大步。國家為何不對台實施軍備禁運？



楊志剛專欄｜揚言自得

「禁運」（Embargo, Quarantine）和「軍事封鎖」（Blockade）在國際法是兩個不同概念。「禁運」是國家執法行動，而「軍事封鎖」是戰爭行為。台灣是中國一個省，任何國家都有權阻止外部勢力未經許可運送軍事裝備去自己的省市。這既是國際標準，又不構成戰爭行為，為何不對台實施武器禁運？

原因是：國家正在盡最後努力，爭取和平統一。和平統一所需的軍力，遠超武力統一所需的軍力。武統只需有足夠能力擊潰外部軍事介入，這今天完全可以做到。和平統一所需的軍力和國家綜合實力，是強大到不但令美國不敢介入、而且要所有國家尤其是日本一早知道美國不敢介入、令台獨首腦賴清德徹底絕望。這需要萬無一失的輾壓性優勢，今天我們還差小許，亦只差小許。

早有能力武統：國家軍力「噴井式」提升

和平統一的「最後努力」，並不是要爭取賴清德回頭是岸接受統一。這不會發生，亦無需爭取。賴清德本月在抗戰勝利80周年發表話時，居然以「終戰」這兩個日本軍國主義的用詞取代「抗戰勝利」，連「抗日戰爭」這四個字都不提。這不單是「台獨」，直接是漢奸。他接受或不接受統一，與實現統一無關。

中國武力統一台灣，早在2016年便已有能力做到。那年是中美自朝鮮戰爭以來最接近爆發軍事衝突的節點。《中國軍工報》曾作權威報道：當年7月美國出動兩個航母戰鬥群，共150架艦載戰機，連同15艘各級巡洋艦及驅逐艦，四艘攻擊型核潛艇；另加一艘載有3,000名海軍陸戰隊的兩棲攻擊艦，直闖南海，準備在南海諸島實行登島佔領。當時美軍智庫的研判是中國的軍力正在噴井式爆升，2016年是最後的機會阻斷中國的軍事崛起。結果中國集結了120艘各型艦艇，包括尚未形成戰鬥力的遼寧號航母，擺明車馬不惜一切代價與美一戰。經過12小時戰爭一觸即發的緊張對峙後，美軍全部撤出。

自從那次的不戰而勝，中國已有足夠能力武力統一台灣，但要付出一定代價。由2016年開始，中國軍力確實噴井式提升，每隔一年就令人刮目相看。今天如果進行武統，中國已經不需要付出任何軍事代價，但會損失和平統一帶給全國人民包括台灣同胞的巨大紅利。

雖然禁運與軍事封鎖在理論上屬不同概念，但在實際執行上，由禁運到全面軍事封鎖之間，是由淺灰到深灰的模糊地帶。禁運如受到美日的聯手介入，會升級成為軍事封鎖，由原定的「圍而不攻」，升級為「圍點打援」，攻擊介入的外來軍事力量。

美國智庫兵推：反映「畏戰避戰」心態

上月底，美國三大國防智庫之一「戰略與國際研究中心」公布了一份對「中國鎖台」的兵旗推演報告。兵推的參與者包括美國太平洋艦隊前司令Scott Swift上將，以及美國海軍國防學院的兵推總指揮，和其他具實戰經驗的將領和國務院中國事務部的前高官，陣容鼎盛。 他們花了一年時間於不同情境進行26場模擬戰，平均每戰一星期，其中五場是「自由戰」，即不預設武力升級的限制，讓雙方軍隊按照戰況自行作出軍事決定。

這26場陣容鼎盛兵推的重要結論是：（1）封鎖台灣定必引至軍事衝突升級，結果是中美雙方都付出慘重代價，雙方空軍與海軍各損失數百架飛機和數十艘軍艦，雙方都有數千人傷亡；（2）要為北京設計「下台階」，避免讓北京感到被逼到牆角，否則衝突升級成為唯一的出路；同時必須為衝突找到結束的方法。

美國多年來在全世界發動多場戰爭，我曾嘗試以歷史倒後鏡的方式，翻查美國在各場戰爭前的「兵推」預演，然後與戰場上的實況對比，以評估這些兵推的參考價值。但發現美國在所有其它戰事中竟然從來沒有公布過任何兵推，而目前有記錄的兵推，全是針對台海。為何台灣在美國「兵推市場」一枝獨秀？

原因是台灣與別不同。美國一向是想打誰，便打誰，每場戰爭都是美國「求戰」。台灣不同，美國不想打，不敢打，但卻知道中國一定收回台灣，何時收、如何收，主動權全在中國。美國作為軍事霸權，卻陷入全面被動的「避戰」。

離和統有多遠：三年半內完成

美國對台海的「畏戰避戰」心態，是上述26場兵推的最大參考價值。因為這必帶給美國更重要的，但兵推報告避而不談的啟示：中國一旦宣布對台實施禁運這項最低烈度的執法，其背後便預示着中國已經達到「萬無一失」地輾壓後續的任何無上限衝突升級。

自從美國會前議長佩洛西於2022年8月竄訪台灣，三年來解放軍已多次以演練方式封鎖台灣。去年10月的「聯合利劍」演練，於凌晨五時宣佈演練，同一時間便執行演練，完全沒有提前通知，隨時可以切換為實戰行動，而且只要演練的時間跨度不斷延長，便形成實際鎖台。該次鎖台，出動了海警船和海陸空三軍及火箭軍，封鎖了所有重要港口地區和通道。台灣近海由海警封控，解放軍空軍和艦隊在外圍水域執行「區域拒止」，亦即「圍點打援」中的打外援。

國家已打出了明牌。負責禁運封控的是海警而非解放軍執行，是「一個中國」的內部執法，這會給予不想介入的美國盟友有更充分理由去交代為何不介入。解放軍是用來打外援，外部勢力倘敢介入便是對中國的侵略。沒有國家敢這樣做。

我們離萬無一失的和平統一還有多遠？答案是在美國特朗普總統餘下的三年半任期內完成。因為在這段期間我們會達到軍力的跨代輾壓、國際影響力的大幅提昇、和國際道德感召力的一枝獨秀。我們靠的不單是六代戰機、新航母、新型新核潛艇，我們還有全世界最先進的和最文明的一切：包括人類登陸月球、戰勝疾病、消滅貧窮。但這一切，只是中華民族偉大復興的開始。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

