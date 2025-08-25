彭韻僖｜參與國際義工治理體系　展現國家與香港軟實力

彭韻僖專欄

香港的國際地位一直透過多項全球權威排名獲得印證。例如，在QS世界大學排名中，香港有五所高校位列百強；瑞士國際管理發展學院（IMD）更將香港評為全球第三大競爭力城市；而在法律領域，根據「世界正義工程」（World Justice Project）最新發布的《2024年法治指數》，香港於東亞及太平洋地區排名第六，全球142個國家及地區中位列第23。這些指標不僅展現香港在不同範疇的卓越成就，更是我們向國際社會講述香港發展故事的重要實證基礎。

全球義工指數的機遇與挑戰

根據聯合國數據，全球現有約8億名義工，約佔世界總人口10%。作為義務工作發展局主席，本局近年積極推動義工服務的研究與發展，並定期在香港進行相關調查，今年將發表首份「香港義工指數」。在國際層面，聯合國志願人員組織（UNV）作為推動全球義工服務的專門機構，也是香港政府的合作夥伴，每年均選派大學生到聯合國不同組織服務。

UNV近年提出制定「全球義工指數」（GVI）的開創性倡議，並已於今年7月在韓國首爾舉辦亞洲區域研討會，此前亦在法國波恩舉行歐洲區域會議。該指數將由UNV與南非比勒陀利亞大學等合作機構共同建立首個標準化框架，系統評估義工服務對社會、經濟與發展的多維貢獻。預計今年底將公布GVI的方法論，明年正式發表指數報告。

目前GVI的四大核心維度包括：

1、義工服務對個人發展的價值

2、義工服務對社區建設的貢獻

3、公民與政治參與程度

4、義工服務所創造的經濟價值

然而，在GVI的制定過程中仍存在可優化之處。儘管首爾亞洲研討會有二十多個國家及地區參與，但中國作為全球第二大經濟體和人口大國，擁有規模龐大且多元的義工群體，卻暫未參與相關討論與標準制定工作。

對此，我們提出兩項關鍵建議：

1、推動中國參與全球標準制定

中國在義工服務，尤其在抗疫、扶貧等領域積累了豐富經驗，對GVI四大核心維度可提供極具建設性的意見。推動中國積極參與GVI制定，不僅有助將中國經驗融入國際標準，也能透過這一平臺向世界講好中國義工故事，增強全球治理話語權。

2、建構區域化義工指標體系

由於聯合國UNV以國家為參與單位，香港作為地區無法直接加入GVI機制。然而，香港義工發展在亞洲一直處於領先地位。我們可借鑒香港總商會制定「亞洲城市國際化指數」的經驗，推動建構「亞洲城市義工指數」，通過量化評估義工服務的社會、經濟與發展貢獻，進一步提升本地義工發展水平，同時以此為媒介，向國際社會講好香港義工故事。

透過上述舉措，我們既可促進中國及香港在國際義工治理體系中的參與，也能進一步以實證與數據，在國際舞台上展現國家與香港的軟實力。

作者彭韻僖是全國政協委員、香港律師會前會長。



